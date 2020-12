Chaque mois, les services de streaming en Australie ajoutent un nouveau lot de films et d’émissions de télévision à sa bibliothèque. Voici nos choix pour décembre.

4 DÉCEMBRE

‘Mank’

Lorsque le réalisateur Orson Welles a embauché Herman J. Mankiewicz pour écrire le scénario de son premier long métrage magistral en 1941 «Citizen Kane», le vétéran d’Hollywood a vu une opportunité de transformer ses expériences de vie – y compris ses relations personnelles avec de puissants intimidateurs comme le magnat de l’édition William Randolph Hearst et le chef du studio de cinéma Louis B. Mayer – dans un morceau de cinéma durable. Gary Oldman joue Mankiewicz dans «Mank» du réalisateur David Fincher, un retour sur la tumultuosité de la politique et du show business américains au cours des années pendant et autour de la Seconde Guerre mondiale. Tourné en noir et blanc doucement expressionniste, ce film est une réflexion charmante mais sournoise sur la façon dont les artistes essaient de façonner leur époque en les documentant aussi brutalement que possible.

‘Selena: la série’

Basé sur la courte vie et la carrière phénoménale de la chanteuse de Tejano Selena Quintanilla, «Selena: The Series» explique en détail comment son père et manager Abraham (Ricardo Chavira) a passé des années à la réserver à des foires à bas loyer et à des fêtes à la maison, essayant pour trouver la bonne vitrine pour son talent évident. Christian Serratos joue l’adulte Selena, qui a finalement percé auprès d’un grand public hispanophone américain, mais a ensuite dû faire face aux attentes parfois confinées de ses fans et de sa famille. Tout aussi honnête et inspirant – et, de façon rafraîchissante, adapté à tous les âges – ce drame biographique parle du travail acharné et de la réflexion nécessaires à la création d’une superstar.

11 DÉCEMBRE

‘Le bal’

Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman et Andrew Rannells incarnent des acteurs chancelants de Broadway à la recherche d’une cause stimulante dans la comédie satirique «The Prom», adaptée par le producteur-réalisateur Ryan Murphy d’une comédie musicale nommée aux Tony. L’impressionnante nouvelle venue Jo Ellen Pellman joue Emma, ​​une adolescente de l’Indiana qui, par inadvertance, fait annuler son bal de finissants au lycée par les autorités locales lorsqu’elle annonce son intention d’aller avec sa petite amie. Ce film mélodieux et optimiste se moque des prétentions et des idées fausses des gauchistes new-yorkais et des conservateurs sociaux alors qu’ils définissent chacun leur position, indépendamment de ce que veulent les enfants.