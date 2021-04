Nouveau sur HBO Max

‘Exterminez toutes les brutes’

Démarre la diffusion: 7 avril

Le cinéaste Raoul Peck, peut-être mieux connu pour son documentaire nominé aux Oscars en 2016 «Je ne suis pas ton nègre», s’attaque à son projet le plus ambitieux à ce jour avec l’essai cinématographique en quatre parties «Exterminate All the Brutes», basé en partie sur Sven Lindqvist livre du même nom sur la domination de l’Europe sur l’Afrique et en partie sur les travaux universitaires de l’historienne et militante des droits autochtones Roxanne Dunbar-Ortiz et de l’anthropologue haïtien Michel-Rolph Trouillot. S’appuyant sur un mélange d’extraits d’anciens films et de nouvelles dramatisations d’incidents historiques – le tout recouvert de la narration discursive du réalisateur – Peck considère comment la culture pop et le canon littéraire ont façonné les récits autour des peuples autochtones et de leurs envahisseurs coloniaux. À la fois informatif et provocateur, ce projet vise à changer la façon dont les téléspectateurs pensent qui sont les héros et les méchants de l’histoire.

‘Les Nevers’

Démarre la diffusion: 11 avril

Il y a un peu de steampunk et beaucoup d’énergie de type X-Men dans «The Nevers», une série d’action-aventure semi-comique créée par Joss Whedon, l’homme derrière «Buffy the Vampire Slayer» et «Firefly». Les contributions de Whedon ont été minimisées par les services de promotion de HBO, en partie parce qu’il a quitté la production au milieu de sa première saison – et peut-être à cause des récentes accusations d’abus mental de ses anciens employés. Néanmoins, «The Nevers», qui se déroule dans la Grande-Bretagne victorienne, ressemble beaucoup à l’un de ses spectacles, avec ses personnages tour à tour angoissés et spirituels. Laura Donnelly joue Amalia True, un super-héros qui dirige une équipe de femmes étranges et puissantes que les aristocrates londoniens qualifient de «touchées». Alors que les dames s’attaquent à des phénomènes surnaturels, elles se heurtent également à un établissement qui veut les maintenir marginalisées, à cause de ce qu’elles peuvent faire et à cause de qui elles sont.