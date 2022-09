Les meilleurs films de science-fiction sur Prime Video

Vous pouvez trouver un large éventail d’excellents films de science-fiction sur Première vidéo. Faites glisser les classiques, de The Terminator à Invasion of the Body Snatchers, ainsi que les joyaux cachés que plus de gens doivent regarder. L’un d’eux est La cohérencelargement considéré comme le meilleur joyau de science-fiction caché.

Faites défiler vers le bas pour nos meilleurs choix pour Films de science-fiction sur Prime Video, vous pouvez diffuser dès maintenant.

Tollywood Au-delà des deux minutes infinies (2020) À quel point ce titre est-il cool et intrigant? Beyond the Infinite Two Minutes est une comédie de voyage dans le temps à petit budget du cinéaste japonais Junta Yamaguchi. La prémisse folle : un employé de café découvre que sa télévision peut lui montrer ce qui se passe 2 minutes dans le futur. Il y a évidemment beaucoup plus à cela et les résultats sont aussi créatifs et trippants que vous pouvez vous y attendre sous les contraintes du cinéma indépendant. Une gemme.

Primordial Vous venez de regarder Prey et vous cherchez un autre film de science-fiction mettant en vedette un chiot héroïque ? Love and Monsters porte bien son nom, centré sur Joel (Dylan O’Brien), un survivant dans un monde post-apocalyptique où des monstres mutants parcourent la Terre. Lors de sa recherche de son ex-petite amie Aimee (Jessica Henwick), il rencontre un chien errant nommé “Boy”. C’est alors que la vraie romance commence. Attrapez cette agréable aventure monsterpocalypse, qui vous surprendra avec quelques surprises et frappera tous les bons rythmes émotionnels.

Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images Il n’y a pas grand-chose à dire sur le premier de la franchise Terminator. Apparemment née d’un rêve fiévreux, l’histoire de James Cameron nous présente un assassin cyborg envoyé du futur pour tuer Sarah Connor, dont le fils à naître est destiné à sauver l’humanité de l’apocalypse robotique.

Crédit photo : Jan Thijs Avant Dune, Denis Villeneuve a réalisé un autre immense classique de science-fiction. Arrivée met en vedette Amy Adams en tant que linguiste qui a subi une tragédie personnelle dans le passé. Lorsque de mystérieux engins spatiaux extraterrestres survolent la Terre, elle est recrutée pour entrer en contact avec des résultats complètement inattendus qui changent la vie. Arrival est un package complet, avec des performances, une cinématographie et une écriture qui sont… hors de ce monde.

Paramount Pictures Star Trek dans les ténèbres (2013) Le deuxième film Star Trek de la franchise redémarrée propose une aventure formidable avec un méchant mémorable dans Khan de Benedict Cumberbatch. Le gang de l’USS Enterprise se rend dans la zone interdite de l’espace pour sauver une espèce en voie de disparition. Bien qu’un peu daté – une scène de sous-vêtements gratuite et un changement d’ethnie pour Khan – Into Darkness est un voyage exubérant.

Amazon Prime Vidéo Il est difficile de laisser The Tomorrow War hors de cette liste, car il s’agit du grand acteur de science-fiction de Prime Video avec Chris Pratt. Il suit un enseignant qui est enrôlé dans une guerre avec des extraterrestres – dans le futur. Un film facile à digérer que vous pouvez regarder en regardant votre téléphone.

Travaux de rêve Envie de comédie de science-fiction ? Galaxy Quest est un classique culte, une parodie affectueuse de Star Trek. La prémisse astucieuse : les acteurs d’une série télévisée de science-fiction culte fictive sont entraînés dans un véritable conflit interstellaire. De vrais extraterrestres sont impliqués, qui croient que la série est un documentaire. Une comédie chaleureuse avec un casting stellaire, dont Alan Rickman et Sigourney Weaver.

Un thriller techno des années 80 mettant en vedette Matthew Broderick, WarGames a remporté de nombreux éloges pour son concept inventif, associé à un drame pour adolescents. Un jeune hacker accède involontairement à un supercalculateur militaire américain, capable d’exécuter une guerre nucléaire avec l’Union soviétique. Oops! Bien exécuté avec des résultats divertissants, WarGames est un film de science-fiction intelligent pour tout le monde.

Images universelles Le Bureau d’ajustement (2011) Matt Damon et Emily Blunt jouent dans cette romance de science-fiction divertissante basée sur une nouvelle de Philip K. Dick. Un membre du Congrès américain découvre que les événements de sa vie sont contrôlés par une mystérieuse organisation. Avec un intérêt amoureux à ses côtés, il tente de déjouer et d’échapper à leur contrôle.

Capture d’écran Vertigo Release/YouTube/CNET Le vivarium est intéressant. Cela pourrait frustrer beaucoup de téléspectateurs avec ses aspects surréalistes, mais c’est toujours un film convaincant. Un jeune couple se retrouve pris au piège dans un quartier de banlieue labyrinthique de maisons identiques. Alors qu’ils tentent de s’échapper, ils se retrouvent à s’occuper d’un mystérieux bébé.

Photos de Magnolia Ce thriller de science-fiction peu connu prend ses aspects scientifiques au sérieux, en utilisant un format de séquences trouvées pour composer le réalisme. Europa Report raconte l’histoire fictive de la mission d’un équipage à Europa, une lune de Jupiter. Bien que crise après crise, l’équipage continue d’être entraîné dans les mystères de leur destination, y compris les signes de vie. Préparez-vous à être aspiré dans un vide de suspense, rendu plus palpitant par le souci de plausibilité d’Europa Report.

Studios Amazon Ce film indépendant à petit budget a des valeurs de production étonnamment élevées, des performances impressionnantes et un travail de caméra inventif pour aider à raconter l’histoire de deux adolescents dans le Nouveau-Mexique des années 50. Le duo ingénieux traque les origines potentiellement extraterrestres d’une mystérieuse fréquence audio.

Capture d’écran Amazon Studios/YouTube/CNET Pour ceux qui manquent à Black Mirror, cela contribuera en partie à combler cette lacune. Black Box suit un père qui tente de reconstituer sa vie après un accident de voiture. Il accepte une procédure expérimentale qui le conduit dans les recoins les plus sombres de son esprit.

Capture d’écran de divertissement vertical/YouTube/CNET Pour une science-fiction bien faite et réfléchie qui s’assure de ne pas laisser ses méditations dépasser la valeur de divertissement, Archive est un grand cri. Le premier film britannique de Gavin Rothery met en vedette Theo James en tant que scientifique travaillant à rendre une IA aussi humaine que possible. Ses raisons sont cachées, personnelles et sûres de mettre une clé dans les travaux. Établissant des comparaisons avec Ex Machina, Archive est une narration assurée avec un accent astucieux sur le personnage.

Laboratoires d’oscilloscope/YouTube/CNET Capture d’écran Coherence n’a pas besoin d’un budget de la taille d’un avatar pour créer une histoire captivante. Le film indépendant à petit budget suit des amis lors d’un dîner qui commencent à remarquer des événements bizarres après le passage d’une comète. Encore plus troublant en raison de son cadre ancré, Coherence cloue le dossier d’un véritable joyau indépendant.

Alameda Entertainment/YouTube/CNET Capture d’écran Prémisse intrigante ? Vérifier. Petit budget? Vérifier. Torsion à la fin ? Vérifier. Ce mystère de science-fiction indépendant de Travis Milloy consolide sa place dans la recherche Google des “meilleurs joyaux de science-fiction indépendants”. L’histoire complexe d’Infinity Chamber se concentre sur un homme détenu dans un centre de détention automatisé. Il doit combattre une technologie supérieure pour s’échapper, un exploit extrêmement délicat.