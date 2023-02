Les meilleurs films de science-fiction à regarder sur Netflix en 2023

Vous cherchez un film de science-fiction à regarder sur Netflix ? Il y a de quoi passer !

Voici nos choix pour les meilleurs films de science-fiction actuellement sur le service.

Les Mitchell contre les machines (2021)

The Mitchells vs. The Machines est l’un des films pour enfants les plus intelligents et les plus accessibles de ces dernières années. C’est le genre de film que les enfants et les parents peuvent regarder ensemble et s’amuser tous les deux.

Je devrais savoir, mes enfants m’ont fait regarder ça… huit fois jusqu’à présent ? Doux.