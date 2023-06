Les meilleurs films fantastiques absolus sur Max

La princesse Mononoké vous fera peur. C’est un film violent et tragique qui traite de la dévastation du monde naturel à la suite de l’industrialisation. C’est aussi le film le plus viscéral et le plus déchirant que Miyazaki ait jamais réalisé. Les loups géants, les sangliers violents et les démons parasites qui se tortillent jouent tous un rôle essentiel dans l’histoire, qui présente plus de violence et d’effusion de sang que toute autre chose dans la collection Ghibli. Cela fait partie de ce qui rend Mononoke si génial – il se distingue de tous les autres films de Miyazaki, grâce à son regard inflexible sur les thèmes de la peur, de la violence et de la lutte pour protéger les choses qui comptent pour nous.