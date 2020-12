Chaque mois, les services de streaming ajoutent des films et des émissions de télévision à leurs bibliothèques. Voici nos choix pour certains des nouveaux titres les plus prometteurs de décembre. (Remarque: les services de streaming modifient parfois les horaires sans préavis. Pour plus de recommandations sur les contenus à diffuser, inscrivez-vous à notre Bulletin de veille bihebdomadaire ici.)

Un film Pixar destiné aux fans des offres plus philosophiques du studio – comme « Inside Out » et « Coco » – le « Soul », incroyablement décalé et imaginatif, raconte l’histoire d’un professeur de musique nommé Joe, qui souffre d’un terrible accident et est emmené au après la mort au moment où il est sur le point de réaliser son rêve de jouer du piano sur scène avec un grand jazz. Jamie Foxx fournit la voix de Joe, tandis que Tina Fey est la voix de «22», une âme épineuse à naître qu’il rencontre quand il résiste à son destin, et se retrouve coincé dans un enfer entre la vie et la mort. L’histoire prend plusieurs tournants inattendus, qu’il vaut mieux laisser intacte. Autant dire que les styles visuels variés, le ton optimiste, les blagues ironiques et la musique magnifique font de «Soul» l’un des meilleurs de Pixar.

« High School Musical: The Musical: The Holiday Special »

Nouveau sur Amazon

‘Son du métal’

Démarre la diffusion: 4 déc.

Riz Ahmed donne l’une des meilleures performances de 2020 dans le drame indépendant «Sound of Metal», jouant un batteur nommé Ruben, un toxicomane en convalescence qui fait face à une nouvelle série de défis lorsqu’il commence à perdre son audition. Le réalisateur Darius Marder (qui a également co-écrit le film avec son frère musicien Abraham) adopte une approche extrêmement intime de cette histoire, se tenant étroitement au visage de son acteur principal et déformant même la bande originale du film, alors que Ruben s’adapte à un monde de plus en plus difficile à comprendre. Ahmed exprime la panique croissante du personnage – qui ne fait que s’intensifier lorsqu’il semble qu’il pourrait perdre sa petite amie de longue date, Lou (Olivia Cooke). Mais il capture également un sentiment de possibilité, alors qu’une communauté d’enseignants et d’étudiants sourds essaie d’amener Ruben à apprécier la valeur du silence.

‘L’amour de Sylvie’

Démarre la diffusion: 25 déc.

La romance de retour de l’écrivain-réalisateur Eugene Ashe «Sylvie’s Love» est un film dans lequel se perdre, mettant en scène de belles personnes vêtues de vêtements élégants se faisant la cour dans le contexte d’un New York élégant et enchanteur à la fin des années 50 et au début des années 60. Tessa Thompson joue le personnage principal, une jeune femme posée et passionnée qui a sa vie tracée: elle va trouver un emploi de productrice de télévision et épouser son petit ami quand il reviendra de servir dans l’armée à l’étranger. Puis elle rencontre un saxophoniste de jazz prometteur (Nnamdi Asomugha) et commence à imaginer autre chose pour elle-même. Ashe minimise le mélodrame. Au lieu de cela, il fait quelque chose qui a les surfaces somptueuses d’un vieux film hollywoodien mais qui centre les artistes noirs et les professionnels de la classe moyenne qui étaient auparavant laissés de côté.

Arrivant également:

11 déc.

«Je suis ta femme»

«The Wilds»

16 déc.

«The Expanse» Saison 5

18 déc.

«El Cid»

« The Grand Tour Presents: A Massive Hunt »

30 décembre

« Partis chaque année »