Chaque mois, les services de streaming en Australie ajoutent un nouveau lot de films et d’émissions de télévision à sa bibliothèque. Voici nos choix pour février.

1ER FEVRIER

Saisons 1 à 7 « Parcs et loisirs »

Avec tous les troubles sociaux et politiques dans le monde, le moment est venu de revisiter cette sitcom rafraîchissante et optimiste. Situé dans la ville dysfonctionnelle de Pawnee en Amérique centrale, le spectacle met en vedette la très drôle Amy Poehler dans le rôle de Leslie Knope, une bureaucrate de niveau intermédiaire qui motive une communauté de sceptiques et de fous à rendre leur ville plus vivable. Bien que «Parcs et loisirs» se concentre principalement sur les relations entre ses adorables excentriques, il s’agit également de savoir comment des fonctionnaires de bon cœur et déterminés peuvent faire une différence.

2 FÉVRIER

«Kid Cosmic»

Bien que la série animée de science-fiction / super-héros « Kid Cosmic » soit née de l’esprit (et de la plume) du créateur de « The Powerpuff Girls » Craig McKracken, elle ressemble et se sent différente du travail qu’il a fait auparavant. Il s’agit d’une aventure plus sérialisée, mettant en vedette un groupe de marginaux d’une ville du désert du Nouveau-Mexique qui comptent sur des bijoux extraterrestres surpuissants pour combattre les envahisseurs de l’espace. «Kid Cosmic» a un design remarquable, avec ses lignes vaguement esquissées et ses couleurs pâles ressemblant à de vieux magazines fantastiques et à des bandes dessinées.