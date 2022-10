Les meilleurs films sur HBO Max

HBO Max est peut-être connu pour ses séries télévisées exclusives comme House of the Dragon et Euphoria. Cependant, il y a aussi beaucoup de films à regarder – des grands films d’action aux films réconfortants.

Voici nos sélections de certains des meilleurs films à regarder sur HBO Max en ce moment. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire sur le site Web pour 9,99 $ par mois avec des publicités ou 14,99 $ par mois sans publicité et une bibliothèque complète de contenu.

Nous avons également une liste des meilleures émissions à venir sur HBO Max et un guide de toutes les façons dont vous pouvez obtenir HBO Max sur votre propre appareil à la maison.

À noter, HBO Max mettra constamment à jour sa bibliothèque de films, de sorte que certains films peuvent être retirés sans préavis. Cependant, nous mettons régulièrement à jour cette liste pour nous assurer qu’elle est aussi précise que possible.

Le Batman

Le Batman était l’un des plus grands films de l’année, et il est maintenant disponible en streaming sur HBO Max. Le point de vue de Robert Pattinson sur Bruce Wayne se penche davantage sur le côté détective du personnage, alors qu’il enquête sur une série de meurtres inquiétants liés à la corruption de Gotham.

Dune

Dune est le premier volet de l’adaptation cinématographique du roman emblématique de Frank Herbert. Il suit Paul Atreides (joué par Timothée Chalamet), un homme doué qui doit explorer la planète la plus dangereuse de l’univers afin de préserver l’avenir de sa famille et de son peuple.

West Side Story

Parmi une mer de remakes, West Side Story de Stephen Spielberg se démarque par un mile. En 1957 à New York, un jeune couple tombe amoureux. Cependant, leur romance provoque une guerre totale entre deux gangs rivaux. La musique est incroyable, la chorégraphie est au point et les performances ne sont pas mal non plus.

Wonder Woman

De tous les films DC, Wonder Woman est sans aucun doute l’un des meilleurs. Ce film raconte l’histoire de Diana, une guerrière amazonienne venue au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale pour combattre le dieu Ares. Là, elle rencontre un homme qui lui devient cher et découvre que la guerre est différente de ce à quoi elle s’attendait.

La matrice

The Matrix est un film qui était bien en avance sur son temps lors de sa première sortie en 1999, et vous laissera remettre en question tout ce que vous savez. Neo vit sa vie apparemment normale, mais un jour, on lui dit que tout son monde est une simulation et qu’il a un but bien plus grand dans le monde réel.

Oiseaux de proie : Harley Quinn

Harley est de retour pour plus de folie et de chaos, mais cette fois, elle sort de l’ombre du Joker (ou “mr J”) et assemble sa propre équipe – composée de Huntress, Black Canary et Renee Montoya – pour affronter un grand- échelle du réseau criminel à Gotham City. Si vous aimez Deadpool, vous êtes assuré d’aimer celui-ci – découvrez pourquoi nous l’avons adoré ici.

Enlevée comme par enchantement

HBO Max propose une multitude de films Studio Ghibli, et l’un des plus appréciés est Spirited Away. Le film suit une jeune fille appelée Chihiro, qui, avec ses parents, découvre un parc à thème apparemment abandonné. Cependant, les choses empirent lorsque ses parents sont transformés en bêtes.

Le brillant

The Shining est basé sur le livre du même nom de Stephen King. Situé à l’hôtel Overlook dans les montagnes Rocheuses, Jack Torrance (Jack Nicholson) y travaille pour guérir son blocage des écrivains. Cependant, des éléments surnaturels à l’intérieur de l’hôtel commencent à perturber son esprit. Lisez notre critique complète de la suite, Doctor Sleep, ici.

Justice League Coupe Snyder

La coupe du réalisateur de Justice League peut durer plus de quatre heures et comprend de nombreuses scènes que vous aurez vues dans l’original – mais c’est toujours l’une des rééditions les plus ambitieuses que nous ayons jamais vues. Attendez-vous à un ton beaucoup plus sombre que celui de l’original, ainsi qu’à quelques apparitions de méchants qui n’ont jamais fait la coupe la première fois – y compris Darkseid et le Joker de Jared Leto.