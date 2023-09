Les meilleurs films d’horreur absolus sur Hulu

Hulu regorge de titres d’horreur fascinants. Avant d’entrer dans une liste des meilleures options absolues sur le service de streaming, couvrons quelques alternatives intéressantes.

Hulu abrite Alien (1979) de Ridley Scott et sa suite, Aliens (1986). Il y a aussi le film d’action Shadow in the Cloud (2020), le thriller d’horreur sinueux Barbarian (2022) et la romance qui a mal tourné Fresh (2022). Enfin, vous devriez découvrir Haunt (2019), Titane (2021), Crimes of the Future (2022) et le film d’horreur expérimental Skinamarink (2022).

Passons maintenant à un tour d’horizon des meilleures horreurs

films

sur le streamer. Tous ces films ont obtenu un score supérieur à 70 sur Metacritic.

Institut de Sundance Brandon Cronenberg (fils du cinéaste d’horreur David) a écrit et réalisé ce film sur, vous l’aurez deviné, la possession. Le film sombre suit un assassin (Andrea Riseborough) qui prend le contrôle des corps d’étrangers pour exécuter des cibles. Lorsqu’une mission tourne mal, elle est renversée du siège du pilote. Si vous aimez tout ce qui concerne la science-fiction et l’horreur, osez regarder celui-ci.

Divertissement Parapluie Un monstre apparemment inventé s’insinue de plus en plus dans la vie d’une mère célibataire et de son jeune fils dans ce film acclamé par la critique. L’horreur s’intensifie après l’apparition d’un livre d’histoires obsédant. Le film est écrit et réalisé par Jennifer Kent, qui a également écrit et réalisé le thriller The Nightingale de 2018.

Néon Mia Goth et Alexander Skarsgård jouent dans ce film inquiétant, également de Brandon Cronenberg, sur un couple en vacances qui s’aventure hors de leur station insulaire et commet accidentellement un crime. Vous ne pourrez pas quitter des yeux la reine des cris Goth, et les fans de Succession apprécieront davantage le talentueux Skarsgård.

Capture d’écran de Meara Isenberg/CNET Une adolescente est violemment victime d’intimidation dans une piscine locale, puis tombe sur un étranger en train d’enlever ses trois bourreaux. Ce film captivant en espagnol est basé sur un court métrage et met en vedette Laura Galán.

Films IFC Ce film de créatures finlandaises est tiré directement de vos cauchemars à plumes. Le film présente Tinja, une jeune fille de 12 ans qui découvre un étrange œuf qui donne naissance à un oiseau monstrueux. L’horrible créature contraste grandement avec les attentes de perfection de sa famille. C’est donc un peu comme une version maudite d’ET. Eh bien, peut-être pas. Vous pouvez regarder et tirer vos propres conclusions.

Hulu Si vous comptez comme incroyablement capable, invisible machines à tuer aussi effrayantes, vous regardez peut-être certaines scènes de Prey entre vos doigts. Cet ajout à la franchise Predator se déroule dans la nation Comanche il y a 300 ans et se concentre sur un jeune guerrier nommé Naru. Regardez celui-ci pour une histoire convaincante d’opprimé sur un humain luttant avec détermination contre un puissant extraterrestre.

Libération de l’aimant You Are Not My Mother présente Char, une adolescente brillante qui vit avec sa grand-mère et sa mère malade mentale, Angela. Angela disparaît et quand elle revient, elle agit étrangement différemment. C’est un mystère effrayant et à combustion lente auquel vous voudrez vous en tenir, ancré par un personnage central fort.