Parfois, ils sont juste à côté de Noël.

Nous sommes à la fin du mois de décembre, ce qui signifie qu’il est temps pour les réseaux de télévision de sortir et de relancer les normes de vacances. Mais que faire si vous n’êtes pas d’humeur pour le genre de joie des fêtes Une histoire de Noël ou C’est une vie magnifique? Et si vous voulez célébrer la saison avec quelque chose d’un peu moins rempli de joie, quelque chose de réglé pendant la saison mais pas vraiment de la saison?

Eh bien, avez-vous envisagé quelque chose à côté de Noël? Le terme, que j’ai rencontré pour la première fois dans cet essai sur Mourir dur par Zack Handlen, signifie simplement une histoire qui se déroule, au moins en partie, pendant la période des fêtes mais qui n’est pas dominée par lesdites vacances. Cela peut être un film d’action ou un film d’horreur. Cela peut même être un drame pessimiste. Tout sauf l’explosion habituelle des réjouissances.

Voici donc neuf films adjacents à Noël qui pourraient vous aider à entrer dans l’esprit des fêtes … mais pas trop.

L’appartement

La comédie classique de l’écrivain / réalisateur Billy Wilder sur un homme qui se trouve impliqué dans quelque chose d’horrible pour tenter de progresser au travail est un merveilleux regard sur la politique de genre au début des années 1960 qui a remporté l’Oscar du meilleur film. Jack Lemmon est formidable dans le rôle principal, et Shirley MacLaine est un intérêt romantique merveilleusement séduisant. De plus, l’intrigue du film croise à la fois Noël et le Nouvel An, vous obtenez donc deux vacances pour le prix d’un.

Le retour de Batman

Le réalisateur Tim Burton pose souvent ses films à Noël. (Voir également: Edward Scissorhands.) Mais cette tranche de génie baroque, la suite du mégahit de 1989 Homme chauve-souris, est certainement le film parfait pour tous ceux qui veulent examiner quelque chose d’un peu plus macabre à mesure que la saison s’installe. Son atmosphère sombre et hivernale est à peu près parfaite pour ceux qui se mettent dans l’ambiance saisonnière.

Mourir dur

Bizarrement, beaucoup de films d’action se déroulent à Noël, aussi incongru que cela puisse paraître. Blâmez le scénariste et réalisateur Shane Black, l’homme responsable de la Arme mortelle scénario et le réalisateur de films comme Baiser Baiser Bang Bang et Iron Man 3, qui adore mettre en scène ses films autour des vacances. L’influence de Black s’est clairement étendue à d’autres cinéastes, y compris ceux qui ont fait Mourir dur. Ce jeu d’action classique, qui voit John McClane (Bruce Willis) abattre un groupe de terroristes pour protéger sa famille – le tout la veille de Noël – prouve pourquoi les coups de feu et Noël vont si bien ensemble. Ho ho ho!

Fanny et Alexander

Fanny et Alexander tombe dans la catégorie «films qui ne parlent pas des vacances mais qui ont des scènes de vacances en eux». La représentation très lâche du réalisateur suédois Ingmar Bergman de son enfance et de celle de sa sœur était à l’origine une mini-série télévisée, mais conserve la sensation d’une épopée dans son format de long métrage, ainsi que l’une des scènes de Noël les plus festives et les plus joyeuses de tout le film. La fête du début du XXe siècle ravira presque certainement.

Gremlins

Il y a eu un nombre surprenant de films d’horreur se déroulant à Noël, mais Gremlins est l’un des rares qui joue presque horriblement festif. Les brochures élaborées de Joe Dante sur les couvertures de cartes de vœux d’Amérique libèrent un tas de petits monstres dans la petite ville parfaite alors que les vacances s’installent. C’est sanglant, maladroit et glorieux, et cela vous garantira de ne jamais regarder une cheminée de la même manière .

Rencontrez-moi à Saint-Louis

Comprenant Rencontrez-moi à Saint-Louis sur cette liste est probablement de la triche, car c’est le film qui a engendré la chanson «Have Yourself a Merry Little Christmas». Il a également une partie importante de son temps de fonctionnement fixé à un bal de la veille de Noël. Mais le film capture à merveille la lenteur des saisons – la façon dont l’été devient l’automne devient l’hiver – et il a un grand œil pour le temps et le lieu. (Il se déroule à Saint-Louis en 1904.) Peut-être qu’une trop grande partie est définie à Noël pour vraiment être qualifiée de voisine de Noël, mais cela vaut toujours la peine d’être vu de toute façon.

Morvern Callar

C’est le film à regarder si vous ne souhaitez absolument pas vous engager dans la joie des Fêtes. Une jeune femme arrive à la maison le matin de Noël et découvre que son petit ami est décédé par suicide. Elle dérive dans le reste du film dans une sorte de brume qui, néanmoins, donne l’impression qu’elle est presque plus vivant pour avoir été si étroitement touché par la mort. Morvern Callar n’est pas pour tout le monde, mais la performance principale de Samantha Morton est phénoménale, et le sujet n’est décidément pas l’intrigue typique du film de Noël.

Le Royal Tenenbaums

Bien que le plus proche Le Royal Tenenbaums vient de dire qu’il se déroule pendant les vacances est une scène mettant en vedette « Noël est ici » de Un Noël Charlie Brown sur la bande originale, c’est l’un des films les plus hivernaux, grâce à son ciel gris et à l’histoire d’une famille se réunissant au moment où ils en ont le plus besoin. De plus, la partition de Mark Mothersbaugh lui donne une atmosphère résolument de vacances, avec ses fréquentes cloches de traîneau et son chœur d’enfants qui résonnent.

L’homme mince

Peut-être que ce dont vous avez besoin en cette saison de vacances est un mystère diaboliquement intelligent avec un dialogue encore plus diaboliquement intelligent. Dans ce cas, puis-je suggérer les aventures des détectives mariés très sophistiqués Nick et Nora Charles? C’est facile d’oublier L’homme mince se déroule à Noël, étant donné à quel point c’est amusant, mais une grande partie se déroule dans et autour d’une fête du réveillon de Noël organisée par les Charles, et ce cadre ajoute juste la bonne humeur à un mystère aussi amusant que de déballer des cadeaux.