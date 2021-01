Il y a une idée fausse courante dans le monde de la beauté selon laquelle votre fond de teint n’est efficace que s’il se présente sous forme de formule liquide.

Cependant, les meilleurs fonds de teint en poudre sont parfaits pour toute personne ayant une peau grasse ou mixte, car ils absorbent l’excès de sébum et estompent les imperfections.

Fini le temps des finitions incrustées, les nouvelles itérations matifieront votre peau sans la dessécher, pour un teint impeccable seul ou comme base brillante pour le reste de votre maquillage.

Les fonds de teint en poudre sont également ultra-pratiques, ce qui constitue un moyen sans gâchis et sans stress de compléter votre couverture pendant que vous êtes en déplacement. Et vous pouvez le mettre dans votre sac sans vous inquiéter qu’il se répandra partout.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs fonds de teint en poudre pour chaque budget afin que vous puissiez aimer la peau dans laquelle vous êtes pour 2021.

Meilleurs fonds de teint en poudre pour 2021

1. BareMinerals Original Loose Mineral Foundation SPF15







Si vous recherchez un éclat naturel et non brillant, le fond de teint en poudre Bare Minerals est fantastique.

La formule légère est créée avec seulement cinq ingrédients minéraux, permettant à votre peau de respirer, mais elle est également modulable, vous pouvez donc choisir entre une couverture pure ou complète.

Sans produits nocifs comme les parabènes ou les ingrédients d’origine animale, il crée une finition douce et est formulé avec un SPF15 pour aider à protéger votre peau des effets du vieillissement des rayons UV. De plus, vous avez le choix entre 30 nuances pour convenir à toutes les carnations.

Prix: 29 £, look fantastique – achetez ici maintenant

2. Fond de teint en poudre Inika Mineral







Ce fond de teint en poudre végétalien et sans cruauté est un petit faiseur de miracles multitâche, fonctionnant comme fond de teint, correcteur et poudre à la fois.

La poudre légère comme l’air estompe l’apparence des pores sans les obstruer et vous laisse un éclat naturel d’apparence saine. Il offre une couverture suffisante pour être idéal pour cacher les cicatrices d’acné ou la pigmentation, et possède un SPF25 pour protéger contre les rayons UV vieillissants.

Un client satisfait a fait l’éloge: « C’est de loin la meilleure poudre de fond de teint minérale que j’ai utilisée! Fournit une belle couverture mais semble si naturelle et si légère sur votre peau, laisse ma peau si douce.

« Je n’avais pas réalisé à quel point ma peau était terne avant de l’utiliser, maintenant je reçois tellement de compliments à propos de ma peau. C’est mon produit » incontournable « . Et le fait qu’il soit sans cruauté envers les animaux est aussi un énorme bonus. »

Prix: 30 £, look fantastique – achetez ici maintenant

3. Fond de teint poudre Illamasqua







Un autre fond de teint en poudre brillant sans cruauté, ce compact Illamasqua offre une couverture moyenne à complète dans une large gamme de nuances pour convenir à toutes les carnations.

Offrant une finition lisse et veloutée, il crée une base uniforme en quelques balayages faciles. Le miroir interne est également idéal pour les retouches en déplacement.

Prix: 15 £, look fantastique – achetez ici maintenant

4. Fond de teint crème à poudre Sleek MakeUP







Une option luxe pour moins, cette formule crème légère glisse sur votre peau avant de se transformer en un fini poudré mat velours.

Il est sans huile mais contient du jojoba pour assurer que votre peau est hydratée et éclatante. Il offre une couverture moyenne à complète modulable et se décline dans une gamme de nuances différentes. Il est doté d’un miroir et d’un applicateur éponge pour faciliter également les pep-ups.

De plus, il est sans cruauté et convivial sur votre portefeuille.

Prix: 8,44 £, Amazon – achetez ici maintenant

5. NYX Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Full Coverage Powder Foundation







Marre de trop de brillance? Assurez-vous que votre base reste fermement en place avec ce fond de teint en poudre végétalien, offrant une finition mate sans s’agglomérer.

La formule légère offre en fait une couverture complète, idéale pour les peaux mixtes à grasses. Il y a aussi une multitude de nuances parmi lesquelles choisir, donc il y en a pour tous les goûts.

Prix: 8,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

6. Fondation IT Cosmetics Celebration







Preuve que les fonds de teint en poudre ne sont pas réservés uniquement aux peaux grasses, cette option infusée de collagène est idéale pour tout le monde, y compris les peaux sèches et matures.

Il offre une couverture homogène mais avec une finition radieuse, permettant à chacun de profiter au maximum de la luminosité d’un fond de teint liquide mélangé à la praticité d’un compact. Cache les ridules et les pores pour ce look aérographe, parfait pour les appels Zoom ou les photos Insta.

Prix: £ 31, Cult Beauty – achetez ici maintenant

7. Fond de teint minéral pressé Cover FX







Imprégnez-vous de l’excès d’huile pour un fini sans brillance avec ce fond de teint en poudre à couverture moyenne.

Parfait pour les peaux à tendance acnéique, il n’obstruera pas les pores mais offrira une formule modulable avec un fini radieux.

Sans produits nocifs comme les parabènes, les huiles minérales et les parfums, c’est un bonbon pour la peau.

Un critique a écrit: « Avec Cover FX, vous n’avez besoin de tamponner votre pinceau que quelques fois et cela suffira pour couvrir tout votre visage, vous n’avez pas besoin de fond de teint ou de poudre de fixation supplémentaire. J’adore! »

Prix: 32 £, Beauty Bay – achetez ici maintenant

8. Fond de teint en poudre Laura Mercier Smooth Finish







Que vous souhaitiez une beauté pure ou une finition complète, cette fondation lumineuse à construire est là pour vous.

Vous pouvez l’appliquer à sec pour un fini mat transparent à moyen ou humidifier votre applicateur pour une couverture plus complète. Il est parfait pour estomper les pores, minimiser les ridules et dire que sayonara brille.

Un client l’a décrit comme une « nécessité pour les sacs à main », ajoutant: « J’adore cette poudre. Je suis clair-moyen avec des yeux foncés mais je n’aime pas le maquillage épais. Je le porte donc quotidiennement avec un correcteur sous mes yeux et ça marche un régal! Légère mais crémeuse, la poudre est modulable et super légère mais vous donne un fini lisse. «

Prix: 36 £, look fantastique – achetez ici maintenant