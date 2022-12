Les meilleurs films de Noël pour enfants à regarder

Nous sommes enfin en décembre, ce qui signifie une chose : Noël approche à grands pas.

Pour cette raison, nous pensions que nous prendrions une longueur d’avance. Ce sont nos choix pour les meilleurs films de Noël pour les enfants.

Quelques points avant de nous enliser : je déteste absolument que ces listes comportent incroyablement vieux films de Noël. Soyons réalistes ici : la plupart des jeunes enfants ne réussissent pas à traverser la version 1947 de Miracle sur la 34e rue. Je me fiche de la qualité de ce film ou de son importance, il ne se produit tout simplement pas, peu importe à quel point vous voulez le forcer. Je veux aussi que ce soit organisé. Ceci est une courte liste de films, mais ils sont tous bien films – supportable pour vous l’adulte, mais assez amusant pour que les enfants puissent en profiter.

Cela dit, commençons par le GOAT.

Disney Écoutez, je suis fermement convaincu que Seul à la maison est le plus grand film de Noël de tous les temps. J’ai regardé ça avec mes enfants et tous leurs cousins ​​l’année dernière. Ils étaient obsédé. Ce film a plus de 30 ans maintenant, et il est vieilli comme un bon vin. Les enfants ne se lassent jamais de voir des adultes endurer de grandes quantités de douleur aux mains d’un enfant génie odieux, et pour être honnête, moi non plus.

Getty Images J’ai fait des allers-retours sur ce choix, car c’est à la limite des films pour enfants. Mais finalement, je pense que les enfants âgés d’environ 9 ans et plus devraient pouvoir regarder Gremlins. Il y a quelques scènes violentes, donc votre kilométrage (et votre enfant) peut varier. C’est aussi un classique glacial.

Netflix C’est relativement nouveau, mais c’est un banger et a immédiatement été ajouté à la rotation dans ma maison. Jingle Jangle: A Christmas Journey raconte l’histoire d’un fabricant de jouets autrefois légendaire, brisé après avoir été trahi par son apprenti, trouvant l’espoir (et l’inspiration) grâce à sa petite-fille. C’est une comédie musicale, et la règle des chansons.

Disney Le chant de Noël des marionnettes (1992) J’ai l’impression que toute liste des “meilleurs films de Noël” devrait contenir au moins un film Christmas Carol. Si c’était une liste pour adultes, je mettrais Scrooged, mais comme c’est pour les enfants, je dirais que le meilleur choix est The Muppet Christmas Carol. Principalement parce que Michael Caine joue Ebenezer Scrooge.

Netflix Klaus est un triomphe. C’est presque trop beau pour être un film de Noël. Écrit et réalisé par Sergio Pablos, c’est quelque chose d’une histoire d’origine du Père Noël. Magnifiquement animé et produit de manière experte, Klaus a remporté de nombreux prix et a même été nominé pour un Oscar.

Nouvelle ligne Vous vous souviendrez peut-être d’Elf comme d’un joli film de Noël pour adultes. Je pense que tu te trompes. La plupart des enfants devraient pouvoir regarder et rire à haute voix d’Elf, qui a servi de soirée de sortie mondiale pour Will Ferrell. C’était un classique instantané à sa sortie. Je l’aime.

TVC Londres J’ai l’impression d’enfreindre ma propre règle ici. Le bonhomme de neige est le film le plus ancien de cette liste – et je ne suis même pas sûr que ce soit techniquement un film – mais c’est un chef-d’œuvre. Il y a une nostalgie obsédante pour The Snowman, qui est amplifiée par le fait que j’ai grandi au Royaume-Uni et que j’ai donc été obligé de regarder cela encore et encore à l’école à l’approche des vacances de Noël. Je pense que cela règne cependant, et je crois que les enfants devraient en faire l’expérience. Au moins une fois.