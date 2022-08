Les meilleurs films de Spider-Man, classés

Pour une raison quelconque, nous avons pensé qu’il pourrait être utile de classer toutes les aventures cinématographiques du wallcrawler du meilleur au pire.

Spider-Man : Pas de retour à la maison était le plus grand film de 2021 en termes de box-office et reviendra dans les salles comme une version étendue le 2 septembre, mais comment sa coupe originale se comporte-t-elle en tant que film autonome? Nous classons tous les films Spider-Man, des films OG Tobey Maguire célébrant leur 20e anniversaire, à Into The Spider-Verse et au-delà.

Pas de prix pour deviner ce qui vient en dernier sur notre liste, mais faites défiler vers le bas pour voir où nous avons placé No Way Home dans notre classement. Ensuite, décidez si vous êtes d’accord avec nous lorsque vous recevez un chance de le voir par vous-même.

Mais les années lui ont été clémentes, en partie grâce au réservoir de mèmes qui a évolué dans son sillage. Aucun film – sauf peut-être le Seigneur des Anneaux ou la trilogie préquelle de Star Wars – n’a été aussi responsable d’autant de GIF et de mèmes que Spider-Man 3. À cet égard, le revoir est une expérience nouvelle et unique. Quand il est apparu pour la première fois, il était gonflé et étrange. En 2021, c’est une quantité incroyable de plaisir.

Parodie étrange des films précédents et bien meilleurs de Sam Raimi Spider-Man, Spider-Man 3 a été fortement critiqué à sa sortie, et à juste titre.

J’ai regardé Venom lors d’un premier rendez-vous et je me suis rapidement endormi à mi-chemin. Au milieu d’un cinéma bruyant et bondé. Mes excuses aux fans du symbiote à pleines dents.

Sony

9. Venom : Qu’il y ait carnage (2021)

Il est rare qu’une suite surpasse l’original, mais Venom: Let There Be Carnage le fait de toutes les manières possibles. C’est plus drôle d’un mile, l’action est bien améliorée et l’histoire globale est considérablement plus convaincante. De plus, ce film termine en fait le cadre de l’histoire d’origine commencé dans le premier film, notre personnage principal décidant finalement d’être l’anti-héros “le protecteur mortel” Venom. Si vous avez aimé le premier film, vous allez adorer cette suite. Et si vous n’étiez pas totalement vendu sur le Venom original, il y a toutes les chances que vous aimiez beaucoup plus ce film.

— Russel Holly

Où le regarder : Let There Be Carnage a ouvert le 1er octobre aux États-Unis et sortira dans les salles britanniques le 15 octobre, tandis que l’Australie doit attendre le 25 novembre.