Les meilleurs films d’horreur sur Prime Video à regarder à Halloween

Besoin d’un horreur film à voir ? Une sélection décente de classiques et de classiques en attente sont disponibles sur Première vidéo, de la Seconde Guerre mondiale au Silence des agneaux. Tamisez les lumières, prenez le pop-corn et laissez les cauchemars commencer.

Ces films d’horreur sont ce que Prime Video a de mieux à offrir.

Universel Jordan Peele et Nia DaCosta sont à la barre de ce slasher captivant. Suite du film du même nom de 1992, Candyman aborde des problèmes tels que la gentrification et la brutalité policière. Préparez-vous au sang, aux essaims d’abeilles et aux personnes qui prennent la malheureuse décision de réciter le nom de Candyman devant un miroir.

Paramount Pictures La Seconde Guerre mondiale a exploré les ramifications d’une maladie mondiale en 2013, mais dans ce cas, l’affliction a transformé les victimes en zombies stupides. Mettant en vedette Brad Pitt en tant qu’ancien enquêteur des Nations Unies Gerry Lane, le film suit la propagation et la guérison potentielle de cette peste zombie répandue.

Amazone Si vous aimez vos films d’horreur entrecoupés d’un peu de danse contemporaine (et qui ne le ferait pas !), Suspiria est définitivement celle qu’il vous faut. Il raconte l’histoire d’une académie de danse surnaturelle dirigée par un groupe de sorcières et présente des thèmes tels que la maternité, la culpabilité et l’abus de pouvoir. Hommage au film original de 1977, Suspiria met en vedette Dakota Johnson et Tilda Swinton.

Capture d’écran vidéo par Meara Isenberg/CNET Dans ce film d’horreur britannique de 2005, six jeunes femmes font de la spéléologie et se frottent à de terrifiants humanoïdes troglodytes. C’est une course pour échapper à l’obscurité avant de devenir la nourriture des créatures. Si vous avez besoin d’une autre raison pour descendre, le score d’utilisateur élevé du film sur Metacritic suggère que vous serez heureux de vous être lancé dans cette expédition effrayante.

Photos d’Orion Le silence des agneaux (1991) Jodie Foster interviewe le diabolique Hannibal Lecter d’Anthony Hopkins dans ce thriller psychologique classique. Foster joue l’agent du FBI Clarice Starling, qui est déterminée à faire tomber un tueur. C’est le seul film d’horreur jamais gagner un Oscar du meilleur filmet a également remporté le prix du meilleur réalisateur, scénario, acteur (Hopkins) et actrice (Foster) en 1992.

Paramount Pictures Un endroit calme, partie II (2021) La suite du succès fulgurant de John Krasinski, A Quiet Place Part II revisite la famille Abbott alors qu’elle est forcée de quitter sa maison et de voyager dans l’inconnu. Avec un tout nouveau bébé en remorque, le voyage est périlleux et tendu, car les plus jeunes membres de la famille doivent intervenir et prendre les devants.

Films de Lionsgate Si cela envoie facilement un frisson dans le dos pour imaginer être échoué au milieu de l’océan et à la merci de toutes les créatures invisibles qui se trouvent en dessous, vous devriez consulter le thriller d’horreur de survie Open Water. Une journée de plongée sous-marine plonge un couple dans une situation horrifiante : leur bateau d’excursion les laisse accidentellement au milieu de la mer. Le film déchirant ne dure que 80 minutes et s’inspire vaguement de la disparition réelle de deux plongeurs.

Divertissement artisanal Le projet Blair Witch (1999) L’ultime film d’horreur “found-footage”, The Blair Witch Project est un film super effrayant sur des étudiants qui tentent d’en savoir plus sur une légende locale appelée Blair Witch. On apprend au tout début du film qu’ils ont disparu, ne nous laissant que les images pour déterminer ce qui leur est arrivé de terrifiant.

Amazon Premier La cohérence est un grand favori ici à CNET et c’est une montre terrifiante. Pas nécessairement dans le sens traditionnel, sanglant et horrible, mais plutôt en termes de concepts. C’est un film multivers sorti avant que les multivers ne soient cool et ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez. La cohérence est le genre de film que vous finirez et que vous regarderez immédiatement pour essayer de recâbler votre cerveau. C’est une réalisation fantastique. A regarder absolument.

Eh bien, allez aux États-Unis Si vous cherchez un film de zombies vraiment impressionnant, ne cherchez pas plus loin. Train To Busan est une horreur d’action sur une famille coincée dans un train au milieu d’une horrible épidémie de zombies. Non seulement c’est captivant et intense, mais c’est aussi étonnamment humain pour un film sur les zombies. Vaut bien une montre!