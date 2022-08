Les meilleurs films sur Paramount+

Paramount + n’a pas tout à fait une énorme bibliothèque de contenu comme certaines autres plateformes de streaming, mais il y a quelques joyaux à découvrir – des films d’action passionnants aux films familiaux amusants. Voici notre sélection des meilleurs. Nous avons également un article similaire pour les meilleures émissions de télévision sur Paramount+.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire sur le site Web de Paramount+, avec des forfaits à partir de 4,99 $/6,99 £ par mois et 49,99 $/69,90 £ par an. Si vous êtes un tout nouveau client, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 30 jours.

Nous avons des recommandations de films similaires pour Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.

Mission Impossible : Fallout

Paramount + propose plusieurs films Mission Impossible, mais pour les cascades les plus impressionnantes, nous vous recommandons de consulter Mission Impossible: Fallout, qui comprend Tom Cruise faisant un saut Halo à 25 000 pieds dans les airs, et Henry Cavill rechargeant littéralement ses bras pendant un incroyable combat de salle de bain chorégraphié.

Avion!

Les films de Leslie Neilson sont des classiques de la comédie, et Airplane! est l’un des plus cités. Ce film est une parodie de films catastrophes des années 70, dans lesquels les passagers et l’équipage tombent malades à cause d’une intoxication alimentaire, et un pilote voyou doit remonter ses bottes et faire atterrir l’avion en toute sécurité – des distractions folles et tout.

Graisse

Grease est sans doute l’un des films musicaux les plus emblématiques de tous les temps, même si aucun des acteurs ne peut réellement passer pour des lycéens. Dans les années 1950, la fille d’à côté Sandy rencontre Danny, un graisseur vêtu de cuir. Les deux ont une romance estivale éclair – mais quand ils se retrouvent à l’école, les choses ne sont pas tout à fait le conte de fées qu’ils avaient imaginé.

Le monde de Wayne

Basé sur le sketch de SNL, Mike Myers et Dana Carvey jouent le rôle de Wayne Campbell et Garth Algar, une paire de métalleux qui ont une émission télévisée à accès public qui est filmée dans le sous-sol des parents de Wayne. Les deux se battent pour diffuser leur émission sur les ondes commerciales et reconquérir la petite amie de Wayne du producteur de télévision sordide Benjamin Kane (Rob Lowe).

Sonic le hérisson 2

Le premier film Sonic est toujours un excellent film pour enfants, mais le second a la combinaison parfaite de hochements de tête de jeu vidéo, de plaisir en famille et de visuels impressionnants. Sonic se sent à l’aise dans sa nouvelle maison de Green Hills, mais lorsque le docteur Robotnik réapparaît, il a l’aide d’un nouvel allié – Knuckles l’échidné.