Les meilleurs films de science-fiction absolus sur Prime Video

Où sont tous les bons films de science-fiction de nos jours ? Les montagnes russes slam-dunk et hallucinantes. Les concepts intelligents mais simples explorés à travers des personnages relatables. Le contenu cosmique gratuit fourni avec votre abonnement Amazon.

Première vidéo, le service de streaming d’Amazon, propose une gamme étonnamment impressionnante, bien qu’assez stagnante, de films de science-fiction. La gamme de base ne change pas beaucoup, avec quelques favoris qui apparaissent de temps en temps. Voici la liste, mise à jour au 17 janvier.

Primordial Un endroit calme, partie II (2020) Améliorant l’action, les sensations fortes et les configurations, cette suite de la science-fiction d’horreur de John Krasinski opte pour les mises à niveau requises, sans sacrifier son cœur essentiel. La famille Abbott – interprétée par Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe – poursuit son voyage de survie à travers la Terre ravagée par les extraterrestres, à la recherche d’autres humains. L’une de ces personnes est le grisonnant Emmett (Cillian Murphy).

Orion Pictures/Getty Images Vous n’avez pas encore vu RoboCop ? Le classique des années 80 a été référencé dans tout, de Ready Player One à Community en passant par Sailor Moon. Il est centré sur un policier qui a été brutalement assassiné, pour revenir en tant que cyborg lors d’un saccage visant à arrêter le crime.

Warner Bros/Capture d’écran par CNET Intelligence artificielle IA (2001) Pour un film de Steven Spielberg solide et bien fait, consultez Intelligence artificielle. Situé dans une société futuriste, AI Artificial Intelligence suit un androïde programmé avec la capacité d’aimer. Curieusement, le film a été initialement développé par Stanley Kubrick, avant que Spielberg ne prenne le relais. Découvrez-le pour la curiosité des touches des deux réalisateurs.

Photos de Tri-Star Ce ne serait pas une meilleure liste de science-fiction sans plusieurs films d’Arnie. The Running Man se concentre sur un jeu télévisé où les criminels doivent tenter d’échapper aux tueurs professionnels.

Capture d’écran d’Universal Pictures/YouTube Ne soyez pas cynique et regardez cette romance de science-fiction ridiculement charmante. Non, son concept de voyage dans le temps n’a aucun sens. Domhnall Gleeson joue le rôle de Tim, un avocat qui hérite de la capacité de son père (Bill Nighy) à remonter le temps – principalement en arrière – et à revivre des moments de sa vie. Il utilise cette capacité pour une seule chose : se faire une petite amie. Rachel McAdams joue Mary, son amour qui travaille ailleurs que dans l’édition. Impossible de ne pas tomber amoureux de cet univers de Richard Curtis (Love Actually).

Dominion du monde jurassique (2022) Il semblait en quelque sorte que la finale de la trilogie Jurassic World nous plongerait dans une dystopie infernale entièrement envahie par d’anciens monstres. Les personnages devaient survivre aux déchaînements et vivre près des incendies brûlant dans des barils de pétrole. Jurassic World Dominion concerne principalement des essaims de criquets géants qui déciment les cultures américaines. Le gang – Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill – doit arrêter ça. Dominion est peut-être une déception, mais il fait partie de cette liste car il s’agit toujours d’une amélioration par rapport à Jurassic World: Fallen Kingdom.

Caractéristiques de mise au point Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004) Classique éternel, pas grand chose à dire. Un couple – Clementine (Kate Winslet) et Joel (Jim Carrey) – subit une intervention médicale pour effacer leurs pires moments ensemble.

Paramount Pictures Fondamentalement, Stranger Things se déroule dans les années 70. Super 8 suit un groupe d’adolescents qui tournent leur propre film lorsqu’un train déraille et qu’une présence dangereuse commence à traquer leur ville.

Images universelles L’adaptation des années 80 de l’horreur de science-fiction de Stephen King n’a pas suscité de critiques élogieuses, donc ce redémarrage en 2022 de l’usine de films d’horreur Blumhouse a pris un autre coup. Les résultats? Pas bon. Allume feu marqué encore pire que l’original, mais il offre l’intrigue de voir Zac Efron prendre la tête d’un film d’horreur. Il joue un père qui tente de garder sa fille – qui peut utiliser la pyrokinésie – hors des mains d’une agence fédérale ténébreuse.

Tollywood Au-delà des deux minutes infinies (2020) À quel point ce titre est-il cool et intrigant? Beyond the Infinite Two Minutes est une comédie de voyage dans le temps à petit budget du cinéaste japonais Junta Yamaguchi. La prémisse folle : un employé de café découvre que sa télévision peut lui montrer ce qui se passe 2 minutes dans le futur. Il y a évidemment beaucoup plus à cela et les résultats sont aussi créatifs et trippants que vous pouvez vous y attendre sous les contraintes du cinéma indépendant. Une gemme.

Primordial Vous venez de regarder Prey et vous cherchez un autre film de science-fiction mettant en vedette un chiot héroïque ? Love and Monsters porte bien son nom, centré sur Joel (Dylan O’Brien), un survivant dans un monde post-apocalyptique où des monstres mutants parcourent la Terre. Lors de sa recherche de son ex-petite amie Aimee (Jessica Henwick), il rencontre un chien errant nommé “Boy”. C’est alors que la vraie romance commence. Attrapez cette agréable aventure monsterpocalypse, qui vous surprendra avec quelques surprises et frappera tous les bons rythmes émotionnels.

Gravitas Ventures/Capture d’écran YouTube Cette horreur de science-fiction française n’est pas pour les claustrophobes. Meander suit Lisa, une femme qui se retrouve dans la voiture d’un inconnu, puis piégée dans un réseau effrayant de tubes en forme d’évent. Les différentes sections présentent des dangers différents. De plus, Lisa a une minuterie attachée à son poignet, comptant jusqu’à encore plus d’horreurs. Ce thriller efficace et tendu se déroule en 90 minutes. Une parfaite dose d’adrénaline.

Paramount Pictures Star Trek dans les ténèbres (2013) Le deuxième film Star Trek de la franchise redémarrée propose une aventure formidable avec un méchant mémorable dans Khan de Benedict Cumberbatch. Le gang de l’USS Enterprise se rend dans la zone interdite de l’espace pour sauver une espèce en voie de disparition. Bien qu’un peu daté – une scène de sous-vêtements gratuite et un changement d’ethnie pour Khan – Into Darkness est un voyage exubérant.

Amazon Prime Vidéo Il est difficile de laisser The Tomorrow War hors de cette liste, car il s’agit du grand acteur de science-fiction de Prime Video avec Chris Pratt. Il suit un enseignant qui est enrôlé dans une guerre avec des extraterrestres – dans le futur. Un film facile à digérer que vous pouvez regarder en regardant votre téléphone.

Capture d’écran Vertigo Release/YouTube/CNET Le vivarium est intéressant. Cela pourrait frustrer beaucoup de téléspectateurs avec ses aspects surréalistes, mais c’est toujours un film convaincant. Un jeune couple se retrouve pris au piège dans un quartier de banlieue labyrinthique de maisons identiques. Alors qu’ils tentent de s’échapper, ils se retrouvent à s’occuper d’un mystérieux bébé.

Cette science-fiction britannique vient de Gareth Edwards, qui a ensuite réalisé Rogue One: A Star Wars Story et Godzilla en 2014. Sa maîtrise de l’atmosphère, de l’émerveillement et de la beauté est exposée ici, le tout avec un budget minime. Monsters suit un couple tentant de traverser une “zone infectée” regorgeant de monstres tentaculaires géants.

Mr. Nobody est le genre de film qui cloue la fin, ce qui en vaut la peine. Il est utile de savoir que cette histoire explore les conséquences des choix et pourquoi vous ne devriez pas vous soucier de faire le choix parfait. À la fin, cela vous laisse sur une note merveilleusement réfléchie à méditer.

Studios Amazon Ce film indépendant à petit budget a des valeurs de production étonnamment élevées, des performances impressionnantes et un travail de caméra inventif pour aider à raconter l’histoire de deux adolescents dans le Nouveau-Mexique des années 50. Le duo ingénieux traque les origines potentiellement extraterrestres d’une mystérieuse fréquence audio.

Capture d’écran Amazon Studios/YouTube/CNET Pour ceux qui manquent à Black Mirror, cela contribuera en partie à combler cette lacune. Black Box suit un père qui tente de reconstituer sa vie après un accident de voiture. Il accepte une procédure expérimentale qui le conduit dans les recoins les plus sombres de son esprit.

Laboratoires d’oscilloscope/YouTube/CNET Capture d’écran Coherence n’a pas besoin d’un budget de la taille d’un avatar pour créer une histoire captivante. Le film indépendant à petit budget suit des amis lors d’un dîner qui commencent à remarquer des événements bizarres après le passage d’une comète. Encore plus troublant en raison de son cadre ancré, Coherence cloue le dossier d’un véritable joyau indépendant.

Alameda Entertainment/YouTube/CNET Capture d’écran Prémisse intrigante ? Vérifier. Petit budget? Vérifier. Torsion à la fin ? Vérifier. Ce mystère de science-fiction indépendant de Travis Milloy consolide sa place dans la recherche Google des “meilleurs joyaux de science-fiction indépendants”. L’histoire complexe d’Infinity Chamber se concentre sur un homme détenu dans un centre de détention automatisé. Il doit combattre une technologie supérieure pour s’échapper, un exploit extrêmement délicat.