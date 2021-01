Peut-être l’émission Disney + la plus attendue depuis «The Mandalorian», la sitcom de super-héros «WandaVision» représente le début d’une nouvelle vague de séries télévisées Marvel Comics et promet d’être plus éclectique et créative que les drames d’action sombres et granuleux sur d’autres réseaux. Dans «WandaVision», deux des membres les plus étranges des Avengers – la sorcière écarlate mutante manipulant la matière (Elizabeth Olsen) et l’androïde surpuissant Vision (Paul Bettany) – se retrouvent sous couverture en banlieue, où ils essaient de s’intégrer en faisant leur vie plus comme ce qu’ils ont vu à la télévision. Disney a surtout gardé secrets les détails de cette émission de longue date, mais la publicité jusqu’à présent l’a rendu carrément surréaliste – et absolument incontournable.

Basé sur une pièce de théâtre de Kemp Powers, le drame historique «One Night in Miami» imagine ce qui aurait pu se passer lors d’une rencontre en 1964 dans un hôtel de Miami entre Muhammad Ali (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) et Jim Brown (Aldis Hodge). Peu de temps après la réunion de ces quatre personnes, Ali a changé son nom de Cassius Clay et s’est déclaré musulman, Malcolm a quitté la Nation of Islam, Cooke a enregistré de la musique informée par le mouvement des droits civiques et Brown a commencé à réduire sa carrière dans la NFL pour se consacrer. plus à l’activisme et à l’action. Réalisé par Regina King, le film encadre une soirée de célébration et de réflexion comme une longue séance de taureaux énergisante entre quatre hommes très différents, se disputant et plaisantant, loin du regard d’un public jugeant leurs choix.

Anna Paquin obtient son rôle le plus juteux depuis «True Blood» dans «Flack», une sorte de version à moindre enjeu de «Scandal», à la suite de «fixateurs» de relations publiques qui font tout ce qu’ils peuvent pour garder leurs clients célèbres désespérés hors des tabloïds. Dans presque tous les épisodes, quelqu’un a besoin de l’aide du personnage de Paquin, Robyn, ou de ses collègues après avoir été pris dans le mauvais lit ou retrouvé sur les lieux d’un crime. Une grande partie de la valeur du divertissement vient de la façon dont ces professionnels astucieux et attentionnés – principalement des femmes – font des miracles pour sauver des personnes habilitées qui méritent à peine leur aide. Il y a aussi du pathétique, car Robyn gère sa vie personnelle en désordre, mais «Flack» est généralement plus savonneux que profond.

