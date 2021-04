Basé sur le livre du même nom de la chroniqueuse du Times Emily Spivack, la série documentaire «Worn Stories» présente de courtes vignettes sur ce que les gens portent et pourquoi. L’équipe de l’émission a rassemblé des images de tranche de vie et des commentaires réfléchis d’une grande variété de personnes, qui expliquent comment les vêtements – ou leur absence, dans le cas d’un segment sur le nudisme – les relie à l’histoire, à leurs familles, et aux communautés qu’ils aiment. «Worn Stories» est une télévision réconfortante, conçue pour laisser les téléspectateurs se sentir plus optimistes quant à l’humanité.

23 AVRIL

‘Shadow and Bone’ Saison 1

Les fans de grandes séries fantastiques Netflix – comme «The Witcher» et «The Umbrella Academy» – sont le public idéal pour «Shadow and Bone». Cette adaptation de la populaire série de romans d’aventures surnaturelles de Leigh Bardugo se déroule dans un monde où des monstres géants imparables terrorisent une société gouvernée par une armée rigide et des hors-la-loi sans scrupules. Jessie Mei Li incarne Alina Starkov, une soldate ordinaire qui surprend ses camarades en exhibant des super pouvoirs extraordinaires – peut-être assez forts pour changer leur vie.

29 AVRIL

‘Yasuke’ Saison 1

Dans cette série animée d’action-aventure, LaKeith Stanfield exprime le personnage principal, très vaguement basé sur les archives historiques d’un samouraï d’origine africaine qui a combattu au Japon au 16ème siècle. Créé par l’écrivain / producteur LaSean Thomas (qui a déjà travaillé sur «Black Dynamite» et «Cannon Busters»), «Yasuke» suit cet épéiste sans maître alors qu’il accepte à contrecœur d’escorter une fille surpuissante dans une quête dangereuse. L’histoire revient dans le temps, montrant comment Yasuke se bat pour sa propre noblesse après une vie de mauvaises pauses.

Arrivant également: «Prank Encounters» Saison 2 (1er avril), «Just Say Yes» (2 avril), «Madame Claude» (2 avril), «Family Reunion» Saison 3 (5 avril), «Snabba Cash» Saison 1 (7 avril) ), «This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist» (7 avril), «The Wedding Coach» Saison 1 (7 avril), «The Way of the Househusband» Saison 1 (8 avril), «Night in Paradise» (9 avril), «Thunder Force» (9 avril), «My Love: Six Stories of True Love» (13 avril), «Papa arrête de m’embarrasser!» (14 avril), «Law School» (14 avril), «Love and Monsters» (14 avril), «The Soul» (14 avril), «Arlo the Alligator Boy» (16 avril), «Fast & Furious: Spy Racers »Saison 4 (16 avril),« Into the Beat »(16 avril),« Ride or Die »(16 avril),« Zero »Saison 1 (21 avril),« Stowaway »(22 avril),« Fatima » (27 avril), «Sexify» (28 avril), «Et demain le monde entier» (30 avril), «The Innocent» (30 avril), «The Mitchells vs. the Machines» (30 avril), «Things Heard et vu »(30 avril).