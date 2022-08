Les meilleurs films sur Now en août 2022

En ce qui concerne les services d’abonnement pour la télévision en continu et les films, vous pourriez penser que Netflix et Amazon Prime l’ont verrouillé. En réalité, il y a plus de concurrence que vous ne le pensez – nous avons rassemblé ici certaines des meilleures plateformes de streaming – et l’un des meilleurs choix est Now.

L’adhésion au cinéma offre exactement ce que cela ressemble – les meilleurs films que Sky Cinema a à offrir – et nous avons fait de notre mieux pour choisir nos favoris ici.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’abonnement Now Cinema coûte 9,99 £ par mois, et il convient de souligner qu’il est séparé de l’abonnement TV, vous n’avez donc accès qu’aux films, ce qui signifie que c’est assez cher si vous voulez y accéder. aux deux. Cependant, si vous êtes toujours intéressé, consultez nos meilleurs choix d’émissions sur Now.

Il y a plus d’un millier de films inclus dans l’adhésion à Sky Cinema en ce moment, donc classer nos meilleurs choix signifiait évidemment manquer certains favoris. Il convient également de rappeler que l’une des meilleures choses à propos de l’adhésion est qu’elle offre beaucoup plus des plus gros blockbusters récents que Netflix ou Amazon, c’est donc sans doute le meilleur service de streaming pour regarder de nouveaux films.

Spider-Man : Pas de retour à la maison

Regardez Spider-Man: No Way Home en ce moment

Le troisième film MCU Spider-Man est sans doute l’un des meilleurs films Spider-Man, avec des méchants multiversaux, des apparitions surprises et un scénario en montagnes russes.

La notoriété de Peter Parker en tant que Spider-Man commence à interférer avec la vie de ses amis, alors il se tourne vers le docteur Strange pour obtenir de l’aide. Cependant, lorsqu’un sort tourne mal, Peter finit par attirer des méchants d’autres univers, y compris le Green Goblin et Electro.

Le rachat de Shawshank

Regardez The Shawshank Redemption maintenant

Il y a une poignée de films dont vous vous souviendrez toujours comme des chefs-d’œuvre, et The Shawshank Redemption en fait partie.

Basé sur une nouvelle de Stephen King, le film suit deux hommes emprisonnés pendant plusieurs années qui se lient sur leurs expériences partagées en confinement. Le marchand de banque Andy Dufresne a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, tandis que le condamné de longue date “Red” a une influence sur ce qui se passe à l’intérieur des murs de la prison.

Un avertissement juste – ce n’est pas exactement une montre décontractée. Apportez des mouchoirs et préparez-vous.

vacances romaines

Regardez les vacances romaines maintenant

Gregory Peck et Audrey Hepburn jouent dans la comédie romantique par excellence, en tant que couple étrange qui tombe amoureux dans les rues de Rome – sauf qu’elle est une princesse européenne essayant de cacher son identité, et il est un journaliste qui a vu à travers la ruse et espère l’utiliser pour une histoire.

Naturellement, les choses ne sont jamais aussi simples et le personnage de Peck n’a qu’à aller se développer sentiments – ce ne serait pas une comédie romantique autrement, nous supposons – mais Roman Holiday ne rentre pas trop bien dans toutes les boîtes familières autrement.

C’est aussi une belle lettre d’amour à Rome dans les années 60, le genre de film qui vous laisse vérifier distraitement les prix des vols cinq minutes après la fin – ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Ecole du rock

Regardez School of Rock maintenant

On peut dire que le rôle le plus emblématique de Jack Black est dans School of Rock. Black joue Dewey Finn, une rockstar en herbe. Lorsque Finn manque d’argent, il se fait passer pour un enseignant suppléant pour gagner de l’argent.

En cours de route, il découvre que ses élèves ont un talent musical, et il commence donc à les transformer en un groupe de rock (plus équipage). Cependant, ils doivent garder toute l’affaire secrète des enseignants et des parents des écoles privées chics.

Ce film est une pure joie, et la musique kickass aide certainement.

Paddington 2

Regardez Paddington 2 maintenant

Les premier et deuxième films de la franchise Paddington sont disponibles sur Now, mais le second est vraiment remarquable. Non seulement il présente une histoire réconfortante (qui vous fera pleurer), mais Hugh Grant joue également l’un des rôles les plus farfelus de tous les temps avec Phoenix Buchanan.

Paddington est déterminé à mettre la main sur un livre pop-up unique fait à la main sur Londres pour sa tante Lucy. Cependant, à la manière de Paddington, les choses ne se passent pas comme prévu.

Il y a des évasions de prison, des numéros musicaux et des poursuites en train – que demander de plus ?

La brigade suicide

Regardez The Suicide Squad maintenant

L’adaptation de James Gunn de The Suicide Squad est tout ce que le premier film aurait dû être, dans lequel une équipe de méchants se regroupe pour une mission secrète pour le gouvernement. C’est gore, hilarant, choquant et plein d’action.

La Suicide Squad présente des stars de retour de DC telles que Margot Robbie aux côtés de nouveaux visages tels que Idris Elba et John Cena – et tout le monde a sa chance de briller.

Création

Regarder Inception maintenant

Chaque grand blockbuster que Christopher Nolan produit est souvent époustouflant, et Inception est le meilleur chien en ce qui concerne ce genre. Basé sur les concepts de rêves dans les rêves, ce film crée des mondes où même l’impossible est à portée de main.

Leonardo DiCaprio joue le rôle de Dom Cobb, un voleur professionnel qui travaille en entrant dans les rêves des gens pour voler des informations importantes. Afin de réussir le braquage ultime, il doit planter une idée dans l’esprit de quelqu’un d’autre en pénétrant profondément dans son subconscient.

Cependant, il a un gros talon d’Achille : le souvenir de sa défunte épouse, qui lui vient souvent à l’esprit à l’improviste.

Désemparés

Regarder Clueless maintenant

Le film pour adolescents qui met fin à tous les films pour adolescents, Clueless reste inégalé après plus de 20 ans.

La riche mais bien intentionnée Cher d’Alicia Silverstone est tout à fait attachante alors qu’elle fait de son mieux pour encadrer une nouvelle élève (Brittany Murphy) dans cette version moderne d’Emma de Jane Austen qui transpose l’action dans un lycée américain stéréotypé.

Gardez un œil sur Paul Rudd en tant que leader romantique obligatoire, des années avant ses super-héros déchirés plus récents en tant que Ant-Man de Marvel.

La théorie de tout

Regardez La théorie de tout maintenant

Vous avez vos mouchoirs à portée de main ? Vous en aurez besoin pour The Theory Of Everything.

Eddie Redmayne incarne le professeur Stephen Hawking, le physicien de renommée mondiale. Le film suit les débuts en direct de Hawking dans les années soixante en tant qu’étudiant de Cambridge, où il tombe amoureux de Jane Wilde (Felicity Jones).

Lorsque Stephen découvre qu’il est atteint d’une maladie des motoneurones en tant que jeune adulte, il continue de persévérer dans sa maladie et de faire des découvertes révolutionnaires dans sa carrière, avec Jane à ses côtés tout au long de tout.

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue

Regardez Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue sur Now

A maintenant tous les films de la franchise de films Indiana Jones – mais si vous allez en regarder un, ce devrait être Les aventuriers de l’arche perdue. Le film n’est pas seulement le premier de la série, mais sans aucun doute le meilleur.

Et que demander de plus ? Harrison Ford joue un archéologue aventurier qui explore le monde, fuit des rochers géants et frappe des nazis. Chaque mission qu’Indie effectue le laisse à un pouce de la mort – et c’est incroyable de voir comment il se sort de chaque situation délicate.

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Regardez Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban maintenant

A maintenant à nouveau tous les films Harry Potter, et le meilleur du lot est le troisième volet – Prison of Azkaban. Harry retourne à Poudlard avec ses meilleurs amis Ron et Hermione, mais apprend rapidement qu’il est en grave danger, car un condamné évadé est après lui.

C’est l’un des rares films de la franchise à ne pas avoir d’apparition de Celui qui ne doit pas être nommé, mais il inclut un voyage dans le temps – donc tout s’équilibre.

Jumanji

Regardez Jumanji maintenant

Il y a tellement de films classiques de Robin Williams, mais Jumanji est sans doute l’un des meilleurs. Peter et Judy, frères et sœurs, découvrent un vieux jeu de société dans un manoir. Quand ils commencent à jouer, ils découvrent que le jeu est vivant.

Finalement, après quelques tours, ils libèrent Alan Parrish, un homme coincé dans le jeu depuis plusieurs décennies. Maintenant, ils doivent trouver un moyen de battre Jumanji et de ne pas se laisser entraîner eux-mêmes dans le monde de la jungle.

Je suis une légende

Regardez Je suis une légende maintenant

Les films de Will Smith ne font pas toujours mouche, mais cette histoire post-apocalyptique de 2007 vous fera vous agripper au bord de votre siège et étouffer quelques sanglots.

Ce qui était commercialisé comme un remède contre le cancer s’est transformé en une maladie infectieuse qui a transformé la population en tueurs stupides et ressemblant à des zombies. Smith est l’un des rares survivants et poursuit sa recherche dans tout New York du remède qui sauvera ce qui reste de l’humanité.

Terminator 2 : Le Jugement dernier

Regardez Terminator 2 : Le Jugement Dernier dès maintenant

Terminator 2 est l’un des meilleurs films d’action de tous les temps, et vous pouvez diffuser l’édition spéciale du Jugement dernier sur Now.

Arnold Schwarzenegger joue le rôle de Terminator – un robot du futur qui a pour mission de protéger le futur sauveur du monde, John Connor. Cependant, le garçon est chassé par un autre Terminator – le T-1000, qui peut se transformer en métal liquide, ce qui le rend incroyablement difficile à tuer.

Le jeu des imitations

Atelier Canal

Regardez le jeu d’imitation maintenant

The Imitation Game raconte l’histoire vraie et inspirante d’Alan Turing, un mathématicien britannique qui a rejoint une équipe de briseurs de code pour aider les efforts contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Turing a été criminalisé pour sa sexualité et son rôle critique dans la guerre a été enterré dans l’histoire. Ce film détaille ses luttes personnelles et montre également comment lui et l’équipe de Bletchley Park ont ​​travaillé sans relâche pour casser Enigma.