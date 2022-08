Les meilleurs films sur Netflix UK en août 2022

A la recherche d’un bon film ? Ici, nous vous proposons une liste des meilleurs films sur Netflix UK en ce moment, allant de l’action et de l’aventure aux thrillers et documentaires. Il y a tellement de bons films sur Netflix, mais parfois ça peut être aussi beaucoup de choix et il est vraiment difficile de chercher, nous avons donc passé au crible le lot pour proposer la liste ultime des films que nous pensons que vous apprécierez.

Si vous recherchez des émissions de télévision à regarder sur Netflix UK, consultez nos meilleures émissions de télévision sur l’article Netflix. Nos conseils sur la façon de naviguer sur Netflix vous aideront également.

Cette liste est mise à jour tous les mois, mais les films changent tous les jours sur Netflix. Cela pourrait signifier qu’un ou deux de ces films ne sont plus disponibles au moment où vous venez lire cet article, et de bons nouveaux films peuvent avoir émergé.

Passons aux affaires alors. Voici les meilleurs films à regarder sur Netflix au Royaume-Uni en ce moment.

Tic, tic… Boum !

Netflix

Tic, tic… Boum ! est l’histoire biographique de Jonathan Larson (le créateur de Rent), un créateur musical en herbe à New York qui se demande s’il est sur le bon cheminement de carrière, tout en essayant de jongler avec ses propres relations personnelles. Si cela ne vous suffit pas, il met en vedette Andrew Garfield et est dirigé par la royauté musicale, Lin-Manuel Miranda.

Enlevée comme par enchantement

Il y a toute une tonne de films du Studio Ghibli sur Netflix, et l’un des plus appréciés est Spirited Away – ayant reçu de nombreuses distinctions, dont la seizième place sur la liste des “meilleurs films du 21e siècle”. Le film suit la jeune Chihiro, qui doit empêcher ses parents d’être transformés en bêtes pour toujours.

Bêtes d’aucune nation

Le premier film original de Netflix peut se vanter d’Idris Elba dans son casting, mais aussi grand qu’il soit, il n’est pas la vraie star ici. Cet honneur revient à Abraham Attah, l’adolescent ghanéen qui fait ses débuts d’acteur ici en tant que jeune garçon entraîné au service en tant qu’enfant soldat dans une guerre civile brutale. Sans surprise, c’est assez troublant, mais c’est indéniablement puissant et difficile à oublier.

Sous l’Ombre

Situé à Téhéran pendant la guerre Iran-Irak des années 1980, cette langue persane est la chose la plus rare : un film d’horreur qui semble véritablement nouveau. C’est en partie grâce au monstre relativement nouveau (le Djinn ténébreux), en partie au décor et en partie à la brillante performance centrale de Narges Rashidi. Il gère également l’astuce d’être totalement terrifiant tout en versant à peine une seule goutte de sang.

Concours Eurovision de la chanson : L’histoire de Fire Saga

Ce film est comme la marmite, et si vous l’apprécierez, tout dépendra si vous êtes un cinglé de l’Eurovision ou non. Will Ferrell et Rachel McAdams incarnent un duo de chanteurs islandais qui rêve de faire de leur victoire à l’Eurovision une réalité. Avec des camées de véritables concurrents de la compétition, des commentaires de Graham Norton et des chansons accrocheuses, c’est l’euro trash que nous avons toujours voulu.

Histoire de mariage

Attachez-vous pour une grillade émotionnelle avec Marriage Story, car au cours de quelques heures, nous voyons le processus graduel d’un divorce se dérouler, devenant plus toxique et laid avec le temps. Il montre la complexité de la rupture d’une relation et comment les éléments juridiques de la séparation entrent en conflit avec les émotions du couple. Ce n’est pas la montre la plus facile, mais elle est certainement instructive et plutôt déchirante.

Annihilation

Ce film de science-fiction intelligent du réalisateur Alex Garland (de l’excellent Ex Machina également) est sorti au cinéma aux États-Unis, mais est allé directement sur Netflix ici au Royaume-Uni. Ne prenez pas cela comme un mauvais signe cependant: ce n’est pas que Annihilation est mauvais, mais simplement que le studio Paramount craignait que son mélange de visuels trippants, d’horreur sombre et d’intrigue lâche ne se transforme en gros retours au box-office. Ce n’est pas une montre facile, mais croyez-nous, ça vaut le coup.

Anima

Anima est quelque chose d’un peu différent : ce court métrage de 15 minutes est essentiellement un long clip vidéo. Cependant, il s’agit d’un long clip vidéo mettant en vedette Thom Yorke pour trois chansons de son album Anima et réalisé par Paul Thomas Anderson. Montez le volume et installez-vous pour une danse surréaliste et dystopique qui serait l’échauffement parfait pour un film plus charnu.

La vie de Brian des Monty Python

Ce classique des Monty Python raconte à nouveau l’histoire de Jésus de Nazareth du point de vue de Brian, qui n’est pas le Messie, juste un garçon très méchant. Aussi idiot que satirique, le film se moque des personnages religieux et historiques de cette manière spéciale et surréaliste que seul le meilleur de Monty Python a jamais pu.

Le diable de tous les temps

Avec un casting de stars comprenant Tom Holland, Robert Pattinson et Sebastian Stan – The Devil Of All The Time raconte l’histoire d’un village sud-américain en proie à un certain nombre de personnages perturbés. Il explore le concept de la façon dont la foi peut être tordue pour justifier un comportement malveillant et suit un jeune homme alors qu’il fait de son mieux pour se protéger – et sa famille.

Le grand court

The Big Short met en lumière la corruption et les sales affaires qui se sont produites à Wall Street lors de l’effondrement de l’immobilier en 2007 et 2008. Avec un casting comprenant Christian Bale, Steve Carell et Ryan Gosling, ce film met parfaitement en évidence comment la chute de nombreuses personnes ordinaires vies ont entraîné des gains financiers massifs pour certaines des personnes les plus louches de la finance.

Fyre : la plus grande fête qui n’ait jamais eu lieu

Ce documentaire original de Netflix suit les horribles problèmes de production – et les arrestations de post-production – qui ont marqué le Fyre Festival, ici surnommé la plus grande fête qui n’ait jamais eu lieu. Du co-fondateur Ja Rule à un pilote qui s’est formé sur Microsoft Flight Simulator, c’est un tour de force d’incompétence.

La ballade de Buster Scruggs

Cette anthologie occidentale des frères Coen raconte six histoires distinctes et sans lien dans le vieil Ouest. Ne cherchez pas les liens entre les personnages – il n’y en a pas – mais suivez plutôt le flux et le reflux du thème, alors que les réalisateurs explorent la mortalité, la gentillesse et la futilité de l’existence à travers ces histoires tout à fait distinctes et tout à fait mémorables.

Boulette

Dumplin’ apporte une nouvelle tournure au concours de beauté américain traditionnel – montrant comment nous devrions célébrer tous les corps de différentes formes et tailles, plutôt que le “look idéal” qui a été perpétué pendant si longtemps. Ajoutez à cela Jennifer Anniston et une bande originale de Dolly Parton, et vous obtenez le film parfait pour une soirée douillette.

La nuit vient pour nous

Si vous avez aimé l’épopée d’arts martiaux indonésiens The Raid mais que vous pensiez que cela pourrait être juste un peu plus violent, alors The Night Comes for Us est peut-être pour vous. La star du Raid, Iko Uwais, revient – ​​bien que dans un rôle de soutien cette fois-ci – et l’action des arts martiaux est tout aussi impressionnante, mais maintenant soutenue par suffisamment de gore pour faire rougir The Evil Dead.