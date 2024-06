Les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Amazon, AMC+, Disney+, Hulu et plus en juin

Nouveau sur Max

« Ren Faire »

Commence la diffusion : 2 juin

Une crise de succession au cours d’un festival de longue date de la Renaissance du Texas devient le sujet d’un drame captivant en coulisses dans cette série documentaire en trois parties, qui mêle journalisme en profondeur et fantaisie cinématographique. Au centre de l’histoire se trouve le roi George Coulam, fondateur de cette foire dans les années 1970 et devenu depuis maire millionnaire de la petite ville entourant son parc des expositions. Aujourd’hui octogénaire et préoccupé par la mort et le sexe – ainsi que par la politique libertaire et les théories du complot – George est prêt à prendre sa retraite mais ne sait pas lequel de ses fidèles subordonnés devrait obtenir les clés du royaume. Réalisé par Lance Oppenheim (connu pour ses films « Some Kind of Heaven » et « Spermworld »), « Ren Faire » est un portrait saisissant d’une sous-culture communautaire devenue une mine d’or, ainsi qu’une étude pointue de la manière dont l’idéalisme et le commercialisme peut entrer en conflit.

« Fantasmas » Saison 1

Commence la diffusion : 7 juin

Le comédien conceptuel et ancien scénariste de « Saturday Night Live » Julio Torres – qui a également cocréé la comédie sauvage de HBO « Los Espookys » – écrit, réalise et joue dans sa propre version fantaisiste d’une série de sketchs avec « Fantasmas ». Les épisodes racontent tous une sorte d’histoire, celle d’un jeune homme sensible et créatif nommé Julio, qui dérive dans une ville surréaliste, gagnant sa vie en partageant ses idées profondément ressenties sur les crayons de couleur, l’alphabet et tout autre aspect de la vie quotidienne qu’il pense. pourrait être amélioré. Il y a de nombreuses digressions dans « Fantasmas », qui prennent la forme de vignettes comiques, mettant en vedette Steve Buscemi et Paul Dano. Le spectacle est également tourné sur un grand plateau qui semble délibérément artificiel et théâtral, reflétant l’amour de Torres pour une réalité légèrement déformée.

« La Maison du Dragon » Saison 2

Commence la diffusion : 16 juin

Ce préquel de « Game of Thrones » a connu une première saison solide, malgré un degré élevé de difficulté pour les cocréateurs de la série, Ryan Condal et George RR Martin. Eux et leurs scénaristes (plus un showrunner de la saison 1, Miguel Sapochnik) ont dû parcourir des décennies dans la saga de la famille Targaryen chevauchant des dragons, pour déclencher la guerre civile qui a finalement conduit les Targaryen à perdre le contrôle de leurs multiples royaumes. Dans la saison 2, ces batailles ont pleinement commencé. La mort du roi Viserys a laissé plusieurs parties revendiquer son titre. Parmi eux se trouvent sa fille, Rhaenyra (Emma D’Arcy) ; son frère Daemon (Matt Smith) ; et le prince dépravé Aegon, l’enfant que Viserys a eu avec l’ancienne meilleure amie de Rhaenyra, Alicent (Olivia Cooke). Les loyautés familiales et les anciennes alliances, ainsi que le pouvoir destructeur des dragons cracheurs de feu, compliquent cette guerre de succession désordonnée.

Arrivent également :

6 juin

« Est-ce que je vais bien? »

13 juin

« Hannah Einbinder : tout doit disparaître »

18 juin

« Ici pour grimper »

20 juin

« Jeu d’esclaves. Pas un film. Un pièce. »