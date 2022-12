Les meilleurs films de Noël sur Netflix

À première vue, la sélection de films de Noël de Netflix semble un peu maigre. Il n’y a pas d’elfe (mangeant des spaghettis avec du sirop sur HBO Max), Seul à la maison (truquer Disney Plus avec des pièges) ou Die Hard (oui, c’est un film de Noël et c’est en streaming sur Starz). Bien que Netflix ne soit peut-être pas en mesure d’offrir tous les films que vous avez grandi en regardant, le service de streaming propose de très bons films de vacances que vous ne voudrez pas manquer, comme l’éblouissant conte animé Klaus et la délicieuse comédie musicale Jingle Jangle : Un voyage de Noël.

Outre les films de Noël, Netflix a rempli le mois de décembre de nouvelles sorties passionnantes pour illuminer votre rassemblement festif. Vérifier Pinocchio de Guillermo Del Toro, Oignon de verre : un mystère à couteaux tiréset, le 25 décembre, Matilda la comédie musicale de Roald Dahl.

Netflix J’ai regardé Klaus pour la première fois en 2022 et je ne pouvais pas croire que j’avais raté l’histoire hilarante et réconfortante. Il présente Jesper, un gars obligé d’échanger sa vie pépère contre une sur une île gelée où personne ne s’entend. La situation semble sans espoir, mais cela change après avoir rencontré un reclus à grande barbe nommé Klaus. Prenez votre famille et profitez de l’une des meilleures options de vacances sur Netflix.

Saïd Adyani/Netflix Qui a tué le Père Noël ? Un mystère de meurtre à Murderville (2022) Maya Rudolph et Jason Bateman improvisent leur chemin à travers une affaire effrayante dans cet épisode spécial de la série comique policière dirigée par Will Arnett Murderville (pas un film, mais il dure 50 minutes). Comme le titre l’indique, cela commence par la mort prématurée d’un fêtard à gros ventre (embroché par une canne en bonbon, un chemin tragique à parcourir). Arnett, Bateman et Rudolph s’assurent que les rires des fêtes continuent.

Capture d’écran par Meara Isenberg/CNET La sélection de films de vacances de Netflix est d’une lumière déprimante sur les classiques, mais elle inclut la comédie musicale bien-aimée White Christmas. Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney et Vera-Ellen sont les vedettes.

Michael Gibson/Netflix Les Chroniques de Noël (2018) Dans The Christmas Chronicles, deux enfants tentent d’attraper l’homme au sac devant la caméra, menant à une aventure complète avec la légende. C’est un film de vacances parfait avec Kurt Russell. Une suite, The Christmas Chronicles 2, est également diffusée sur Netflix.

Gareth Gatrell/Netflix Jingle Jangle: Un voyage de Noël (2020) Les vacances sont le moment idéal pour regarder une comédie musicale. Celui-ci compte John Legend comme auteur-compositeur et met en vedette Keegan-Michael Key dans un rôle de méchant. Un fabricant de jouets talentueux est douloureusement trahi par un apprenti et perd de vue la magie. Mais sa petite-fille extrêmement brillante finit par entrer dans sa vie, offrant une chance de restaurer cette vision.