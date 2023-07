Les meilleurs films de Bollywood avec Shah Rukh Khan, Salman et d’autres stars ont conquis les cœurs au Pakistan

Les films de Bollywood ont toujours eu un impact significatif sur le public au Pakistan, et plusieurs films mettant en vedette des stars emblématiques comme Shah Rukh Khan, Salman Khan et d’autres ont conquis les cœurs à travers le pays. Les stars de Bollywood ont une capacité unique à forger un lien émotionnel avec leurs fans. Au Pakistan. Les fans résonnent profondément avec les personnages interprétés par ces acteurs et investissent leurs émotions dans leurs voyages. Ils deviennent émotionnellement attachés aux acteurs, les qualifiant souvent de «héros» et les considérant comme des modèles. Les fans pakistanais des stars de Bollywood participent activement aux fan clubs et maintiennent une forte présence sur les plateformes de médias sociaux. Ces fan clubs organisent des événements, des projections et des actions caritatives au nom de leurs stars préférées. Ils participent également à des discussions en ligne, partagent des nouvelles et des mises à jour, et expriment leur amour et leur admiration pour les acteurs à travers des fan arts, des vidéos et des messages sincères.