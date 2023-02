Les meilleurs films fantastiques absolus sur Netflix

Netflix n’a pas une énorme collection de films fantastiques, mais vous pouvez trouver plusieurs joyaux charmants (et éclectiques). Beaucoup combinent le fantastique avec des luttes du monde réel, y compris le remarquable Closet Monster. Ou plongez directement dans le domaine de la haute fantaisie avec The Golden Compass, basé sur les romans classiques de Philip Pullman.

J’espère que vous trouverez ci-dessous un joyau intrigant.

Warner Bros. Ce film de 2015 a plongé dans l’origine de Peter Pan et du Capitaine Crochet. Il présente Garrett Hedlund comme Hook et High Jackman comme Blackbeard le pirate.

Netflix Techniquement un film de super-héros, The Old Guard apporte une série de scènes d’action impressionnantes, apparaissant avec chacun des coups de feu de la star Charlize Theron. Theron joue Andy, chef d’un groupe de mercenaires immortels, dont un chevalier qui a combattu dans les croisades. Les guerriers séculaires se lancent dans une mission de vengeance, amenant des héros progressistes et des combats astucieux, même s’ils ne peuvent pas esquiver tous les clichés.

Netflix Le Water Man ne conviendra pas à tout le monde. Plus dramatique que pure fantaisie, cette aventure familiale traite de thèmes tels que le deuil, la perte et l’amitié. Gunner, onze ans, et sa famille déménagent dans une nouvelle ville, où le rat de bibliothèque doit faire face non seulement à un manque d’amis, mais aussi à un père dur et à une mère atteinte de leucémie. Son évasion l’emmène dans une forêt de conte de fées, où son imagination prend vie. Un conte aventureux traitant de problèmes plus importants.

Warner Bros. La boussole d’or (2007) Les fans de la série de romans fantastiques classiques de Philip Pullman sont probablement mieux servis par l’adaptation de l’émission télévisée de HBO. Mais The Golden Compass, basé sur le premier livre, est un chapitre solide avec de généreuses doses d’évasion fantastique. Suivez Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards), une jeune aventurière qui se lance dans un voyage des couloirs estimés des collèges d’Oxford au royaume des Ice Bears dans le nord gelé. Nicole Kidman, Daniel Craig et Eva Green complètent un casting riche.

Netflix Errementari, traduit du basque par The Blacksmith, est un fantasme d’horreur sur un accord avec le diable. Dans le nord de l’Espagne, dans les années 1830, un forgeron retient un démon en captivité, jusqu’à ce qu’une orpheline le libère involontairement. Guerre, meurtre, enlèvement, suicide et bien plus encore vous attendent dans la fournaise de cette horreur infernale avec des coups de fouet surprenants de comédie noire.

Strand Release/YouTube/Capture d’écran Débloquant plusieurs genres, Closet Monster utilise ses éléments fantastiques pour ouvrir la porte à un conte de passage à l’âge adulte frais et émouvant. Marqué par le fait d’avoir été témoin d’une attaque homophobe, l’adolescent enfermé et imaginatif Oscar doit faire face à ses sentiments pour Wilder. Soyez averti, Closet Monster intègre les niveaux d’horreur corporelle de David Cronenberg dans son image plus large de l’homophobie intériorisée. Coiffé par la superbe performance de Connor Jessup, Closet Monster est un joyau indépendant.

José Haro Ce drame fantastique sombre vient du réalisateur espagnol JA Bayona, qui s’est depuis diversifié dans d’énormes chapitres de franchise, dont Jurassic World: Fallen Kingdom et les deux premiers épisodes de la prochaine série Lord of the Rings de Prime Video. Mais peut-être que son meilleur travail est centré sur les contes de passage à l’âge adulte; A Monster Calls suit un jeune garçon troublé qui rencontre un arbre qui promet de lui raconter trois histoires, à condition que Connor lui en raconte une en retour. Avec des racines dans des thèmes plus sombres, l’un d’eux étant la mort, A Monster Calls est un conte fantastique intelligent et émouvant.

Sortie de Sony Pictures/YouTube/Capture d’écran CNET Installez-vous dans un conte fantastique qui peut ou non être vrai. Will Bloom (Billy Crudup) rend visite à son père mourant, dont les histoires passionnantes et impossibles sur sa vie commencent à gagner en crédibilité. Cette aventure tentaculaire dirigée par Tim Burton nous ramène à la jeunesse d’Edward Bloom (Ewan McGregor), où nous voyons ses histoires se dérouler pour nous-mêmes. Avec des sorcières, un cirque et des vols de banque, Big Fish est une charmante prise de prix.

Images de Warner Bros. Ce n’est pas la meilleure entrée de Tim Burton, mais Dark Shadows offre une autre occasion d’admirer le style visuel gothique caractéristique du réalisateur. Basée sur le feuilleton du même nom, la comédie d’horreur suit un riche playboy qui brise imprudemment le cœur d’une sorcière (Eva Green). Elle le transforme en vampire et l’enterre vivant. Deux siècles plus tard, Barnabas (Johnny Depp) surgit, découvrant le monde des années 70 tout en nourrissant le goût de la vengeance. Bien que les personnages et l’intrigue puissent être étoffés de manière significative, Dark Shadows dispose d’un casting stellaire, dont Michelle Pfeiffer et Helena Bonham Carter. De plus, cela vous donne les réactions hilarantes de poisson hors de l’eau de Barnabus à la culture pop des années 70.

Netflix Coproduit par Sam Raimi, ce fantasme sombre est inscrit avec les meilleures références d’horreur. Toujours destiné aux jeunes téléspectateurs, Nightbooks feuillette le mystère d’un jeune garçon qui doit trouver un moyen de s’échapper d’un appartement magique appartenant à la sorcière de Krysten Ritter, Natacha. Un tombeau de plaisir.

Netflix The Sea Beast rejoint la collection d’aventures animées familiales stellaires de Netflix. Une jeune fille nommée Maisie (Zaris-Angel Hator) s’embarque sur le navire du chasseur de monstres marins Captain Crow (Jared Harris), se laissant entraîner dans un voyage passionnant à travers des eaux inexplorées. Apportant de l’originalité à la haute mer et des personnages à l’épée, The Sea Beast est un chapitre incontournable de la fantaisie enchanteresse.

Netflix Un garçon appelé Noël (2021) Un biscuit de Noël rempli d’esprit de vacances. A Boy Called Christmas ne remportera aucun prix pour son originalité, mais il livre certainement ce qu’il dit sur l’étain. Le jeune Nikolas se lance dans une quête pour trouver le légendaire village des elfes, avec son copain Blitzen en remorque. Pas de prix pour avoir prédit les manigances de cadeaux qui s’ensuivent.