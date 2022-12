Les meilleurs films sortis en 2022, selon les éditeurs de CNET

De nos jours, c’est un témoignage de la grandeur d’un film quand il nous attire hors de nos retraites intérieures. Une poignée de films ont franchi des étapes importantes au box-office cette année – Top Gun : Maverickd’une part – sans sacrifier les normes cinématographiques élevées.

Ensuite, il y a eu les films à petit budget qui ont fait sensation, à savoir Tout partout tout à la fois. Ce kaléidoscope multicouche d’un film combine une réalisation astucieuse, des performances émouvantes et un récit extrêmement créatif pour mériter sa place parmi les meilleurs films de l’année, sinon le meilleur.

N’ignorons pas ces histoires qui auraient pu attirer plus de globes oculaires lors de la diffusion dans les maisons après des séjours plus courts dans les théâtres. Pinocchio de Guillermo del Toro était une entrée plus tardive cette année, mais le garçon a-t-il ramené à la maison un triomphe de tour de force de l’animation en stop-motion.

Sans plus tarder, voici les films que les éditeurs de CNET ont choisis comme leur meilleur de 2022.

Lire la suite: Les émissions de télévision préférées de Crumpe en 2022

Netflix Glass Onion n’est pas encore sur Netflix, mais il sera diffusé avant la fin de l’année, le 23 décembre. La suite de Knives Out, encore une fois écrite et réalisée par Rian Johnson et mettant en vedette Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc, implique une mort inattendue qui survient lorsque plusieurs invités sont réunis dans la résidence exagérée d’un milliardaire sur une île grecque. J’ai vu le film intelligent, drôle et surprenant lors de sa diffusion limitée dans les salles en novembre et je ne pouvais pas me rendre compte à quel point il était bon. J’ai hâte de regarder à nouveau (et de rechercher des indices) quand il arrivera sur Netflix. –Meara Isenberg

Warner Bros. Il y a eu tellement de versions crasseuses de la vieille ville de Gotham dans les films, mais aucune ne m’a attiré autant que la prise du scénariste-réalisateur Matt Reeves – je me suis senti hébété après l’avoir regardé. Le Batman est conçu pour vous mettre mal à l’aise dès le premier plan, et c’est exactement ce dont j’avais besoin dans un film de super-héros. Au lieu de servir un univers cinématographique plus large, ce film puise dans son monde intense de gangsters, de corruption et de tueurs en série. Colin Farrell avale le paysage, John Turturro respire la sottise et le Riddler de Paul Dano a clairement regardé Sept. Mais surtout, Robert Pattinson est électrique en tant que justicier au bord du gouffre, avec son Batman rayonnant de danger comme aucune autre interprétation cinématographique auparavant. –Sean Kean

Disney, Pixar Turning Red n’est pas sorti en 2022, n’est-ce pas ? Il est impossible que j’aie vu un film autant de fois et il n’est sorti que cette année. Mais oui, en tant que parent d’un enfant de 3 ans, j’ai vu ce film d’animation Pixar sur le passage à l’âge adulte de très nombreuses fois, et c’est toujours une joie. L’histoire d’une préadolescente découvrant qu’elle est maudite pour se transformer en un panda géant, moelleux et provoquant le chaos, c’est une histoire extrêmement racontable et drôle d’angoisse adolescente, d’amitié incassable, de groupes de garçons et de magie ancienne. Ma fille l’appelle The Red Panda (comme dans “Papa, pouvons-nous regarder The Red Panda ?”). Oh, allez-y alors. Au moins, ce n’est pas gelé. –Richard Trenholm

Studios Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours Malgré le succès gigantesque de son précurseur, cette suite inévitable avait le pont empilé contre elle – notamment à cause de la mort tragique de Chadwick Boseman. Au lieu de remplacer Boseman, cependant, ou de nous donner un blockbuster générique de Marvel, le réalisateur Ryan Coogler a livré un traité magnifiquement rendu sur le chagrin et comment cela peut nous amener à nous déchaîner – ou à fermer. Ayant perdu à la fois ma mère et mon père au cours des deux dernières années, et un ami cher le mois dernier, j’ai été stupéfait de voir à quel point cela m’a touché. Et par la façon dont vous pourriez faire un film de super-héros sur de telles choses. Avoir un film de franchise de super-héros plein d’action dirigé par des femmes de couleur était juste un délice. Et en tant que fan de longue date de Marvel Comics, je peux dire que le film s’est étoffé du sous-marin et des Atlantes les a ancrés d’une manière que les bandes dessinées n’ont jamais pu. Namor en tant qu’incarnation de Quetzalcoatl était un coup de génie et correspondait au multiculturalisme organique de l’afrofuturisme des Wakandans. –Dan Avery

Netflix Ce film australien, diffusé sur Netflix, est un thriller psychologique de rechange et parfaitement rythmé inspiré d’un crime déchirant de la vie réelle. Il met en vedette l’acteur anglais Sean Harris dans le rôle d’Henry Teague, un homme soupçonné d’avoir enlevé et assassiné un adolescent. L’acteur australien Joel Edgerton est un flic infiltré chargé de découvrir la vérité sur Teague des années plus tard. Cela se produit via une piqûre de police élaborée qui recrute Teague dans un faux réseau de trafiquants de drogue, promettant un gros paiement et une place pour le vagabond sans emploi. Le film explore le lien difficile entre Teague et Frame, ainsi que le formidable fardeau et le coût de garder secrète sa véritable identité, comme le font les deux hommes. Il m’a hanté longtemps après l’avoir regardé. –Leslie Katz

Mur Nick/Netflix De nombreux fans de Jane Austen – Janeites – étaient puissamment déçu avec la dernière version de Persuasion, certains critiques qualifiant ce genre de prise de vue moderne de ” catastrophe” et d’autres critiquant le choix de mettre à jour le texte original (et certes brillant) pour faire appel à ceux qui pourraient ne pas être dans le dialogue du 19ème siècle. Je comprends. J’ai lu toutes les œuvres d’Austen et vu tous les films et séries télévisées, y compris le très bien fait Adaptation BBC de Persuasion en 1995. Mais tu sais quoi? J’ai apprécié la vision effrontée de Dakota Johnson sur Anne Elliott et la façon dont elle a brisé le quatrième mur pour partager ses pensées les plus intimes, drôles et poignantes. Je peux encore voir dans mon esprit le moment où le capitaine Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis) retrouve son amour perdu, son visage capturant sa surprise, sa nostalgie et son bonheur. Et je pensais que Mary, la jeune sœur égocentrique d’Anne, était sur place. Oui, c’est moins qu’un récit fidèle du dernier livre d’Austen, mais nous en avons déjà assez. Je vais être d’accord avec la critique Holly Thomas qui a appelé le film “génial” parce que cela a donné aux Janeites de quoi se plaindre – et aux curieux une chance d’apercevoir le génie de Jane Austen. –Connie Guglielmo

Primordial À peu près à mi-chemin de ma projection théâtrale de Top Gun : Maverick, ma femme s’est penchée et a murmuré : “Ce n’est que du porno pour les hommes d’âge moyen.” Et tu sais quoi? Elle avait raison. Et vous aussi savoir quoi? C’est impressionnant. Top Gun : Maverick est essentiellement du porno pour les hommes d’âge moyen. Je devrais savoir : je suis un homme d’âge moyen, et je regarde un autre homme d’âge moyen remonter le temps et montrer à ces fous-fous-je-sais-tout comment obtenir des choses Fini, parmi certaines des meilleures scènes d’action que j’ai vues depuis Mad Max : Fury Road, c’était exactement ce dont j’avais besoin pour me remettre au cinéma. Top Gun : Maverick est un retour en arrière. C’est un coup de pouce pour toute une industrie. C’est aussi une allégorie incroyablement bien faite pour la mort de la star de cinéma et une métaphore parfaitement dessinée pour toute la carrière cinématographique de Tom Cruise. C’est aussi le meilleur film d’action de l’année. Sans peine. –Mark Serrells

AGBO/A24 Bien que Tout partout, tout à la fois soit techniquement un film multivers – rejoignant Doctor Strange 2 et Spider-Man Into the Spider-Verse – il n’en est rien non plus. Dans le cas de Doctor Strange, c’est encore mieux que ça. Everything Everywhere All at Once propose de l’action kung-fu, de l’humour absurde et du désespoir existentiel dans un film sans égal. Il y a de superbes performances de Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh et Ke Huy Quan des Goonies, qui profite maintenant d’un retour attendu depuis longtemps. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous aurez une super idée pour un costume d’Halloween. –Ty Pendlebury

Netflix Guillermo del Toro déçoit rarement, et son interprétation de Pinocchio ne fait pas exception. Faisant de cela plus qu’une simple histoire pour enfants, del Toro déroule un conte de fées gothique émouvant qui est enraciné dans ce que signifie être en vie. Avec des écarts significatifs par rapport à l’histoire que nous connaissons tous et de nouvelles créations de créatures mémorables, notamment des lapins squelettiques et un sprite de bois éthéré, cette version de Pinocchio pourrait bien être la meilleure, notamment parce qu’elle conserve l’art étonnant de l’animation en stop-motion vivant. Une montre incontournable. Attention : vous verserez une larme au moins une fois. –Jennifer Bisset

RoadsideFlix Emily the Criminal n’est peut-être pas un thriller policier parfait, mais c’est un excellent exemple d’un film indépendant à petit budget tirant le meilleur parti de son concept intelligent et de ses performances centrales stellaires. Aubrey Plaza joue Emily, une diplômée universitaire paralysée par une dette sans cesse croissante. Dans un monde qui s’effondre sur elle, elle est tentée d’adopter d’autres moyens, pas totalement légaux, de gagner de l’argent. Voyez Plaza se mettre pleinement dans sa peau d’actrice dramatique dans ce thriller étonnamment bourré d’action et chargé de tension. –Jennifer Bisset