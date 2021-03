Les meilleurs films et émissions de télévision nouveaux sur Netflix, Amazon et Stan en Australie en mars

Dans ce spectacle pour enfants étrange et charmant, un groupe de jeunes Angelenos enquêtent sur les activités paranormales dans la ville en interviewant des fantômes amicaux et les personnes qu’ils hantent. Les épisodes ne sont pas exactement axés sur l’intrigue; ils ressemblent plus à des mini-documentaires, apprenant aux enfants l’histoire et les habitants des quartiers de Los Angeles. Les fans d’animation doivent noter que la série a été créée par Elizabeth Ito, qui a déjà travaillé sur «Phineas and Ferb» et «Adventure Time». Ici, elle a trouvé quelque chose de frappant, combinant des personnages simplifiés avec des arrière-plans photographiés.

26 MARS

‘Les Irréguliers’

La mythologie de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle fait l’objet d’une réimagination radicale dans cette série policière, qui se concentre sur le gang de jeunes streetwise connus sous le nom de «Baker Street Irregulars». Créé par Tom Bidwell, «The Irregulars» imagine une version irrévérencieuse de la saga Holmes dans laquelle le détective reste dans un brouillard constant de drogue pendant que ses assistants peu recommandables font tout le mystère. Bidwell ajoute également des éléments surnaturels à l’histoire.

Arrivant également: «Meurtre parmi les mormons» (3 mars), «Pacific Rim: The Black» (4 mars), «Sentinelle» (5 mars), «Bombay Rose» (8 mars), «The Houseboat» (9 mars), « Dealer »(10 mars),« Last Chance U: Basketball »(10 mars),« Marriage or Mortgage »(10 mars),« Paper Lives »(12 mars),« Yes Day »(12 mars)« The Lost Pirate Kingdom »(15 mars),« Zero Chill »(15 mars),« RebellComedy: Straight Outta the Zoo »(16 mars),« Waffles + Mochi »(16 mars),« Under Suspicion: Uncovering the Wesphael Case »(mars 17), «Nate Bargatze: The Greatest Average American» (18 mars), «Country Comfort» (19 mars), «Sky Rojo» (19 mars), «Navillera» (22 mars), «Who Killed Sara?» (24 mars), «Bad Trip» (26 mars), «Nailed It!: Double Trouble» (26 mars), «A Week Away» (26 mars).