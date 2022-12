Les meilleurs films sur Apple TV Plus

Apple TV Plus n’a pas de bibliothèque de films aussi profonde que Netflix ou d’autres rivaux de streaming. Pourtant, il y a des A-listers comme Tom HankDenzel Washington et Bill Murray à bord – et a même récolté des Oscars pour le film CODA et des noms pour La Tragédie de Macbeth.

Voici un aperçu de certains des véritables films incontournables sur Apple TV Plus.

La bonne nouvelle est que si vous avez acheté un produit Apple récemment, vous avez probablement déjà accès au service de streaming gratuitement. Voici une sélection de certains des meilleurs films à ce jour.

Voir également: Apple TV Plus : tout ce qu’il faut savoir sur le service de streaming d’Apple | Les 11 meilleures émissions sur Apple TV Plus

Apple TV Plus Cha Cha vraiment lisse (2022) Cooper Raiff a réalisé ce film de passage à l’âge adulte, et il y joue le rôle d’Andrew, un diplômé d’université de 22 ans sans but qui commence à travailler comme initiateur de fête pour les bar et bat mitzvahs. Il rencontre et se lie également d’amitié avec une femme plus âgée, Domino (Dakota Johnson), et sa fille, Lola (Vanessa Burghardt). Si vous avez envie d’un film de bien-être, celui-ci est à la hauteur. Il a également remporté un prix du public au festival du film de Sundance 2022.

Apple TV Plus Mettant en vedette Tom Hanks en tant que commandant de la marine américaine, Greyhound a été bien accueilli lors de sa sortie et – contrairement à la plupart des films modernes – est maigre avec une durée de 90 minutes. Tendu, bien joué et produit, et nominé aux Oscars pour son son, Greyhound est peut-être l’un des meilleurs films disponibles sur Apple TV Plus.

Apple TV Plus Jouant un ex-détenu trébuchant dans la vie d’un jeune garçon, Palmer n’est guère révolutionnaire, mais il est porté par la performance centrale de Timberlake. Préparez-vous aux larmes.

Pomme Un documentaire fantastique réalisé par Bryce Dallas Howard sur ce que c’est d’être un père à cette époque. Touchant, bien réalisé. A voir absolument, surtout pour les parents.

Apple TV Plus On The Rocks réunit Sofia Coppola et Bill Murray pour la première fois depuis A Very Murray Christmas. C’est essentiellement un drame père et fille. C’est un peu plus aéré que le travail habituel de Coppola, mais cela semble convenir à Murray, dont la performance charmante et fatiguée du monde élève l’ensemble du projet.

Apple TV Plus Boule de feu : visiteurs des mondes sombres (2020) Ce documentaire époustouflant explore les impacts culturels et scientifiques des météorites et des cratères sur Terre. C’est des choses compliquées mais convaincantes. Le film interviewe des gens comme le guitariste de jazz norvégien Jon Larsen, qui décrit la sensation de tenir une micrométéorite : “Aucun être humain n’a jamais touché quoi que ce soit de plus ancien. C’est vraiment regarder l’éternité dans les yeux.” Un cratère particulier que nous voyons au début du film est absolument magnifique.

Pomme L’histoire du passage à l’âge adulte Hala raconte une histoire relatable sur la lutte pour se forger une identité, alors qu’une adolescente équilibre son éducation musulmane avec sa vie sociale et son identité de lycéenne.

Apple TV Plus L’année où la Terre a changé (2021) La nature guérit. Non, vraiment – il ne s’agit pas de ces mèmes ironiques de crocodiles du début 2020 flottant sur des nouilles de piscine ou chats monter sur un carrousel à bagages. Lorsque les humains ont abandonné les villes, les parcs, les océans et de nombreux autres endroits pendant les fermetures de COVID en 2020, toutes sortes de créatures sauvages en ont profité. Raconté par le légendaire David Attenborough, The Year Earth Changed montre que nous devons aux baleines, aux pingouins, aux guépards et à toute une série d’autres animaux de moins interférer avec leur vie.

Qui es-tu Charlie Brown ? (2021) Si vous êtes fan de Charlie Brown, avouons-le, qui ne l’est pas ? — ce documentaire informatif et familial vous époustouflera (et vous n’aurez même pas à vous lancer dans un coup de pied de football malheureux). Narré par Lupita Nyong’o, Qui es-tu, Charlie Brown ? est un court métrage doux qui explore l’attrait et les origines du personnage de dessin animé classique. Mais j’arrêterai de continuer comme wah, wah, wah. Regardez celui-ci maintenant.

Apple TV Nous y sommes : Notes pour vivre sur la planète Terre (2020) C’est plus un court métrage d’animation qu’un film, mais compte tenu du sujet (et du fait qu’Apple TV Plus n’a pas beaucoup de films), nous l’ajoutons. Here We Are: Notes for Living on Planet Earth est magnifique, réconfortant et parfait pour les familles avec de jeunes enfants.

Apple TV Plus Un film d’animation éblouissant réalisé par l’équipe derrière Song of the Sea, il s’agit du troisième volet de la “trilogie folklorique irlandaise” de Tomm Moore. C’est probablement l’un des meilleurs films d’animation de 2020, méritant amplement une nomination aux Oscars contre les géants de Disney et Pixar. Complètement envoûtant.

Apple TV Plus Vous pouvez lire notre critique complète de Finch ici, mais pour faire court : nous l’avons aimé ! C’est souvent trop sentimental, avec quelques “leçons de vie” écoeurantes, mais ce conte post-apocalyptique d’un survivant solitaire et d’un robot lors d’un dernier road trip a un vrai charme et vaut la peine d’être regardé.

Apple TV Plus Cette acclamé Le film sur le passage à l’âge adulte est centré sur Ruby, 17 ans, le seul membre entendant d’une famille sourde. Après avoir excellé dans une classe de chorale à son école secondaire, elle est déchirée entre soutenir l’entreprise de pêche de sa famille et poursuivre pleinement sa passion pour la musique. Présentant une performance exceptionnelle d’Emilia Jones, CODA (qui signifie “enfant d’adultes sourds”) est un conte touchant qui mérite une place sur cette liste. C’est l’Oscar du meilleur film de cette année.

Apple TV C’est un peu léger pour le sujet, mais The Banker, un biopic de Bernard Garrett – un propriétaire d’entreprise noir entreprenant qui a embauché une personne blanche pour être le visage de son entreprise afin de contourner les attitudes racistes – vaut au moins le détour. .

Pomme Histoire des Beastie Boys (2020) Battez-vous pour votre droit à faire la fête avec les Beastie Boys Mike Diamond (Mike D) et Adam Horovitz (Ad-Rock) alors qu’ils racontent l’histoire de leur musique et 40 ans d’amitié avec feu Adam Yauch (MCA). Cette “expérience documentaire en direct” est réalisée par leur collaborateur de longue date Spike Jonze comme un témoignage approprié de ces légendes du rap.

Apple TV Plus La Tragédie de Macbeth (2021) Joel Cohen du duo de cinéastes des frères Cohen réalise cette adaptation de la tragédie de Shakespeare Macbeth, qui a remporté trois nominations aux Oscars cette année. Bien sûr, un film en anglais shakespearien n’est peut-être pas pour tout le monde, mais le long métrage est indéniablement magnifique, et Denzel Washington, Frances McDormand et Alex Hassell offrent des performances puissantes.

Pomme La reine des éléphants (2019) Ce documentaire suit une mère éléphant nommée Athéna, conduisant sa famille à travers le désert au début de la saison sèche. Il est raconté par Chiwetel Ejiofor et était une sélection officielle au Festival du film de Sundance et au Festival international du film de Toronto.

Billie Eilish : Le monde est un peu flou (2021) Ce documentaire brut sur les coulisses de la musique vous donne un aperçu de la vie de l’auteur-compositeur-interprète Billie Eilish, de son succès révolutionnaire Ocean Eyes à l’enregistrement du thème de James Bond No Time to Die. Dans le film franc, Eilish fait face aux pressions des tournées, de la réalisation de clips vidéo et de l’écriture et de l’enregistrement de son album à succès When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Lettre de Bruce Springsteen à vous (2020) Ce documentaire de 2020 propose un aperçu des coulisses de l’album du même nom du Boss.

Pomme Dans cette première offre de Skydance Animation, Sam Greenfield est embourbée dans la malchance – jusqu’à ce qu’elle trouve un sou porte-bonheur. Après avoir perdu le sou, elle se lance dans une quête pour renverser la vapeur et se retrouve au pays de la chance avec un chat qui parle exprimé par Simon Pegg.