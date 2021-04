Les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Amazon, HBO, Hulu et plus en mai

Basée sur le roman de Lauren Oliver en 2014, la série d’action-suspense «Panic» se déroule dans une ville de cols bleus déprimée où les diplômés du secondaire participent à une compétition annuelle non officielle et hautement illégale, complétant des défis mortels pour courir la chance de gagner. assez d’argent pour partir. Olivia Welch joue Heather Nill, une enfant intelligente qui ne pense pas qu’elle a besoin de jouer au jeu, mais qui est finalement tentée par un besoin financier et un jackpot plus important que d’habitude. Le plus gros prix s’accompagne de risques plus importants, qui finissent par alimenter les plans et les alliances secrets des participants. Rappelant «The Hunger Games» mais ancré dans le monde réel, «Panic» s’adresse aux fans des genres de littérature sensationnelle pour jeunes adultes et de drames télévisés savonneux pour adolescents où des gens désespérés risquent tout pour changer leur vie.

À la fois historique et fantastique, le roman primé au Pulitzer et au National Book Award de Colson Whitehead, «The Underground Railroad», décrit une version alternative du sud américain du XIXe siècle dans lequel un chemin de fer souterrain littéral aide les ex-esclaves à s’échapper des plantations, les transportant vers la liberté à travers une succession de terres étranges et inhospitalières. Le réalisateur Barry Jenkins – mieux connu pour le film primé aux Oscars « Moonlight » – a adapté le livre en une série en dix parties, mettant en vedette Thuso Mbedu dans le rôle de Cora, qui fuit ses ravisseurs en Géorgie et se lance dans un voyage sinueux à travers plusieurs États. , rencontrant des cultures différentes qui sont chacune oppressives à leur manière. Comme pour les films de Jenkins, la version télévisée de «The Underground Railroad» est impressionniste, utilisant une conception sonore immersive et un éclairage subtil pour plonger le spectateur dans les émotions parfois pénibles de chaque instant.

Nouveau sur Hulu

‘Pose’ Saison 3

Démarre la diffusion: 3 mai

La dernière fois que nous avons vu les hommes et les femmes de «Pose» dans la deuxième saison de l’émission, ils partageaient des triomphes et des tragédies à l’aube des années 1990: une époque où le sida ravageait la communauté LGBTQ de New York et leur propre scène de drag ball voyait son Le pic de popularité aidé par Madonna commence à s’estomper. La troisième et dernière saison de la série avancera de quelques années, se concentrant à nouveau principalement sur le MC Pray Tell (Billy Porter) et la mère de House of Evangelista Blanca (Mj Rodriguez), tous deux confrontés à leurs propres problèmes de santé chroniques tout en essayant. pour nourrir une nouvelle génération de jeunes gays et transgenres. «Pose» a été l’un des meilleurs drames de la télévision depuis ses débuts en 2018, capturant l’humour et le chagrin d’une poignée de personnes marginalisées qui ont créé leur propre famille et se battent pour laisser un héritage significatif derrière elles.

‘MODOK de Marvel’

Démarre la diffusion: 7 mai

De nombreux films et émissions de télévision inspirés de Marvel Comics ces dernières années ont rendu hommage à Jack Kirby, l’artiste influent de la société. Mais peu ont embrassé ses idées folles et ses designs étranges aussi ouvertement que cette nouvelle série animée. Le comédien Patton Oswalt a co-créé «MODOK» avec Jordan Blum, et il exprime également le personnage principal: un super-vilain de génie avec une tête énorme, un corps minuscule et un hover-chair technologiquement avancé et porteur d’armes. Avec un style visuel censé ressembler à des jouets en plastique qui bougent et prennent – et avec des histoires absurdes qui traitent du travail banal et de la vie de famille du cerveau criminel étrange – «MODOK» est fait pour les fans de bandes dessinées avec un sens de l’humour et une appréciation pour Le style dynamique et épais de Kirby.

Arrivant également:

3 mai

«La légende du baron To’a»

Le 5 mai

«Ombre dans le nuage»

7 mai

« Petit poisson »

10 mai

« Errer dans les ténèbres »

Mai 13

«Saint Maud»

« Une sorte de paradis »

14 mai

«MLK / FBI»

« Fierté »

15 mai

«Cowboys»

18 mai

«Supernova»

27 mai

«Madagascar: Un peu sauvage» Saison 3