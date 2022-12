Les meilleurs films de genre de 2022

“Tout le monde veut être un artiste de performance ces jours-ci”, nous dit-on, et le film se concentre sur notre narcissisme, notre besoin d’attention et notre cynisme terminal. Au-delà des gros plans grossiers d’organes plissés, ce qui frappe le plus ici, c’est une qualité cinématographique rare de nos jours : la perversité. — ÉLISABETH VINCENTELLI

Dans “Délits du futur” Saul Tenser (Viggo Mortensen) ne cesse de développer de nouvelles tumeurs que son acolyte, Caprice (Léa Seydoux), excise en public, via un appareil d’autopsie détourné. Les effets visuels ne sont pas beaucoup plus sophistiqués que ceux de “Videodrome” (1983) et “Existenz” (1999) sur le même thème du réalisateur, mais la sensation organique spongieuse est exactement ce qui fait que le nouveau film se démarque du banal. moulin CGI fests. Cela et, bien sûr, son ton, froidement détaché et sombrement comique, comme en témoigne le virage délicieusement arqué de Kristen Stewart en tant que fan de l’art corporel de Tenser.

Horreur

Mes films d’horreur préférés cette année ont supprimé les effets flashy et m’ont plutôt donné les willies inébranlables de la manière la plus discrète: avec une terreur rampante et une immobilité incertaine. C’est comme ça “Observateur,” “Nous allons tous à l’exposition universelle” et “Les innocents” l’a fait.

Mais oh mec, “La tristesse.” Le film de zombies transgressif de Rob Jabbaz a été réalisé de manière explosive et épuisant, en d’autres termes, l’expérience d’horreur la plus glorieusement brutale de l’année.

Il se déroule à Taipei, où deux jeunes amants (Berant Zhu et Regina Lei) se battent pour se réunir après qu’une contagion a transformé les gens en destructeurs de chair sexuellement voraces. Le carnage ne s’arrête presque jamais, et c’est époustouflant à regarder – comme lorsque des infectés affamés transforment une voiture de métro bondée en un Slip ‘N Slide ridiculement sanglant. Cette scène, comme le film dans son ensemble, est démente et répugnante mais aussi – et voici la courbe – féministe sans compromis. Il n’est pas facile de faire passer un message lorsque le chaos qui l’entoure est aussi maximaliste, mais Jabbaz l’a compris.

Écoutez-moi attentivement : si vous craignez d’être dégoûté, éloignez-vous de ce film. Mais si votre constitution est solide, je vous mets au défi de sauter dans son maelström délicieusement macabre et sinistrement satirique. — ERIK PIEPENBURG

