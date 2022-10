Les meilleurs films d’horreur absolus sur Hulu

À la recherche du refroidisseur parfait à regarder comme Halloween approches? Découvrez Hulu. Vous trouverez ci-dessous une liste de grands films d’horreur sur le service de streaming qui s’intégreront parfaitement dans votre file d’attente de visionnage excessif. Mais avant d’entrer dans les détails, couvrons quelques alternatives valables.

Hulu abrite The Sixth Sense (1999) de M. Night Shyamalan, l’histoire de vampire suédoise Let the Right One In (2008) et le remake en anglais Let Me In (2010). Il y a aussi le classique des images trouvées The Blair Witch Project (1999), le film d’horreur psychologique The Lodge (2019) et le film d’action dirigé par Chloë Grace Moretz Shadow in the Cloud (2020). Enfin, vous devriez consulter le film d’horreur corporel Titane (2021), Censor (2021), Spring (2014), la comédie d’horreur Fright Night (2011) et la romance qui a mal tourné Fresh (2022).

Passons maintenant aux choix principaux. Tous ont obtenu un score supérieur à 70 sur Metacritic.

Capture d’écran vidéo par Meara Isenberg/CNET Réservez votre place pour ce film d’horreur psychologique surréaliste sur le dénouement d’une ballerine talentueuse. Le personnage de Natalie Portman, Nina, ressent la pression d’incarner non seulement l’innocent et élégant White Swan, mais aussi le sombre et sensuel Black Swan pour le rôle principal dans une production de Swan Lake. Mais elle ne correspond pas autant au moule de ce dernier cygne que la nouvelle venue Lily (Mila Kunis). Le film suit sa quête obsessionnelle de la perfection.

Institut Sundance Brandon Cronenberg (fils du cinéaste d’horreur David Cronenberg) a écrit et réalisé ce film sur, vous l’avez deviné, la possession. Le film sombre suit un assassin (Andrea Riseborough) qui prend le contrôle des corps d’étrangers pour exécuter des cibles. Lorsqu’une mission tourne mal, elle est éjectée du siège du pilote. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction et horreur, osez regarder celui-ci.

Films IFC Ce film de créature finlandais est tiré directement de vos cauchemars plumeux. Le film présente Tinja, une fille de 12 ans qui découvre un œuf étrange qui éclot en un oiseau monstrueux. L’horrible créature contraste grandement avec les attentes de perfection de sa famille. Donc c’est un peu comme une version maudite d’ET Eh bien, peut-être pas. Vous pouvez regarder et tirer vos propres conclusions.

Capture d’écran vidéo par Meara Isenberg/CNET Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film d’horreur complet, Thelma est un puissant thriller surnaturel qui mérite une place sur cette meilleure liste. Une jeune femme entre à l’université et se rapproche d’un camarade de classe. Il devient vite clair qu’elle a des pouvoirs difficiles à manier. Ce film de passage à l’âge adulte norvégien époustouflant et obsédant est un incontournable.

Hulu Si vous comptez incroyablement capable, invisible machines à tuer aussi effrayantes, vous regardez peut-être certaines des scènes de Prey à travers vos doigts. Cet ajout à la franchise Predator se déroule dans la nation Comanche il y a 300 ans et se concentre sur un jeune guerrier nommé Naru. Regardez celui-ci pour une histoire convaincante d’outsider sur un humain qui se bat avec détermination contre un extraterrestre puissant.