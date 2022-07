Les meilleurs films d’horreur sur Prime Video que vous devez regarder

Il y a beaucoup de films effrayants sur Première vidéo. Attendez la tombée de la nuit, tamisez les lumières, attrapez le pop-corn et laissez l’horreur commencer – si vous êtes assez courageux, bien sûr.

Découvrez ci-dessous certaines des meilleures offres d’horreur d’Amazon Prime Video.

Les meilleurs films d’horreur sur Prime Video

Paramount Pictures Un endroit calme, partie II (2021) La suite du succès fulgurant de John Krasinski, A Quiet Place Part II revisite la famille Abbott alors qu’elle est forcée de quitter sa maison et de voyager dans l’inconnu. Avec un tout nouveau bébé en remorque, le voyage est périlleux et tendu, car les plus jeunes membres de la famille doivent intervenir et prendre les devants.

Primordial Comme de nombreuses franchises d’horreur, la série Paranormal Activity est devenue une poubelle complète, mais le premier film reste terrifiant. Un film indépendant intelligent à petit budget basé sur l’idée d’utiliser des “images trouvées” d’un caméscope laissé en marche dans une maison, Paranormal Activity est une pure horreur jusqu’à sa fin choquante.

Paramount Pictures/YouTube/CNET Capture d’écran Cette comédie noire sur le passage à l’âge adulte contient des touches de gore étonnamment viscérales. Spontaneous suit Mara (Katherine Langford) et Dylan (Charlie Plummer), deux adolescents qui tombent amoureux au milieu d’une épreuve terrifiante : leurs camarades de classe commencent à exploser spontanément, un par un, à tout moment choquant. Les événements inexplicables obligent les adolescents à mettre de côté leurs inquiétudes quant à l’avenir et à se concentrer sur la vie et le plaisir du moment. Le concept élevé est géré de manière logique et la romance ne devient jamais ringard. Une excursion intelligente, nerveuse et souvent amusante.

Images du Nouveau Monde Sorti en 1987, Hellraiser conserve encore aujourd’hui toute sa puissance. C’est vraiment troublant et, par moments, complètement horrifiant. Pinhead est à peu près emblématique alors que les méchants d’horreur arrivent. Celui-ci me tenait éveillé la nuit quand j’étais jeune et rien que d’y penser me fait frissonner.

Paramount Pictures La Seconde Guerre mondiale a exploré les ramifications d’une maladie mondiale en 2013, mais dans ce cas, l’affliction a transformé les victimes en zombies stupides. Mettant en vedette Brad Pitt en tant qu’ancien enquêteur des Nations Unies Gerry Lane, le film suit la propagation et la guérison potentielle de cette peste zombie répandue.

Images du Nouveau Monde Enfants du maïs (1984) Il serait tout simplement faux d’avoir une liste de films d’horreur sans quelque chose inspiré des œuvres de Stephen King. Children of the Corn est un classique de slasher qui met en scène un groupe d’enfants effrayants qui commettent les méfaits et les meurtres d’une entité surnaturelle qui a son emprise sur une petite ville rurale. Un classique pour une raison.

Primordial Rosemary’s Baby est à peu près aussi classique que l’horreur l’est. Sorti en 1968, il suit Rosemary Woodhouse, jouée par Mia Farrow, alors qu’elle commence à soupçonner que ses voisins font partie d’un culte satanique, préparant son bébé à naître pour des rituels potentiels. C’est lourd, intense et bénéficie d’une performance incroyablement engagée de Farrow.

Capture d’écran vidéo par Amanda Kooser/CNET Parfois, une comédie d’horreur est exactement ce dont vous avez besoin – pas trop effrayant, mais pas trop froid non plus. Sharknado est le mélange parfait de ridicule absolu, agrémenté d’un soupçon de gore. Dans un monde où l’on a parfois l’impression d’être un petit poisson dans un grand étang, pourquoi ne pas passer du temps à observer une bande de requins ?

Eh bien, allez aux États-Unis Si vous cherchez un film de zombies vraiment impressionnant, ne cherchez pas plus loin. Train To Busan est une horreur d’action sur une famille coincée dans un train au milieu d’une horrible épidémie de zombies. Non seulement c’est captivant et intense, mais c’est aussi étonnamment humain pour un film sur les zombies. Vaut bien une montre!

Films de la Banque Rouge L’un des films d’horreur les plus connus de cette liste, Carrie est un classique culte pour une raison. Mettant en vedette Sissy Spacek, le film se concentre sur les épreuves de l’adolescente télékinétique Carrie alors qu’elle affronte un groupe d’adolescents cruels, des douleurs de croissance et des conflits familiaux. Il a depuis stimulé un redémarrage et une comédie musicale, mais rien ne vaut tout à fait l’original.

Amazone Si vous aimez vos films d’horreur entrecoupés d’un peu de danse contemporaine (et qui ne le ferait pas !), Suspiria est définitivement celle qu’il vous faut. Il raconte l’histoire d’une académie de danse surnaturelle dirigée par un groupe de sorcières et présente des thèmes tels que la maternité, la culpabilité et l’abus de pouvoir. Hommage au film original de 1977, Suspiria met en vedette Dakota Johnson et Tilda Swinton.

Amazone Si l’horreur psychologique (et juste une touche de gore) vous convient, pensez à consulter The Neon Demon. Mettant en vedette Elle Fanning, Jena Malone et Keanu Reeves, le film suit un modèle en herbe (Fanning) alors qu’elle tente de se frayer un chemin dans cette industrie acharnée – à tout prix.