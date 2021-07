Les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Amazon, HBO, Hulu et plus en juillet

(Remarque : Les services de diffusion en continu modifient occasionnellement les horaires sans préavis. Pour plus de recommandations sur ce qu’il faut diffuser, inscrivez-vous à notre Regarder la newsletter bihebdomadaire ici.)

Nouveau à Hulu « Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée) » Commence la diffusion : 2 juillet Au cours de l’été 1969 – la même année que les festivals de musique de Woodstock et d’Altamont – Harlem a accueilli une série de concerts en plein air de six semaines mettant en vedette certains des actes de R&B, de jazz et de gospel les plus populaires de la journée. Ces émissions ont été filmées, mais les images sont restées dans un sous-sol pendant 50 ans, jusqu’à ce que les producteurs du documentaire « Summer of Soul » et son réalisateur, Ahmir « Questlove » Thompson, achètent les droits et assemblent une image qui peut tenir avec le grand films de concert de l’époque. Les performances de Nina Simone, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sly and the Family Stone, BB King et bien d’autres sont électrisantes. Mais Questlove et son équipe ont également pris la décision intelligente d’interviewer certains des participants survivants et des membres du public, qui parlent de l’esprit dans l’air cet été-là et sont intégrés de manière transparente et artistique dans les chansons. Arrivant également : 1er juillet « Les puissants » Saison 2 « Errer » 2 juillet « Bill & Ted affrontent la musique » 9 juillet « Barb et Star vont à Vista Del Mar » « Grandir » Saison 4 « Moffie » « This Way Up » Saison 2 15 juillet « Histoires d’horreur américaines » 16 juillet « Mc Cartney 3,2,1 »

29 juillet « La station balnéaire » Nouveau sur Apple TV+ « Schmigadoon ! »

Commence la diffusion : 16 juillet Dans cette sitcom inventive, Cecily Strong et Keegan-Michael Key incarnent un couple en retraite pour sauver des relations qui erre dans une enclave mystérieuse où tout le monde se comporte comme dans une vieille comédie musicale hollywoodienne. Un mélange de « Brigadoon » et « Jour de la marmotte », « Schmigadoon ! » suit ces tourtereaux chancelants alors qu’ils se rendent compte qu’ils devront redécouvrir leur passion l’un pour l’autre – ou trouver le véritable amour avec quelqu’un d’autre – s’ils veulent échapper à cette étrange terre de soleil artificiel et de spectacles. En attendant, ils devront également en apprendre davantage sur les habitants de leur nouvelle maison qui chantent et dansent, interprétés par de véritables stars de Broadway telles que Kristin Chenoweth, Ann Harada, Alan Cumming et Aaron Tveit. ‘Ted Lasso’ Saison 2 Commence la diffusion : 23 juillet Cette comédie dramatique sans prétention et optimiste sur un entraîneur de football novice de la Premier League anglaise a été l’une des surprises les plus agréables de 2020, gagnant des fans avec son mélange d’intrigue sportive classique et d’humour de choc des cultures – tous deux livrés avec sophistication et rebondissements inattendus. La saison 1 s’est terminée par un revers majeur pour Ted Lasso (joué par Jason Sudeikis, qui a à l’origine aidé à créer le personnage d’une série de publicités télévisées). La saison 2 s’inspirera de la propre histoire de Lasso et de la propriétaire troublée de l’équipe, Rebecca Welton (Hannah Waddingham). Ce sera la continuation de ce qui rend la série si facile à aimer, car elle met en lumière de bonnes personnes qui ont été sous-estimées, mais qui commencent à s’épanouir lorsqu’elles apprennent les unes des autres et s’appuient les unes sur les autres. Arrivant également : 9 juillet « The Snoopy Show » Saison 2 30 juillet « Regardez le son avec Mark Ronson » Nouveau sur HBO Max « Le lotus blanc » Commence la diffusion : 11 juillet Cela fait 10 ans que le scénariste-réalisateur-producteur Mike White a lancé sa formidable mais trop courte série HBO « Enlightened », une comédie dramatique honnête et rafraîchissante sur une femme d’âge moyen essayant de changer tout son système de valeurs. Il y a des vibrations « éclairées » dans le nouveau spectacle de White « The White Lotus », qui suit le personnel et les invités d’un complexe insulaire haut de gamme. La distribution d’ensemble comprend Connie Britton et Steve Zahn en tant que couple bien intentionné avec des enfants égocentriques, Alexandra Daddario en tant que jeune mariée douce commençant à réaliser que son riche mari (Jake Lacy) est un enfant et Jennifer Coolidge en tant que femme en deuil. à la recherche d’une connexion avec une masseuse jouée par Natasha Rothwell (« Précaire »). Murray Bartlett (« Tales of the City ») est le directeur de l’hôtel qui essaie de satisfaire ces clients tout en ignorant les problèmes les plus urgents de son personnel sous-payé et surmené.

« Vague de 100 pieds » Commence la diffusion : 18 juillet Le surf a longtemps été un sujet populaire pour les documentaires, peut-être parce qu’il y a peu d’images plus saisissantes que celle d’un humain debout sur une planche étroite, traversant un mur d’eau. La série documentaire « 100 Foot Wave » est particulièrement intense, car elle suit la course-poursuite mondiale pour trouver et conquérir une houle record. Réalisé par Chris Smith (mieux connu pour « American Movie », « Fyre » et « Operation Varsity Blues »), la série présente plusieurs des plus grands noms du surf, dont la plupart seront familiers à tous ceux qui ont regardé des documentaires comme « Riding Giants » et « Entrez dans le liquide. » Le sujet principal est Garrett McNamara, dont la recherche obsessionnelle de plus grandes eaux l’amène à devenir un évangéliste des vagues près de Nazaré, au Portugal. Arrivant également : 1er juillet « Pas de mouvement soudain » « Tom et Jerry à New York » 8 juillet « Une fille bavarde » 12 juillet « Attrapez et tuez : les cassettes des podcasts » « Wellington Paranormal » Saison 1 16 juillet « Space Jam : un nouvel héritage » 22 juillet « À travers nos yeux » Nouveau sur Amazon « La poursuite de l’amour » Commence la diffusion : 30 juillet Le roman de 1945 de Nancy Mitford « La poursuite de l’amour » est une description vivante de l’époque des « jeunes choses brillantes » de l’Angleterre, entre les deux premières guerres mondiales. Cette mini-série en trois parties a Lily James et Emily Beecham jouant une paire de cousines de la classe supérieure étroitement liées, compatissant à ce que l’on attend d’elles en tant que filles et épouses. L’adaptation télévisée a été écrite et réalisée par Emily Mortimer, s’appuyant sur le succès créatif de sa sitcom semi-autobiographique « Doll & Em ». Comme le livre de Mitford, cette série traite, en surface, des frivolités de la parade nuptiale et de la position sociale. Mais il s’agit aussi de la façon dont les femmes s’accrochent les unes aux autres pour se protéger et s’associer dans une culture dominée par des hommes capricieux et parfois brutaux. Mortimer raconte cette histoire avec style, en utilisant de la musique pop anachronique et des poses théâtrales d’une manière qui ressemble au travail de Wes Anderson et Sofia Coppola. Arrivant également : 2 juillet « La guerre de demain » 9 juillet « Levier : Rédemption » 15 juillet « El Cid » Saison 2 16 juillet « Faire la coupe » Saison 2

Nouveau sur Disney+ ‘Monstres au travail’ Saison 1