Les meilleurs films sur Amazon Prime UK

Amazon Prime est facilement le plus grand rival de streaming de Netflix au Royaume-Uni, mais beaucoup de gens ne réalisent pas qu’en matière de films, Amazon a le gros N beat haut la main.

La bibliothèque d’Amazon est plus grande mais aussi meilleure, avec un large éventail de superproductions renforcées par les favoris des Oscars et une gamme vraiment fantastique de plats indépendants et d’art et essai également – ​​certains des meilleurs films de ces dernières années ont arboré un logo Amazon Original. Cela ne mentionne même pas le fait qu’Amazon a récemment acquis le studio MGM et détient donc actuellement les droits de diffusion en continu de tous les films Bond.

Parasite

Néon

Le gagnant du meilleur film de 2020 est un thriller presque parfait. Aussi surréaliste que sinueux, ce film en langue coréenne perturbe la division des classes dans la Séoul moderne dans une histoire à la saveur distinctement locale, mais absolument universelle dans ses thèmes. De plus, une fois que vous l’aurez vu, vous pourrez suivre la tendance des nouilles ram-don comme tout le monde.

Fantastique M. Fox

Cette animation en stop-motion est le regard de Wes Anderson sur un film familial : anarchique, excentrique, mais toujours charmant. George Clooney est M. Fox qui parle doucement, rejoint par un casting d’habitués d’Anderson dans un film qui adapte vaguement le livre classique de Roald Dahl. Ce n’est pas un dessin animé de Disney, mais c’est un beau film, peu importe votre âge.

Chaleur

L’opus d’action de Michael Mann est un classique pour une bonne raison – et pas seulement pour le tristement célèbre couple Al Pacino et Robert De Niro, qui ne partagent en réalité que quelques minutes de temps d’écran. Au lieu de cela, c’est la pure tension qui traverse Heat qui le rend inoubliable, alors que l’escroc de De Niro et le flic de Pacino dansent l’un autour de l’autre dans la perspective de l’acte final, l’incertitude équilibrée délicatement avec l’inévitabilité alors que vous essayez de ne pas penser à la façon dont cela est susceptible de jouer.

Suspiria

Après le succès fulgurant de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino aurait pu faire presque n’importe quel film qu’il voulait – alors il a fait volte-face de cette romance douce et hésitante et directement dans l’horreur abjecte. Son remake du classique giallo des années 70 Suspiria n’a rien à voir avec l’original – qui est

aussi sur Amazon en ce moment – mais est une horreur méditative de mauvaise humeur qui utilise une bande-son hypnotique de Thom Yorke pour vous bercer dans un état presque de transe – avant de vous secouer avec des moments de violence saisissants.

Point de rupture

Un classique de l’action qui a gagné sa réputation – et une référence Hot Fuzz – Point Break voit Keanu Reeves jouer contre le type en tant que fed direct qui doit faire semblant être un mec surfeur pour attraper le braqueur de banque et le chercheur de sensations fortes Patrick Swayze. Vraiment réfléchi, une finale de parachutisme phénoménale, et probablement la meilleure poursuite à pied de l’histoire d’Hollywood.

Film suivant de Borat

Amazon a probablement dépensé beaucoup pour obtenir les droits exclusifs de Borat 2, sorti juste avant l’élection présidentielle américaine de 2020 alors que le journaliste pas exactement kazakh de Sacha Baron-Cohen, Borat, revient aux États-Unis pour explorer la vie à l’époque du coronavirus. Ce n’est pas tout à fait à la hauteur de l’original, mais c’est sacrément proche et plus tranchant que jamais dans sa politique.

Recherchez la mini-série de suivi, Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine, contenant des extraits et des scènes supprimées du film.

Air conditionné

Photos de la pierre de touche

Con Air est un classique de Nic Cage, et pour cause. Le terrain de base – une charge de condamnés détournant un avion – est difficile à battre, et l’ajout de Johns Malkovich et Cusack élève l’expérience – sans parler d’un virage effrayant de Steve Buscemi qui définit la carrière. Ils ne font plus de films d’action comme celui-ci.

Pas le temps de mourir

MGM

Amazon a brièvement eu tous les obligations, mais maintenant il est réglé pour offrir le dernier, et le chant du cygne de Daniel Craig.

Destiné à être controversé, et pas seulement pour sa fin, il s’agit d’un grand film impétueux de Bond, mais qui fait également de son mieux pour se plonger dans ce qui fait vibrer le super espion.

Aube des morts

Night of the Living Dead est peut-être venu en premier, mais Dawn of the Dead est sûrement l’opus magnum zombie de Romero. Une attaque sombre et comique contre le consumérisme – et son utilisation pour apaiser la société – le film autant d’horreur que de commentaire social, quelque chose de légèrement perdu dans le remake autrement amusant de Zack Snyder quelques décennies plus tard.

Si vous aimez le film, vous pouvez même le regarder à nouveau – en ce moment, Amazon Prime propose également le film

coupe allongée avec des images supplémentaires, et le

Coupe européenne édité par nul autre que la légende de l’horreur Dario Argento – qui vient de diriger le Suspiria original.

Coureur de lame

Renard du 21e siècle

Un film qui n’a vraiment pas besoin d’être présenté. Blade Runner a défini toute une génération de science-fiction, notamment en inspirant sa suite exceptionnelle Blade Runner 2049. Ce néo-noir d’IA morose est une combustion lente, mais impossible de résister une fois qu’il vous aspire.

Le Grand Budapest Hôtel

Renard du 21e siècle

Il serait compréhensible de s’inquiéter que les films de Wes Anderson soient un peu identiques, mais si vous êtes fan de son style distinctif, alors The Grand Budapest Hotel est l’une des exécutions les plus impressionnantes de la forme à ce jour. Attendez-vous à la distribution phénoménale habituelle, à la conception détaillée et aux thèmes trompeusement sombres.

Assaut sur l’enceinte 13

Ignorez le remake douteux d’Ethan Hawke 2005 – bien qu’il soit sur Netflix UK en ce moment si vous insistez vraiment – ​​et dirigez-vous plutôt vers Amazon pour le classique des années 70 de John Carpenter. Des flics, des criminels et des civils se retrouvent assiégés ensemble dans un quartier presque abandonné, et les choses s’échauffent naturellement.

Comme la plupart des premiers charpentiers, la partition vaut à elle seule le prix d’entrée, mais de belles performances et une intrigue tendue en font une montre incontournable.

Le chevalier vert

The Green Knight est peut-être basé sur une légende arthurienne, mais ne vous attendez pas à une aventure folle. Au lieu de cela, il s’agit d’une version d’art de l’histoire d’un jeune chevalier envoyé dans une quête vouée à l’échec au nom de l’honneur. D’une prise de vue impeccable et d’un casting parfait, c’est la table ronde comme vous ne l’avez jamais vue.

Jiro rêve de sushis

Oui, c’est un documentaire sur la fabrication de sushis, mais soyez patient, ça vaut le coup. Jiro est le propriétaire-chef de l’un des restaurants de sushis les plus acclamés de Tokyo, le genre que vous devez réserver des mois à l’avance – et c’était avant qu’il ne devienne mondialement célèbre grâce à ce film. Il décrit ici la philosophie et l’art qui sous-tendent sa cuisine, ainsi que l’approche rigoureuse qui a fait de lui un maître – et a mis à rude épreuve sa relation avec ses fils.

Le grand malade

Kumail Nanjiani joue dans cette comédie romantique adaptée de sa propre vie, qui voit une relation à ses débuts secouée par une maladie grave. Il suffit de regarder le mariage réel de Nanjiani pour savoir que le film a une fin heureuse, mais en cours de route, c’est une comédie intelligente qui est d’une honnêteté rafraîchissante et exempte des clichés hollywoodiens standard.

Hustlers

Hustlers est sorti de nulle part pour devenir un énorme succès. Basé sur une histoire vraie, Jennifer Lopez et Constance Wu sont deux strip-teaseuses new-yorkaises qui voient leurs revenus chuter à la suite du krach de 2008 et décident de se rattraper en escroquant les banquiers qui sont sortis indemnes de la crise financière.

Godzilla

Images Légendaires

Le remake de Godzilla de 2014 est une approche étonnamment réfléchie de la franchise, une approche abandonnée par les suites orientées vers l’action King of the Monsters et Godzilla vs Kong.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un blockbuster, et la séquence de sauts HALO bat tout ce qui est venu depuis, mais elle est également incroyablement axée sur les personnages, renforcée par un casting de stars.

Palm Springs

Groundhog Day a eu beaucoup d’imitateurs au fil des ans, mais Palm Springs est presque certainement le meilleur d’entre eux. Andy Samberg (Brooklyn 99) est un invité de mariage coincé dans une boucle temporelle qui entraîne accidentellement la sœur de la mariée – Cristin Milioti (Comment j’ai rencontré ta mère) – dans le même pétrin.

Palm Springs est très stupide, incroyablement intelligent et étonnamment sincère.

Sainte-Maud

Maud de Morfydd Clark est une jeune infirmière à domicile affectée à un nouveau patient, un ancien danseur qui mène toujours une vie grégaire même lorsqu’il est confiné à la maison. Mais Maud semble être allée à l’école du dimanche avec Carrie, et ses opinions religieuses extrêmes l’ont mise sur une trajectoire de collision avec la femme dont elle s’occupait – et c’est tout. avant de nous commençons à découvrir ce qu’il y a dans son passé. C’est sinistre, effrayant et très, très intelligent.

Les Lamentations

Si vous aimez les frayeurs simples et les sensations fortes de votre horreur, alors The Wailing n’est peut-être pas dans votre rue. Après qu’une série de meurtres secoue une petite ville, certains soupçons se tournent vers l’étranger japonais récemment arrivé, tandis que d’autres se tournent vers la superstition pour expliquer la violence. Ce thriller coréen est dense d’ambiguïté jusqu’au bout, refusant au public toute réponse facile ou résolution réconfortante, mais une fois qu’il attire votre attention, il refuse de lâcher prise.