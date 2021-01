Les meilleurs films et émissions de télévision sur Netflix, Amazon et Stan en Australie en janvier

Nicolas Cage apporte son charisme bizarre à cette série de docu amusante, qui livre exactement ce qu’elle promet: des leçons compactes sur l’histoire et l’étymologie de nos profanations les plus populaires. Les segments animés et la narration de Cage comblent les lacunes entre les intermèdes animés fantaisistes et les interviews, qui présentent à la fois des idées d’érudits bien informés et des commentaires d’humoristes grossiers. Alors que le ton de «Histoire des jurons» est loufoque, le contenu est véritablement informatif.

La deuxième saison de ce mélodrame d’arts martiaux au rythme rapide et chargé de nostalgie s’est terminée par une grande bagarre, laissant certains des personnages rivaux de la série soigner leurs blessures tandis que d’autres ont dû faire face aux conséquences des autorités. La saison trois reprend immédiatement après la mêlée et continue de se concentrer principalement sur la façon dont tous ces problèmes affectent la vie des deux principaux adultes de la série: Daniel (Ralph Macchio) et Johnny (William Zabka), du film de 1984 » Le Karaté Kid. » Comme toujours, «Cobra Kai» équilibre l’action et l’angoisse avec juste une touche de conscience de soi ironique.

Rappelant d’autres drames captivants «tout s’effondre» comme «Uncut Gems» et «Marriage Story», les «Pieces of a Woman» parfois intenses bataille juridique qui met à l’épreuve ses valeurs et expose la fragilité de ses relations personnelles. Un casting exceptionnel – qui comprend Molly Parker et Ellen Burstyn – apporte une certaine étincelle à une histoire qui a très peu de moments d’éclat ou d’espoir. L’équipe scénariste-réalisatrice de Kornél Mundruczó et Kata Wéber souhaite que le public vive quelque chose de terrible et apprenne quelque chose des pires expériences de leurs personnages.

8 JANVIER

«Prétendre que c’est une ville»

Le réalisateur Martin Scorsese et son équipe tournent leurs caméras sur l’humoriste new-yorkais franc Fran Lebowitz, puis la laissent simplement riffer longuement sur le passé, le présent et l’avenir de l’existence humaine. Scorsese et Lebowitz ont déjà collaboré au long métrage documentaire «Public Speaking», sur sa vie et sa carrière d’écrivain et de conteur. Mais la série documentaire «Pretend It’s a City» est beaucoup moins formelle. C’est plus une session de hangout prolongée, éditée ensemble à partir de différentes interviews et apparitions publiques, tournée dans toute la ville – New York – que ces deux-là aiment le plus.

11 JANVIER

‘Crack: Cocaïne, corruption et complot’

Dans les années 1980, certains trafiquants de drogue entreprenants ont découvert comment convertir la cocaïne narcotique de luxe haut de gamme en une forme moins chère, plus puissante et plus facile à produire en masse. Presque du jour au lendemain, le crack a commencé à dévaster les communautés noires à travers l’Amérique, sonnant l’alarme dans les médias et donnant à quelques politiciens de l’ère Reagan de nouvelles façons de terrifier leurs électeurs. Dans le fascinant documentaire de Stanley Nelson «Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy», le cinéaste réfléchit aux origines de l’épidémie, en considérant les nombreuses façons dont les personnes puissantes l’ont utilisée pour exploiter les personnes vulnérables.

13 JANVIER

‘Night Stalker: la chasse à un tueur en série’

Pendant une ère économique en plein essor à Los Angeles au milieu des années 1980, la ville a été terrorisée par un violeur en série et un meurtrier surnommé «the Night Stalker». Dans la terrifiante série documentaire en quatre parties «Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer», certaines personnes impliquées dans la traque de ce criminel – finalement identifié comme Richard Ramirez – parlent du stress de la poursuite et de sa difficulté était d’attraper un homme dont le modèle de comportement défie la logique. Ce qui ressort de cette histoire est une étude de quelqu’un qui semblait attiré par le mal pour lui-même, comme moyen ultime de perturber la paix.

15 JANVIER

‘Désenchantement’ Partie 3

La première saison en deux parties de 20 épisodes de la parodie de fantaisie animée « Désenchantement » a présenté l’histoire d’une princesse non conventionnelle surnommée « Bean » (exprimée par Abbi Jacobson), qui préfère vivre des aventures ivres tapageuses plutôt que d’épouser un prince dégoulinant. Alors que la deuxième saison en deux parties commence, les errances sauvages de Bean dans le royaume ont causé de graves problèmes à sa famille, provoquant une crise. L’équipe créative de l’émission (dirigée par Matt Groening, créateur de «The Simpsons» et de «Futurama») s’amuse clairement à riffer les pièges des sagas de l’épée et de la sorcellerie; mais pendant tout ce temps, ils en ont fait un très bon, avec une histoire qui devient plus engageante à chaque nouveau lot d’épisodes.