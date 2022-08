Les meilleurs films de science-fiction sur HBO Max

HBO Max est absolument bourré de films de science-fiction, des classiques aux superproductions récentes en passant par petits joyaux plus de gens doivent regarder. Essayez le petit joyau espagnol Timecrimes, Moon (avec Sam Rockwell) et Monsters (réalisé par Gareth Edwards).

Merci aux récents Warner Bros. et Discovery fusionnement, HBO Max a fait quelques victimes, notamment les suppressions de Moonshot, Superintelligence, The Witches de 2020, An American Pickle, Locked Down et Charm City Kings. Heureusement, aucun de ces films de science-fiction ne vaut la peine. En savoir plus sur la fusion ici.

Images de Warner Bros. Si vous n’avez pas vu The Matrix et que vous ne connaissez pas ses principaux points d’intrigue, bravo d’avoir évité les spoilers pendant 23 ans. Les suites Reloaded, Revolutions et Resurrections sont également sur HBO Max.

Stephen Vaughan Regardez deux heures et demie de spectacle atmosphérique et somptueux, mais ne vous attendez pas à des conclusions à la question posée par le Blade Runner original : Rick Deckard est-il un réplicant ?

Images de tension/YouTube/Capture d’écran Colossal peut ressembler à une comédie romantique à la surface, mais il a des couches étonnamment sombres en dessous. Cette comédie noire met en vedette Anne Hathaway dans le rôle d’une journaliste alcoolique au chômage qui rentre chez elle dans le New Hampshire après que son petit ami britannique suave (Dan Stevens) l’a larguée. Ce qui se passe ensuite est à la fois extrêmement inattendu et une métaphore massive : elle découvre qu’elle a un lien avec un monstre colossal Kaiju détruisant Séoul, en Corée du Sud. Oui, Colossal a une tonne d’âme, une performance exceptionnelle de Jason Sudeikis et une histoire imaginative et parfois passionnante.

Warner Bros. Aimez-le ou détestez-le – obtenez-le ou trouvez sa “science” déroutante – Tenet est un divertissement époustouflant. Meilleur conseil : ne remettez pas en question Tenet, soumettez-vous à l’expérience Tenet.

Capture d’écran Warner Bros./YouTube/CNET Le meilleur film de Christopher Nolan sur cette liste.

Paramount Pictures Un thriller de science-fiction de David Cronenberg basé sur un roman de Stephen King – que vous faut-il de plus pour vous inciter à regarder The Dead Zone ? Un complot, peut-être ? Christopher Walken joue le rôle d’un professeur d’école qui se réveille d’un coma pour découvrir qu’il a des pouvoirs psychiques. Pourquoi les utilise-t-il : Empêcher un certain politicien de devenir président. Oui, The Dead Zone est une horreur des années 80 référencée par Stranger Things. C’est aussi l’une des meilleures adaptations de Stephen King.

Photo de Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images 2001 : L’Odyssée de l’espace (1968) “Alexa, joue 2001 : l’odyssée de l’espace.”

Capture d’écran Warner Bros./YouTube/CNET Ce mystère de science-fiction de la moitié du duo qui a créé Westworld (Lisa Joy) est un pur époustouflant, mais les idées intéressantes valent le détour. Réminiscence suit Nick Bannister de Hugh Jackman, qui utilise une machine qui peut voir dans les souvenirs des gens.

Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991) Le meilleur film Terminator ? Faites votre jugement en regardant la suite de The Terminator.

Capture d’écran Katalyst/CNET L’effet papillon (2004) Un film B agréable, The Butterfly Effect voit l’étudiant Evan Treborn (Ashton Kutcher) bricoler avec le passé et découvrir comment chaque changement affecte le présent.

Capture d’écran Mosfilm/YouTube/CNET Traversez le lent démarrage de Stalker et vous pourrez dire que vous avez regardé un chef-d’œuvre existentiel du cinéma russe.

Photo par LMPC via Getty Images Avant Stalker, Andrei Tarkovsky a fait d’énormes progrès pour le cinéma de science-fiction, avec sa pièce complexe et axée sur les personnages sur les astronautes ayant des hallucinations sauvages qui peuvent ou non être réelles. Le remake américain de 2002 de Solaris est également sur HBO Max, avec en plus la romance de George Clooney.

Paramount Pictures Matt Reeves a fait de grandes choses depuis qu’il a réalisé ce morceau de monstre d’images trouvées. Découvrez ce qu’il faisait avant les films La planète des singes et The Batman de 2022.

Images Sony Cette immense science-fiction à petit budget mettant en vedette Sam Rockwell a tout pour plaire. Il a Sam Rockwell. Une partition de Clint Mansell. Un ensemble rétro claustrophobe et des paysages lunaires magnifiquement maussades. Idées de science-fiction difficiles. La prémisse de base : un homme qui arrive à la fin d’un séjour solitaire de trois ans sur la face cachée de la lune souffre d’une crise personnelle. Une montre incontournable.

20th Century Fox/YouTube/CNET Capture d’écran Un blockbuster de routine pour un divertissement fiable.

International Manson Un avertissement pour le corps aversion pour l’horreur avant de jouer sur cette science-fiction de David Cronenberg. Les scanners suivent les personnes dotées de capacités spéciales, notamment les pouvoirs télépathiques et télékinétiques. Pas le premier de cette liste à devenir un classique culte après une réponse initiale tiède, Scanners a laissé une impression durable, notamment à cause d’une scène mémorable impliquant une explosion à la tête.

Capture d’écran Miramax/YouTube/CNET Robert Rodríguez n’est pas le plus populaire parmi les fans de Star Wars en ce moment, principalement pour avoir fait tourner un personnage dans une ballerine inutile dans la finale qui divise The Book of Boba Fett. La faculté, dirigée par Rodriguez, n’est pas géniale, mais ce n’est pas mal non plus, à la suite d’adolescents qui enquêtent sur des événements mystérieux dans leur lycée.

Paramount Pictures Fondamentalement, Stranger Things se déroule dans les années 70. Super 8 suit un groupe d’adolescents qui tournent leur propre film lorsqu’un train déraille et qu’une présence dangereuse commence à traquer leur ville.

Warner Bros. Le blockbuster de science-fiction de Denis Villeneuve est de retour sur HBO Max. L’épopée basée sur le roman de Frank Herbert a récemment remporté une foule d’Oscars, dont celui de la meilleure musique originale et de la meilleure photographie. Découvrez l’histoire tentaculaire de la famille Atreides, qui se retrouve en guerre sur la planète meurtrière Arrakis. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya et bien d’autres constituent une distribution d’ensemble extrêmement impressionnante.

HBO Max/YouTube/Capture d’écran Avec la dernière saison de Westworld de HBO actuellement diffusée à la télévision, vous pouvez tout aussi bien revenir en arrière et regarder son matériel source, si vous ne l’avez pas déjà fait. Le principe est à peu près le même que celui de la série : un parc d’attractions pour adultes transporte les visiteurs dans des mondes thématiques, y compris un monde occidental. James Brolin joue l’un des personnages, parmi les androïdes humanoïdes effrayants. Un excellent thriller de science-fiction beaucoup plus facile à comprendre que la série qu’il a engendrée.

Images universelles Un nouveau film de Jurassic Park sort en salles cette année, alors rattrapez votre retard sur l’original (supérieur) maintenant. En 1993, Jurassic Park a lancé la franchise, basée sur le roman du même nom de Michael Crichton. Spoiler: les membres de la distribution originale Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum devraient faire un retour dans le prochain film de 2022.

Images de Warner Bros. Sa suite n’a pas atteint les mêmes sommets, alors regardez la première épopée monstre de la franchise Pacific Rim. Pacific Rim de 2013 est dirigé par Guillermo Del Toro, alors attendez-vous à une forte touche d’art visuel sur le chaos monstre.

Karbo Vantas Divertissement/YouTube/CNET Capture d’écran Cette science-fiction espagnole vraiment époustouflante est un joker à tenter si vous êtes d’humeur. Avec tous les accompagnements d’un thriller à petit budget, Timecrimes suit un homme d’âge moyen qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Un flux de rebondissements vous gardera sur vos orteils.

20th Century Fox/YouTube/CNET Capture d’écran Le jour d’après (2004) Roland Emmerich, “maître du désastre”, présente The Day After Tomorrow. Le réalisateur a également réalisé Moonfall cette année, dans lequel la lune tombe hors de son orbite sur une trajectoire de collision avec la Terre. Vous savez déjà quel genre de plaisir ce film va être.

Universal Pictures/YouTube/CNET Capture d’écran Oblivion est issu de l’atelier de construction d’un film de science-fiction. Mettant en vedette Tom Cruise, il suit des humains en guerre avec des extraterrestres, rendant hommage aux films de science-fiction des années 70, notamment The Omega Man et Silent Running. Une lettre d’amour sous la forme d’une aventure d’action de science-fiction à moitié décente.

Capture d’écran Vertigo Release/YouTube/CNET Cette solide science-fiction britannique vient de Gareth Edwards, qui a ensuite réalisé Rogue One: A Star Wars Story et Godzilla en 2014. Sa maîtrise de l’atmosphère, de l’émerveillement et de la beauté est exposée ici, le tout avec un budget minime. Monsters suit un couple tentant de traverser une “zone infectée” regorgeant de monstres tentaculaires géants.