Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affronteront à nouveau alors que les finalistes des prix The Best FIFA ont été annoncés.

Le duo légendaire se battra avec l’attaquant du Bayern Munich et de la Pologne Robert Lewandowski – considéré par beaucoup comme le favori du prix – pour le prix du meilleur joueur masculin, les autres finalistes étant également annoncés alors que les premières listes restreintes étaient réduites.

Le manager vainqueur de la Premier League de Liverpool, Jurgen Klopp, affrontera Marcelo Bielsa de Leeds United et le patron du Bayern Munich Hansi Flick pour le prix de l’entraîneur masculin de l’année, que Klopp a réclamé en 2019 après avoir remporté la Ligue des champions.

La star des Reds Alisson Becker est en lice pour le titre de gardien de l’année, affrontant le pilier du Bayern et de l’Allemagne Manuel Neuer et le buteur de l’Atletico Madrid Jan Oblak.

La star de Tottenham, Son Heung-min, a fait les trois derniers pour le prix Puskas du but de l’année, avec sa frappe contre Burnley après une mazy course contre les efforts de Luis Suarez et de son compatriote uruguayen Giorgian De Arrascaeta.

La star d’Angleterre et de Manchester City, Lucy Bronze, a fait les trois derniers pour la meilleure joueuse féminine, rejoignant la star danoise Pernille Harder et la française Wendie Renard.

Emma Hayes de Chelsea est en lice pour l’entraîneur féminin de l’année, aux côtés du Français Jean-Luc Vasseur et de l’entraîneur néerlandais Sarina Wiegman, qui prendra la relève en tant que nouvelle coach des femmes d’Angleterre l’année prochaine.

Les prix auront lieu à Zurich le jeudi 17 décembre prochain.