Les meilleurs films de Jarod Borem de 2023 | Culture & Loisirs

Salutations et salutations, amis. Voudriez-vous regarder ça, c’est encore cette période de l’année. Le moment où les gens déclarent leurs résolutions du Nouvel An mal conçues et exécutées à la hâte, s’inquiètent des élections imminentes et, bien sûr, réfléchissent avec tendresse au monde du cinéma en 2023. Des Swifties découvrant ce qu’est une salle de cinéma à une série d’allégations continues réalisé contre les stars scintillantes et glamour préférées de tous, le cinéma continue de lutter et de trouver sa place parmi la population. Blague à part, malgré l’année précédente terne et les obstacles persistants auxquels l’industrie cinématographique est confrontée, une multitude de films merveilleux et enchanteurs ont été sortis. Hélas, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter, chers lecteurs, les meilleurs films de 2023 du critique de cinéma estimé Jarod Borem.

Pour rester fidèle à la tradition des années passées, je limiterai mes choix à cinq, en commençant par cinq mentions honorables estimées : l’envoûtant “Dream Scenario” de Kristoffer Borgli ; le retour à la forme autodérisoire de David Fincher, « The Killer » ; le biopic dévastateur de Sean Durkin, « The Iron Claw » ; le premier film époustouflant de Céline Song, « Past Lives » ; et le provocateur « Mai décembre » de Todd Haynes.

5) « Skinamarink »

Voir le premier film à micro-budget de Kyle Edward Ball dans un théâtre relativement vide en pleine nuit a été, sans l’ombre d’un doute, l’expérience théâtrale la plus troublante de ma vie d’adulte. L’obscurité éternelle et assourdissante qui a englobé impitoyablement mes sens pendant toute la durée de l’exécution atroce ne ressemblait à aucune autre. Tourné pendant sept jours avec un budget restreint dans la maison d’enfance de Ball à Edmonton, au Canada, le film témoigne des possibilités illimitées du cinéma. Vous n’avez pas besoin d’un gros budget ni d’un casting de stars pour réaliser quelque chose de génial, juste un appareil photo et la passion de raconter une histoire.

4) « Les vestiges »

Permettez-moi de régler le débat ici et maintenant. La meilleure performance masculine principale de 2023 est Paul Giamatti dans le rôle du sourpuss Paul Hunham dans l’ode mélancolique et enneigée d’Alexander Payne à une époque révolue, « The Holdovers ». L’ensemble est fantastique (en particulier le nouveau venu Dominic Sessa) et tous font des merveilles avec ce scénario ingénieux qui respire la personnalité et le charme. « The Holdovers » est le genre de film qu’ils ne font tout simplement plus et je suis plus qu’heureux qu’il existe. Un nouveau classique des fêtes à mes yeux. Je me suis beaucoup vu dans le personnage de Giamatti, je ne sais pas ce que cela signifie exactement, alors prends ça comme tu veux.

3) « Le garçon et le héron »

Hayao Miyazaki est non seulement le pionnier du cinéma d’animation, mais aussi l’un des cinéastes les plus grands et les plus influents de tous les temps. Penser que nous avons pu aller voir un nouveau film de Miyazaki en 2023 est une idée ahurissante et, sans surprise, « Le Garçon et le Héron » vient dignement compléter sa filmographie déjà monumentale. Il n’y a rien de tel que d’être emporté dans un monde imaginaire qu’il évoque avec tant de fluidité. Vous vous sentez à nouveau comme un enfant ; croire à la fois à la magie et à l’émerveillement. J’ai hâte de revoir cette belle photo et de revivre ces sentiments indescriptibles. En espérant qu’il puisse faire plus de films mais hélas, si c’est vraiment sa dernière sortie, je ne peux pas me plaindre. Un chant du cygne insurmontable pour les âges.

2) « La malédiction »

Permettez-moi d’ébouriffer les plumes avec mon prochain choix. C’est vrai, j’inclus en fait la série limitée Showtime en 10 parties de Nathan Fielder et Benny Safdie, « The Curse », sur ma liste (ma liste, mes règles). Bien que j’aie été profondément perturbé et que je me suis tortillé pendant la grande majorité des 10 heures d’exécution atroce (regardant avec horreur la vie de quelqu’un être passée au microscope), je dois dire que j’ai adoré chaque minute de ce cauchemar alimenté par l’anxiété. Fielder est un artiste singulièrement unique que j’admire énormément et qui mérite bien plus de reconnaissance qu’il n’en obtient. Personne ne fait quelque chose comme ça. Aimez-le ou détestez-le, vous devez respecter l’ambition et la vulnérabilité affichées dans « The Curse ». Et malgré l’accueil qui divise, je crois fermement que Fielder offre l’une des performances les plus nuancées et les plus compliquées de 2023 et oserais-je dire rivalise même avec celle de sa co-vedette, Emma Stone.

1) « Les tueurs de la lune fleurie »

Après avoir réalisé de véritables classiques pendant des décennies, Martin Scorsese prouve, au moins, qu’il est le meilleur à avoir jamais réussi à le faire. Cet homme, c’est le cinéma et pendant plus de trois heures, le cinéma m’a été injecté directement dans les veines. J’ai l’impression que le « chef-d’œuvre » est quelque chose qui est souvent évoqué, mais honnêtement, je ne peux pas penser à une meilleure façon de décrire cette image monumentale. Présentant certaines des meilleures œuvres de Leonardo DiCaprio et en particulier de Robert De Niro, mais la véritable voleuse de spectacle est Lily Gladstone ; une force avec laquelle il faut compter. Rempli à ras bord de certaines des plus belles séquences de la filmographie monumentale de Scorsese et d’une fin pour les âges. Je suppose que tout ce que j’ai à attendre maintenant dans ma vie, c’est le prochain joint de Marty.

Et c’est tout, les amis. J’implore chacun d’entre vous de rechercher ces films incroyables et de les juger par vous-même. Si vous souhaitez plus de recommandations, n’hésitez pas à contacter [email protected] pour recevoir des recommandations personnalisées. En route pour une autre belle année au cinéma (espérons-le). Acclamations!

