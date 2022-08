Les meilleurs films de science-fiction absolus sur Netflix

Quand il s’agit de science-fiction, Netflix est un peu mince sur le sol. Les films peuvent souvent être difficiles à trouver, en particulier les classiques plus anciens.

Pour cette raison, nous voulions mettre en évidence quelques-uns des meilleurs joyaux de science-fiction du service, comme Synchronique – aux côtés de classiques établis comme Men in Black et Starship Troopers. Il y a aussi quelques nouveaux films ici comme Spiderhead si vous cherchez quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant.

Tout compte fait, il y a une quantité décente à regarder si vous êtes un science-fiction ventilateur. Coincé dans.

Les meilleurs films de science-fiction sur Netflix

Photos de Colombie Men in Black est actuellement sur Netflix. Vous connaissez ce film, tout le monde a vu ce film. C’est bien. Tu devrais regarder ça.

Warner Bros. Blade Runner 2049 n’a vraiment pas le droit d’être bon. Une suite du film de science-fiction peut-être le plus aimé et le plus vénéré par la critique de tous les temps, il est fou que Denis Villeneuve réussisse en quelque sorte à être à la hauteur de cet héritage, tout en créant l’un des siens. Un film spectaculaire.

Looper est le film qui a aidé Rian Johnson à obtenir le concert de Star Wars, ce qui a conduit à mon film Star Wars préféré, The Last Jedi. Mais au-delà de cela, Looper n’est que de la science-fiction fantastique. Il est audacieux avec ses choix de voyage dans le temps et n’est qu’un film incroyablement élégant. Regarde ça.

Netflix Spiderhead est le dernier film de Top Gun: Maverick réalisateur Joseph Kosinski, et met également en vedette Miles Teller, qui figure dans ce même film. Spiderhead n’est pas tout à fait au même niveau que le superlatif Top Gun: Maverick, mais cela vaut toujours la peine d’être regardé. Basé sur une nouvelle dystopique publiée dans The New Yorker, Spiderhead se déroule dans une prison à la pointe de la technologie, où des expériences induites par la drogue ont lieu avec les détenus.

Netflix Okja est-il de la science-fiction ? Écoutez, c’est exagéré, mais c’est un bon film. Regardez-le quand même.

Netflix Thriller de science-fiction de fabrication australienne mettant en vedette Hilary Swank et Rose Byrne, I Am Mother raconte l’histoire post-apocalyptique de Daughter, un personnage élevé par Mother, un robot chargé d’aider à repeupler la Terre. Très tendu, très étrange, très bon.

Netflix Les Mitchell contre les machines (2021) The Mitchells vs. The Machines est l’un des films pour enfants les plus intelligents et les plus accessibles de ces dernières années. C’est le genre de film que les enfants et les parents peuvent regarder ensemble et s’amuser tous les deux. Je devrais savoir, mes enfants m’ont fait regarder ça… huit fois jusqu’à présent ? Sucré.

MGM La brume est géniale. Un film d’horreur de science-fiction basé sur une histoire de Stephen King qui contient des éléments d’horreur brillamment exécutés. Sachez simplement qu’il a une fin qui va aspirer l’oxygène de vos poumons. Ne dites pas que vous n’étiez pas prévenu.

Images de Warner Bros. Écoute, je vais t’égaler : je déteste un peu Inception. Je pense que c’est un film froid et prétentieux pour les gens qui essaient vraiment de faire semblant d’être intelligents. Mais la plupart des gens l’aiment, alors je l’ai mis sur la liste. Chacun à son goût. S’il vous plaît, profitez de ce film !

Tristar J’adore ce film. C’est de la science-fiction magnifique. Parodie souvent mal comprise du chauvinisme, Starship Troopers a énormément vieilli. Au niveau de la surface, c’est aussi une montre vraiment amusante et facile. Coincé dans.

Netflix Le Projet Adam n’est pas un film parfait, mais il est parfait pour ceux qui recherchent une montre facile pour une soirée cinéma en famille. Ryan Reynolds fait son truc Ryan Reynolds en tant que pilote voyageant dans le temps travaillant avec son moi de 12 ans sur une mission pour sauver l’avenir. Regardez, c’est un plaisir pour la foule!

Netflix Je viens de regarder The Colony récemment. C’est étonnamment bon ! Il suit un trope très familier : les gens riches reviennent sur Terre des années après l’avoir abandonnée, pour la trouver envahie par de nouvelles menaces inconnues. Cependant, The Colony renverse certains de ces clichés et a des choses étonnamment puissantes à dire sur la manière dont nous nous déshumanisons les uns les autres. Cela vaut la peine de donner une chance.

Capture d’écran vidéo par Amanda Kooser/CNET Est-ce de la science-fiction ? Je pense que c’est de la science-fiction. C’est de la science-fiction. Fin de la conversation. Don’t Look Up est loin d’être un film parfait. Ça pue le faux-activisme hollywoodien et c’est trop long et bien trop sur le nez. Mais ça semble toujours important et aussi… assez drôle ? Je pense que quels que soient ses défauts, Don’t Look Up est un film qui a eu un net positif sur le monde et qui vaut la peine d’être regardé.

Images Sony Gattaca est un véritable film de science-fiction, en ce sens qu’il se débat avec de vraies idées scientifiques et leur impact potentiel sur la race humaine. C’est un film sur l’eugénisme, essentiellement, mais qui pose aussi de grandes questions sur la prédestination, et comment on peut repousser le déterminisme. Très cool, très intéressant. A regarder absolument.

Netflix Apollo 10 1/2 : Une enfance spatiale (2022) Apollo 11 1/2 est vaguement basé sur l’enfance du réalisateur Richard Linklater. Un conte animé se déroulant à l’époque de l’alunissage d’Apollo, il met en vedette Glen Powell, Jack Black, Zachary Levi et Josh Wiggins et présente une belle esthétique animée. C’est un film magnifiquement réalisé que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer.

Nouvelle ligne La lame est emblématique. Il a à peine bien passé en revue lors de sa première sortie en 1998, mais ce film de super-héros de vampires est devenu presque le prototype de l’endroit où nous en sommes actuellement, avec les films Marvel qui dominent les projecteurs. Celui-ci est lisse. Ça vaut bien un coup d’oeil.

Paramount Pictures Ce remake/réinterprétation de War of the World est réalisé par Steven Spielberg et met en vedette Tom Cruise dans le rôle principal. C’est un peu sous-estimé à mon humble avis ! Il comporte des CGI vraiment à la pointe de la technologie, bien intégrés et est juste furieusement rythmé. Je l’ai aimé.

Netflix The Platform est un film d’horreur de science-fiction espagnol avec un concept macabre. Les prisonniers d’un établissement correctionnel sont nourris d’une manière tout à fait unique : les gens du dernier étage reçoivent une quantité ridicule de nourriture, les gens du dessous reçoivent leurs restes. Le chaos s’ensuit. Ce n’est pas parfait, mais ça vaut quand même la peine d’être regardé.

Blade Runner: La coupe finale (1982) Existe-t-il un film de science-fiction plus vénéré par la critique que Blade Runner ? S’il y en a, je ne peux pas y penser. Peut-être l’Alien original ou The Thing ? Quoi qu’il en soit, aucun d’eux n’est actuellement sur Netflix, donc Blade Runner est probablement la doit regarder un film de science-fiction sur le service.