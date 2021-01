Les fans du marionnettiste et cinéaste Jim Henson attendent depuis longtemps que sa série télévisée «The Muppet Show» – peut-être son chef-d’œuvre le plus durable – arrive sur un service de streaming par abonnement. Pendant cinq saisons et 120 épisodes entre 1976 et 1981, Henson et son équipe d’écrivains, d’artisans et d’interprètes ont apporté de la joie et de la fantaisie au petit écran, grâce à la vanité d’une émission de variétés à bas prix dirigée par des cinglés endiablés. De ses chansons entraînantes à sa série d’hôtes invités (y compris à peu près tous les grands artistes de l’époque), «The Muppet Show» a contribué à définir la culture populaire de son temps tout en restant toujours familial. La série complète n’a jamais été publiée sur aucun format vidéo domestique et ne fonctionne actuellement sur aucun réseau câblé américain, donc cet ajout à Disney + est un événement majeur.

Nouveau sur Amazon

‘Félicité’

Démarre la diffusion: 5 février

Dans ses films «Another Earth» et «I Origins», le scénariste-réalisateur Mike Cahill a médité de grandes idées – des univers alternatifs, l’existence de Dieu – via des études de personnages en sourdine qui contournent les limites de la science-fiction. Dans son dernier film, «Bliss», Owen Wilson incarne Greg, un divorcé mopey qui vit l’un des pires jours de sa vie lorsqu’il rencontre Isabel (Salma Hayek), une excentrique sans-abri qui le convainc de vivre une simulation par ordinateur, contrôlée à l’aide de cristaux spéciaux. A-t-elle raison? Ou Greg et Isabel sont-ils tous deux des toxicomanes souffrant de troubles mentaux? Cahill garde cette question sans réponse le plus longtemps possible, tout en rendant les deux scénarios plausibles. Il en résulte un étrange voyage à travers de multiples réalités, évoluant à un rythme plus rapide que les films précédents de Cahill, mais toujours préoccupé par l’angoisse existentielle des gens ordinaires.

‘Dis moi tes secrets’

Démarre la diffusion: 19 février

Les secrets du titre de la série mystère / suspense «Tell Me Your Secrets» sont profondément enfouis et découverts lentement au cours de la première saison de 10 épisodes de la série. À travers de multiples intrigues entrelacées, la créatrice Harriet Warner suit trois personnages principaux: une femme cachée (Lily Rabe), une mère (Amy Brenneman) qui se bat avec acharnement pour découvrir ce qui est arrivé à sa fille disparue depuis longtemps et un psychopathe (Hamish Linklater) offrant son aide aux forces de l’ordre pour expier d’anciens crimes. Les détails parfois surprenants et souvent sombres des liens entre ces personnes et les erreurs qu’ils essaient de compenser conduisent le récit d’un crime montre à quel point il est difficile pour les victimes de violence et de traumatisme de vivre leur vie.

Arrivant également:

12 février

«L’anthologie du chasseur»

«La carte des petites choses parfaites»

19 février

«Le pensionnat: Las Cumbres»