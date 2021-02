Les meilleurs fards à joues en crème pour une finition impeccable et rincée qui semble naturelle

Une peau un peu terne? Offrez-lui un rafraîchissement instantané avec un blush crème, qui donnera à votre teint le baiser de la vie.

Non seulement les meilleurs fards à joues en crème vous donnent une lueur rincée de l’intérieur, mais ils sont également super-fusibles et vraiment faciles à appliquer avec juste une touche de vos doigts.

Bien que nous aimions aussi les fards à joues en poudre, rien de tel qu’un fard à joues crème pour créer un éclat doux et d’apparence saine.

De plus, de nombreux fards à joues en crème font également office de rouge à lèvres, ce qui vous donne une beauté supplémentaire pour votre argent.

Que vous recherchiez un bâton multitâche, un liquide illuminateur ou un fard à joues crème compact, nous avons vos joues couvertes de rosée.

Continuez à faire défiler pour notre tour d’horizon des meilleurs fards à joues crème ci-dessous pour une couleur éclatante d’apparence saine …

Meilleurs fards à joues à la crème

1. Multi Stick Monochromatique Elf







Vous cherchez une petite infusion scintillante et scintillante dans votre blush crème? Annulez la recherche.

Ce multistick doux et lumineux peut être utilisé sur vos joues, vos lèvres et vos yeux pour un look ton sur ton et des retouches rapides et faciles.

Un acheteur de beauté heureux a déclaré: « C’est absolument magnifique et si rapide à utiliser pour un look très naturel – je l’adore et c’est aussi bon pour les végétariens. Le prix est excellent, la seule chose que je dirais est serait-il possible de prenez-en un un peu plus grand car je pense que celui-ci sera utilisé très rapidement! Fabuleux. «

2. Iconic London Sheer Blush







Cette marque approuvée par les influenceurs et les blogueurs est en train de devenir une référence pour les produits portables mais glamour.

L’emblématique London Sheer Blush est définitivement un sac de beauté incontournable, offrant une lueur saine instantanée à vos joues et une touche de couleur à votre moue. Il se décline en six roses et nus tendance mais intemporels pour convenir à toutes les carnations.

Non seulement il a l’air fabuleux, mais il est également fabriqué avec un extrait de plante qui offre une protection cutanée anti-pollution. Bon pour vous et totalement magnifique.

3. Charlotte Tilbury Beach Stick







Illuminez votre vie – et vos joues – avec ce fard à joues crème illuminateur qui vous transformera en une magnifique déesse éclatante en quelques gestes faciles.

Il y a deux nuances de couleurs saturées au choix, et nous adorons Moon Beach, inspiré par les beautés du sable doré et des bronzes d’Ibiza.

La teinte pêche possède une irisation or rose qui regorge de friandises qui rehaussent la brillance comme les cires et les céramides pour repulper et hydrater votre peau pour une finition souple et rosée. Brille sur…

4. Fenty Cheeks Out Freestyle Cream Blush







Le fard à joues crème non gras de Fenty Beauty fond dans la peau pour un beau lavage de couleur. Le fini naturel se décline en 10 superbes nuances vibrantes, allant du fuchsia profond à la mandarine douce, pour un look rouge qui conviendra à tous les tons de peau.

Le fard à joues facile à utiliser est très modulable et peut être appliqué avec les doigts et estompé. La formule très légère se sent à peine là lorsqu’elle est portée

5. Peinture nuageuse plus brillante









Devenu rapidement un produit culte, le Glossier Cloud Paint est le « blush le plus convivial sous le soleil ». Et ce n’est pas loin du compte.

Le fard à joues gel-crème à construire est facile à mélanger et à superposer pour obtenir une force qui vous convient, l’application initiale étant naturelle et transparente. Il contient des « pigments flous » pour cet effet de flou artistique et crée la lueur parfaite – comme un filtre Insta permanent.

Il y a huit teintes portables et un ton pour tous les goûts, du rose chaud (Storm) au rose éclatant (Haze), en passant par le corail ensoleillé (Dawn) et la perfection pêche pastel (Beam). Qu’est-ce que tu attends? Soyez éclatant…

6. Lèvres et joues de maquillage au lait







Conçue pour les femmes occupées avec un zoom dos à dos et des conférences téléphoniques à profusion, cette merveille multitâche se double d’un fard à joues crème et d’un rouge à lèvres.

Il suffit de tourner et de glisser pour obtenir une touche de couleur fraîche qui laissera également votre peau bien nourrie, grâce à un mélange botanique d’huiles et de beurres végétaux. Il y a cinq teintes fabuleuses au choix, et nous adorons Werk – une belle rose poussiéreuse qui fonctionne de jour comme de nuit.

7. Burt’s Bees 100% naturel All Aglow Lip and Cheek Stick







Nous adorons les soins naturels de la peau de Burt’s Bees, il n’est donc pas surprenant que son maquillage soit également un must.

Il n’y a rien de tel qu’un bâton de maquillage assidu pour un bon investissement, et ce fard à joues et lèvres à double usage est un produit de rêve crémeux.

Rempli de friandises nourrissantes comme l’huile de noix de coco et l’huile de graines de jojoba, il est hydratant et éclairant, et se décline dans de belles nuances, du nu doux au rose en passant par le rouge, le corail et la prune pour tous les tons de peau. Coffrets beauté, cochés.

8. Fard à joues crème pour les joues Laura Mercier







Si vous aimez l’application facile du fard à joues crème, mais que vous préférez un fini légèrement plus mat, cette option crème-poudre est parfaite pour vous.

Il illumine doucement vos joues, créant une couleur durable mais radieuse qui est mélangeable et modulable. Il existe six couleurs convoitées – du bronze à la rose – et le seul problème sera de décider laquelle choisir.

9. Bobbi Brown Pot Rouge pour les lèvres et les joues







Ce fard à joues crème luxueux est un faiseur de miracles multitâche et égayera vos lèvres ainsi que vos joues.

Tamponnez-le sur les pommes de vos joues pour une bouffée de marguerite fraîche, et faites-le éclater sur vos lèvres pour faire la moue. Nous adorons la teinte corail vibrante du melon frais.