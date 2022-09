Les meilleurs films fantastiques absolus sur HBO Max

Les films fantastiques sur HBO Max ne reçoivent pas assez d’attention. Le service de streaming héberge certaines des plus grandes franchises fantastiques de l’histoire, y compris toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Vous trouverez également une sélection de charmants films du Studio Ghibli, des superproductions de bandes dessinées de DC et bien plus encore. Que vous recherchiez des tubes grand public ou des classiques cultes, vous les trouverez sur ce service de diffusion en continu.

Paramount Pictures Un film de pure fantasy sous-estimé basé sur le livre du même nom de Neil Gaiman, Stardust évoque une pincée de magie pour vous transporter dans le royaume magique de Stormhold. Tristan (Charlie Cox) rencontre une étoile déchue sous la forme d’une jeune femme (Claire Danes), l’aidant à survivre à ceux qui la chassent.

Warner Bros. Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (2022) Si vous avez suivi la série Fantastic Beasts, vous avez probablement remarqué une baisse de qualité depuis la première entrée. Nous en sommes maintenant au troisième, avec l’absence notable de Johnny Depp dans le rôle du grand méchant Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen a repris le rôle). Peut-être avez-vous choisi de ne pas vous rendre au théâtre pour voir cet épisode – c’est maintenant l’occasion de le voir à la maison sur HBO Max.

Un conte de Guillermo Del Toro avec de belles valeurs de production, Nightmare Alley se mêle des préoccupations sombres et fantastiques du réalisateur. Bradley Cooper joue le rôle d’un ouvrier de carnaval qui gravit les échelons – à un prix dangereux. Il ne fait jamais exploser de fantaisie à part entière, mais le décor du carnaval, les séances et les personnages mystérieux évoquent une magie gothique noire.

kpa/United Archives via Getty Images L’histoire sans fin (1984) “Un classique des années 80 que tout le monde mérite de découvrir, The NeverEnding Story suit Bastian dans un livre magique qui l’aspire dans le monde de Fantasia. Revoyez ou découvrez Falkor, l’Impératrice enfant, Atreyu et son cheval, et une foule d’autres personnages alors qu’ils essaient tous de sauver Fantasia. Essayez de ne pas pleurer [spoiler!]est une mort déchirante.” — Kourtnee Jackson de CNET

Parisa Taghizadeh / Focus Caractéristiques Dernière nuit à Soho (2021) Le réalisateur de Shaun of the Dead, Edgar Wright, plonge dans l’horreur psychologique, avec plusieurs plongées dans le fantasme d’une jeune fille. Ellie (Thomasin McKenzie) est une jeune étudiante en mode qui voyage la nuit dans les Swinging Sixties. Elle observe la vie d’une autre jeune femme (Anya Taylor-Joy) aspirant à réaliser ses rêves. Mais Last Night in Soho n’est pas Midnight in Paris – préparez-vous à des mystères non résolus et à quelques frayeurs macabres.

Capture d’écran vidéo par Bonnie Burton/CNET La trilogie du Seigneur des anneaux (2001-2003) Le Seigneur des anneaux est une classe de maître dans l’adaptation de livres bien-aimés à l’écran et dans le tissage de plusieurs histoires en un seul récit cohérent. Tous les tropes fantastiques sont ici : elfes, nains, sorciers, orcs et plus encore. Mais le Seigneur des Anneaux les élève vers de nouveaux sommets avec sa cinématographie radicale, ses costumes incroyablement immersifs et ses performances puissantes. Autrement dit : cette trilogie a remporté 17 Oscars, dont 11 victoires sur 11 nominations pour Le retour du roi. Si vous avez tenu le coup, c’est le moment de regarder, et si vous les avez déjà vus, il n’y a jamais de mauvais moment pour une nouvelle montre – en particulier avec la série Rings of Power d’Amazon qui sortira à l’automne.

Studio Ghibli Ce film sur la transformation m’a vraiment laissé un sentiment de transformation la première fois que je l’ai regardé. Aucun autre film ne m’a touché comme celui-ci. Sans doute le meilleur film d’un réalisateur responsable de nombreux excellents films, Spirited Away raconte l’histoire de Chihiro, une petite fille qui se perd dans un monde spirituel alors que sa famille déménage à travers le Japon. L’animation est spectaculaire et le rythme prudent du réalisateur Hayao Miyazaki donne à chaque personnage la quantité parfaite de temps et d’espace, offrant l’un des films fantastiques les plus uniques et les plus convaincants jamais réalisés.

Images Légendaires Le redémarrage en 2014 de la terreur imposante de Tokyo est sous-aimé et sous-estimé. Aucun film Godzilla avant ou depuis n’a fait autant pour vendre l’échelle vraiment impressionnante du monstre. Oui, le film adopte une approche lente pour révéler Godzilla, mais le temps qu’il passe dans la construction rend le gain encore plus agréable. Alors que certains pourraient ne pas aimer que le film passe plus de temps sur les humains après Godzilla, ces personnages ajoutent des enjeux émotionnels au carnage. Vous pouvez également trouver les suites King of the Monsters et Godzilla contre Kong sur HBO Max (avec l’original de 1954), mais c’est la meilleure performance de Godzilla.

Metro-Goldwyn-Mayer Un film fantastique classique, Le Magicien d’Oz suit Dorothy alors qu’elle est transportée hors du Kansas dans un pays de sorcières, de sorciers, d’épouvantails vivants et plus encore. Judy Garland brille dans son rôle le plus emblématique en tant que Dorothy perdue mais déterminée. C’est un excellent premier film pour les enfants, qui apprécieront les personnages colorés et les numéros musicaux, et les adultes apprécieront peut-être un aperçu de la façon dont les films ont été réalisés il y a 80 ans.

Capture d’écran vidéo par Bonnie Burton/CNET En partie film d’action de super-héros, en partie histoire alternative de la Seconde Guerre mondiale, en partie film fantastique sur un enfant démon, Hellboy défie toute catégorisation facile. Mais le réalisateur Guillermo del Toro tisse tout cela dans une histoire sombre et divertissante sur un homme luttant contre son destin apparent. Hellboy est un classique culte car il traite ses personnages avec sérieux tout en se rappelant que les films sont censés être divertissants, et Ron Pearlman portant des cornes de démon limées tout en étant surprotecteur des chats n’est rien sinon divertissant.

Studio Ghibli/GKids La princesse Mononoké vous fera peur. C’est un film violent et tragique qui traite de la dévastation du monde naturel à la suite de l’industrialisation. C’est aussi le film le plus viscéral et le plus déchirant que Miyazaki ait jamais réalisé. Les loups géants, les sangliers violents et les démons parasites qui se tortillent jouent tous un rôle essentiel dans l’histoire, qui présente plus de violence et d’effusion de sang que toute autre chose dans la collection Ghibli. Cela fait partie de ce qui rend Mononoke si génial – il se distingue de tous les autres films de Miyazaki, grâce à son regard inflexible sur les thèmes de la peur, de la violence et de la lutte pour protéger les choses qui comptent pour nous.

Studio Ghibli/GKids Le monde secret d’Arrietty (2010) Studio Ghibli est souvent synonyme de Miyazaki, mais ce film est la preuve que le studio est parfaitement capable de faire de bons films avec d’autres réalisateurs. Une adaptation du livre de Mary Norton Les emprunteurs, Arrietty se concentre sur une jeune fille d’une race de minuscules humains qui “empruntent” des choses comme du papier de soie et des cubes de sucre pour survivre. C’est une douce petite histoire sur le fait de grandir, d’aider les autres et d’affronter l’incertitude de l’avenir.

Studio Ghibli/GKids Service de livraison de Kiki (1989) Oh, vous pensiez que nous en avions fini avec les films de Miyazaki ? Chacun d’entre eux vaut le détour (Totoro, Howl’s Moving Castle et Nausicaa sont des points forts supplémentaires), mais le service de livraison de Kiki occupe une place particulière dans mon cœur pour son authenticité, même en tant que film fantastique. Kiki est une jeune sorcière brillante et chaleureuse, et alors qu’elle s’aventure seule pour la première fois, elle doit apprendre à lutter avec ses pouvoirs, ses sentiments et ses rêves en même temps. C’est une histoire puissante, parfois douloureuse dans la précision avec laquelle elle décrit les luttes de Kiki, mais c’est une histoire édifiante pour les enfants et les adultes.