Les meilleurs films de science-fiction absolus sur HBO Max

Oublie le HBO Max titres. Le annulations. La vulgarisation du terme “non-renouvellement.”

En tant que maison de HBO, Warner Bros. et DC Comics, HBO Max regorge de films. Les films de science-fiction ont une présence saine sous ce toit de streaming. Quelque chose doit.

Il s’agit du (meilleur) catalogue de films de science-fiction de HBO Max au 14 février.

Images Légendaires Deux titans se réunissent dans ce film de monstres amusant mais inoubliable. Fidèle à son titre, Godzilla contre Kong voit se dérouler quelques rounds entre les deux géants, tandis que les humains bricolent pour créer une arme secrète. Au moins, il y a une bande son décente. Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González et Julian Dennison sont les vedettes.

Cette adaptation du roman japonais All You Need Is Kill est… tout ce dont vous avez besoin dans un actioner de science-fiction. Tom Cruise. Émilie Blunt. Une intrigue avec un voyage dans le temps. Un script intelligent. Cruise joue le Major William Cage, un officier des relations publiques qui se retrouve à l’avant-garde d’une bataille avec une race extraterrestre. Imprévisible et ambitieux, The Edge of Tomorrow est un coup de circuit.

Paramount Pictures Plus Tom Cruise. Tom Cruise et Steven Spielberg, c’est-à-dire. Et Dakota Fanning ! Cet acteur de science-fiction, basé sur le roman de 1898 de HG Wells, suit un père qui doit protéger ses enfants et retrouver leur mère lorsque des extraterrestres géants envahissent la Terre. La grande action et le cœur en font essentiellement tout ce que vous attendez d’un film extraterrestre.

Warner Bros. Le blockbuster de science-fiction de Denis Villeneuve est de retour sur HBO Max. L’épopée basée sur le roman de Frank Herbert a récemment remporté une foule d’Oscars, dont celui de la meilleure musique originale et de la meilleure photographie. Découvrez l’histoire tentaculaire de la famille Atreides, qui se retrouve en guerre sur la planète meurtrière Arrakis. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya et bien d’autres constituent une distribution d’ensemble extrêmement impressionnante.

L’un des meilleurs films d’Alex Garland mettant en vedette l’une des meilleures scènes de danse de robot.

A24/YouTube Préparez-vous à être à la fois profondément troublé et fasciné par cette horreur de science-fiction unique. Scarlett Johansson joue un extraterrestre errant dans les rues d’Écosse, s’attaquant à des hommes sans méfiance. Avec des acteurs amateurs, des séquences non scénarisées tournées avec des caméras cachées et un objectif capturant la perspective de l’extraterrestre, ce film fascinant est unique à plus d’un titre.

Les films du losange Si vous êtes d’humeur pour quelque chose de différent, ce drame apocalyptique d’art et d’essai de Lars von Trier se retrouve presque sur l’étagère de la science-fiction. Comme si les mariages n’étaient pas assez stressants, une mariée apprend qu’une planète voyou nommée Melancholia va bientôt entrer en collision avec la Terre. Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg jouent des sœurs dont la relation déjà tendue est pressée au point de bouillir. Dunst a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes pour son immense performance.

Photos de la pierre de touche Une horreur de science-fiction M. Night Shyamalan avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix et Abigail Breslin. Un prêtre tombe sur une série de crop circles dans son champ de maïs, créés par une vie extraterrestre. Ce n’est pas un sixième sens, plus un exercice de suspense que de livraison d’un moment eureka, mais ça vaut quand même le coup si vous recherchez un frisson d’horreur de science-fiction.

Photo de Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Un film d’action classique mettant en vedette Arnie, Predator suit une équipe de sauvetage paramilitaire d’élite traquée par un extraterrestre technologiquement avancé.

Artistes unis Invasion des voleurs de corps (1978) Les remakes sont rarement meilleurs que l’original, mais il arrive parfois une exception remarquable. La version 1978 d’Invasion of the Body Snatchers s’appuie sur l’horreur de science-fiction déjà excellente de 1956, racontant l’histoire d’un inspecteur de la santé et de son collègue qui réalisent que les habitants de San Francisco sont lentement remplacés par des répliques ressemblant à des drones. Créant une atmosphère d’effroi et de paranoïa, avec Donald Sutherland en tête, Invasion of the Body Snatchers a été salué comme l’une des meilleures science-fiction de tous les temps.

Arnie joue dans cet acteur de science-fiction basé sur une nouvelle de Philip K. Dick. Un ouvrier du bâtiment reçoit un souvenir implanté d’une aventure exaltante sur Mars. Les choses deviennent de plus en plus folles à partir de là dans cet ambitieux classique de science-fiction.

Renard du 20e siècle Un thriller cyberpunk de la réalisatrice oscarisée Kathryn Bigelow (The Hurt Locker). Strange Days met en vedette Ralph Fiennes dans le rôle d’un ancien officier du LAPD qui utilise une technologie illégale impliquant la mémoire pour résoudre le meurtre d’une prostituée. Certains diraient que c’est un joyau de science-fiction sous-estimé des années 90. Maintenant qu’il est de retour en streaming, essayez-le à nouveau.

Avec l’aimable autorisation de la Twentieth Century Fox Basé sur le roman de science-fiction dystopique pour jeunes adultes de James Dashner, The Maze Runner a lancé une franchise de films divertissants. Dylan O’Brien joue le rôle de Thomas, un jeune de 16 ans qui se réveille au milieu d’un labyrinthe gigantesque et complexe, rejoint uniquement par un groupe d’autres garçons. Cette configuration intrigante offre une aventure solidement divertissante – le meilleur de la trilogie.

Images de Warner Bros. Si vous n’avez pas vu The Matrix et que vous ne connaissez pas ses principaux points d’intrigue, bravo d’avoir évité les spoilers pendant 23 ans. Les suites Reloaded, Revolutions et Resurrections sont également sur HBO Max.

Images de tension/YouTube/Capture d’écran Colossal peut ressembler à une comédie romantique à la surface, mais il a des couches étonnamment sombres en dessous. Cette comédie noire met en vedette Anne Hathaway dans le rôle d’une journaliste alcoolique au chômage qui rentre chez elle dans le New Hampshire après que son petit ami britannique suave (Dan Stevens) l’a larguée. Ce qui se passe ensuite est à la fois extrêmement inattendu et une métaphore massive : elle découvre qu’elle a un lien avec un monstre colossal Kaiju détruisant Séoul, en Corée du Sud. Oui, Colossal a une tonne d’âme, une performance exceptionnelle de Jason Sudeikis et une histoire imaginative et parfois passionnante.

Photo par 20th Century-Fox/Getty Images Un classique des années 80, The Fly est un remake du film de 1958 du même nom, juste avec plus de gore et Jeff Goldblum. Le film de David Cronenberg est devenu un classique à part entière.

Photo de Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images 2001 : L’Odyssée de l’espace (1968) “Alexa, joue 2001 : l’odyssée de l’espace.”

Capture d’écran Warner Bros./YouTube/CNET Ce mystère de science-fiction de la moitié du duo qui a créé Westworld (Lisa Joy) est un pur époustouflant, mais les idées intéressantes valent le détour. Réminiscence suit Nick Bannister de Hugh Jackman, qui utilise une machine qui peut voir dans les souvenirs des gens.

Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991) Le meilleur film Terminator ? Faites votre jugement en regardant la suite de The Terminator.

Capture d’écran Katalyst/CNET L’effet papillon (2004) Un film B agréable, The Butterfly Effect voit l’étudiant Evan Treborn (Ashton Kutcher) bricoler avec le passé et découvrir comment chaque changement affecte le présent.

L’acteur de science-fiction qui a mis le réalisateur Neill Blomkamp sur la carte. Le film hybride d’images trouvées vous emmène directement dans l’action intense d’une alternative de 1982, lorsqu’un vaisseau spatial extraterrestre apparaît au-dessus de Johannesburg, en Afrique. Un classique unique, passionnant et légèrement politique.

Warner Bros. Gravity est le film spatial effrayant et étourdissant ultime, mettant en vedette un total de zéro extraterrestre. Il suit le Dr Ryan Stone de Sandra Bullock, un astronaute bloqué dans l’espace, alors qu’elle tente un retour apparemment impossible sur Terre.

Capture d’écran Mosfilm/YouTube/CNET Traversez le lent démarrage de Stalker et vous pourrez dire que vous avez regardé un chef-d’œuvre existentiel du cinéma russe.

Photo par LMPC via Getty Images Avant Stalker, Andrei Tarkovsky a fait d’énormes progrès pour le cinéma de science-fiction, avec sa pièce complexe et axée sur les personnages sur les astronautes ayant des hallucinations sauvages qui peuvent ou non être réelles. Le remake américain de 2002 de Solaris est également sur HBO Max, avec en plus la romance de George Clooney.

Images Sony Cette immense science-fiction à petit budget mettant en vedette Sam Rockwell a tout pour plaire. Il a Sam Rockwell. Une partition de Clint Mansell. Un ensemble rétro claustrophobe et des paysages lunaires magnifiquement maussades. Idées de science-fiction difficiles. La prémisse de base : un homme qui arrive à la fin d’un séjour solitaire de trois ans sur la face cachée de la lune souffre d’une crise personnelle. Une montre incontournable.

International Manson Un avertissement pour le corps aversion pour l’horreur avant de jouer sur cette science-fiction de David Cronenberg. Les scanners suivent les personnes dotées de capacités spéciales, notamment les pouvoirs télépathiques et télékinétiques. Pas le premier de cette liste à devenir un classique culte après une réponse initiale tiède, Scanners a laissé une impression durable, notamment à cause d’une scène mémorable impliquant une explosion à la tête.

Warner Bros Ne t’inquiète pas chérie (2022) Cette entrée provisoire dans une liste de films de science-fiction fait la différence car elle comprend des éléments de thrillers de science-fiction. Situé dans une ville de compagnie utopique dans ce qui semble être les années 50, une femme au foyer (Florence Pugh) commence à soupçonner que le fondateur (Chris Pine) de l’endroit cache un sombre secret. Ce n’est peut-être pas un film 10 sur 10, mais Don’t Worry Darling est un mystère absorbant à plus d’un titre.

Cinéma Pandore Les lapins n’ont jamais été aussi effrayants. Donnie Darko est aussi sombre que son titre l’indique, mettant en vedette Jake Gyllenhaal dans le rôle du lycéen titulaire dont le somnambulisme le voit échapper par inadvertance à un accident mortel. Donnie a des visions de Frank, un personnage effrayant vêtu d’une tenue de lapin qui lui dit que le monde se terminera dans 28 jours. Manipulé par Frank, Donnie commence à commettre des crimes.

Capture d’écran Miramax/YouTube/CNET Robert Rodríguez n’est pas le plus populaire parmi les fans de Star Wars en ce moment, principalement pour avoir fait tourner un personnage dans une ballerine inutile dans la finale qui divise The Book of Boba Fett. La faculté, dirigée par Rodriguez, n’est pas géniale, mais ce n’est pas mal non plus, à la suite d’adolescents qui enquêtent sur des événements mystérieux dans leur lycée.

Images de Warner Bros. Sa suite n’a pas atteint les mêmes sommets, alors regardez la première épopée monstre de la franchise Pacific Rim. Pacific Rim de 2013 est dirigé par Guillermo Del Toro, alors attendez-vous à une forte touche d’art visuel sur le chaos monstre.

Reiner Bajo Le box-office de ce film catastrophe de Roland Emmerich bombardé plus dur que la lune qui tombe en son centre. Pourtant, en tant que film B ringard, Moonfall n’est pas un désastre total. Des astronautes, des théories du complot et une lune qui tombe ne sont que quelques-uns de ce que vous pouvez attendre d’une histoire qui suit une mission pour sauver l’humanité.

Une comédie d’action légère mettant en vedette Ryan Reynolds ne fera pas toujours mouche, mais c’est parfois ce dont vous avez besoin pour une soirée. Free Guy suit un caissier de banque nommé Guy qui découvre qu’il est un personnage non-joueur dans un jeu en ligne massivement multijoueur.