Les meilleurs films d’horreur sur Prime Video à regarder dès maintenant

Essayer de rester au top Prime Video offres de films d’horreur ? Le mois dernier, le service de streaming a ajouté Nanny, un film d’horreur psychologique original, et The Black Phone, un film qui plaît au public que je suis allé voir (et que j’ai beaucoup apprécié) dans les salles cet été.

Ci-dessous, vous trouverez ceux-ci et d’autres grands films d’horreur avec lesquels passer du temps effrayant. Tamisez les lumières, prenez le pop-corn et laissez les cauchemars commencer.

Studios Amazon Nanny est un film de plus en plus énervant sur une mère travaillant aux États-Unis et séparée de son fils au Sénégal, dont elle espère qu’il la rejoindra bientôt. Le film puissant et effrayant de 97 minutes – dirigé par une captivante Anna Diop – emmène les téléspectateurs à travers son attente difficile et obsédante.

Paramount Pictures La Seconde Guerre mondiale a exploré les ramifications d’une maladie mondiale en 2013, mais dans ce cas, l’affliction a transformé les victimes en zombies stupides. Mettant en vedette Brad Pitt en tant qu’ancien enquêteur des Nations Unies Gerry Lane, le film suit la propagation et la guérison potentielle de cette peste zombie répandue.

Images universelles Dans cette nouvelle version tendue, un enfant mignon est enlevé et enfermé par un tueur sadique joué par Ethan Hawke. L’un des objets de rechange à sa disposition est un téléphone déconnecté qui semble être de peu d’utilité. Ou est-ce? Branchez-vous pour voir un jeune protagoniste tenter de déjouer un meurtrier.

Universel Jordan Peele et Nia DaCosta sont à la barre de ce slasher captivant. Suite du film du même nom de 1992, Candyman aborde des problèmes tels que la gentrification et la brutalité policière. Préparez-vous au sang, aux essaims d’abeilles et aux personnes qui prennent la malheureuse décision de réciter le nom de Candyman devant un miroir.

Amazone Si vous aimez vos films d’horreur entrecoupés d’un peu de danse contemporaine (et qui ne le ferait pas !), Suspiria est définitivement celle qu’il vous faut. Il raconte l’histoire d’une académie de danse surnaturelle dirigée par un groupe de sorcières et présente des thèmes tels que la maternité, la culpabilité et l’abus de pouvoir. Hommage au film original de 1977, Suspiria met en vedette Dakota Johnson et Tilda Swinton.

Paramount Pictures Un endroit calme, partie II (2021) La suite du succès fulgurant de John Krasinski, A Quiet Place Part II revisite la famille Abbott alors qu’elle est forcée de quitter sa maison et de voyager dans l’inconnu. Avec un tout nouveau bébé en remorque, le voyage est périlleux et tendu, car les plus jeunes membres de la famille doivent intervenir et prendre les devants.

Amazon Premier La cohérence est un grand favori ici à CNET et c’est une montre terrifiante. Pas nécessairement dans le sens traditionnel, sanglant et horrible, mais plutôt en termes de concepts. C’est un film multivers sorti avant que les multivers ne soient cool et ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez. La cohérence est le genre de film que vous finirez et que vous regarderez immédiatement pour essayer de recâbler votre cerveau. C’est une réalisation fantastique. A regarder absolument.

Eh bien, allez aux États-Unis Si vous cherchez un film de zombies vraiment impressionnant, ne cherchez pas plus loin. Train To Busan est une horreur d’action sur une famille coincée dans un train au milieu d’une horrible épidémie de zombies. Non seulement c’est captivant et intense, mais c’est aussi étonnamment humain pour un film sur les zombies. Vaut bien une montre!