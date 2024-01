Les meilleurs exercices pour rester en bonne santé en vieillissant, selon les experts

L’exercice est l’une des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire pour votre santé et votre bien-être. Peu importe le nombre de bougies sur votre gâteau, l’exercice devient de plus en plus important avec l’âge.

Intégrer l’exercice à votre routine peut profondément affecter votre équilibre, votre mobilité et votre force. Cela peut également faire la différence entre dépendre des autres pour les activités quotidiennes ou conserver son indépendance. Mais votre programme d’entraînement actuel devra peut-être être un peu différent de ce qu’il était il y a 20 ans. Il existe des exercices sûrs et bénéfiques pour les personnes âgées et pour d’autres personnes que vous devrez peut-être modifier.

L’exercice est-il sans danger pour les personnes âgées ?

Une idée fausse répandue parmi la population vieillissante est que l’exercice est dangereux et doit être évité. Ceci est faux et empêche les personnes âgées d’atteindre et de maintenir une santé optimale. La forme physique est la clé d’un vieillissement en bonne santé.

Un fait regrettable est que le vieillissement augmente le risque de nombreuses maladies, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Mais une activité physique régulière contribue à réduire le risque des mêmes conditions, comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques, le cancer et la démence.

L’activité physique est sans danger pour les personnes âgées lorsqu’elle est pratiquée correctement et est nécessaire à une vie saine. Le besoin d’exercice chez la population vieillissante est fortement soutenu par le CDC, les physiothérapeutes et les entraîneurs personnels du monde entier.

Kévin RobinsonDSc, physiothérapeute et professeur d’orthopédie et de kinésiologie, a partagé quelques lignes directrices générales pour faire de l’exercice en toute sécurité pour les personnes âgées :

Concentrez-vous sur les activités à impact minimal, comme les exercices aquatiques, les vélos stationnaires couchés et les vélos elliptiques.

Rejoindre Programmes SilverSneakers souvent offert dans les clubs de santé locaux. Ceux-ci sont généralement couverts par une assurance et sont spécialement conçus pour les personnes âgées. L’un des avantages de ces programmes est que vous pouvez également vous faire des amis, ce qui vous aidera à y participer régulièrement.

Concentrez-vous sur certains groupes musculaires comme les fessiers (fesses), les quadriceps (cuisses), les biceps et les abdominaux, et connaissez vos limites.

Intégrez les exercices d’étirement et d’équilibrage à votre programme d’exercices régulier.

Luis Álvarez/Getty Images

Les meilleurs exercices pour les personnes âgées

Les meilleurs exercices pour vous dépendront de facteurs tels que votre niveau de forme physique actuel et de toute condition médicale nécessitant une approche limitée ou modifiée. Il n’est jamais trop tard pour commencer un bon programme d’exercices.

Le CDC recommande l’activité physique hebdomadaire suivante pour les adultes âgés de 65 ans et plus :

150 minutes par semaine minimum d’activité aérobique modérée, comme la marche rapide, ou 75 minutes d’activité vigoureuse, comme le jogging.

Deux jours par semaine minimum d’exercices de renforcement, comme soulever des poids.

Activités améliorant l’équilibre, comme se tenir en équilibre sur un pied.

Voici quelques exemples de ce à quoi peut ressembler cette routine d’exercice pour les personnes âgées.

1. Cardio modéré

Le CDC définit activité aérobique modérée, également connue sous le nom de cardio, de 5 ou 6 sur une échelle de un (rester assis) à 10 (travailler dur). Certaines activités qui sont du cardio léger pour une personne peuvent être du cardio modéré pour une autre.

La marche est une forme courante d’exercice cardio modéré, particulièrement populaire auprès des personnes âgées. “La marche peut être une activité formidable”, a déclaré Robinson. “Mais de nombreuses personnes souffrant d’arthrite ne peuvent pas tolérer de marcher sur de longues distances. En effet, la force de réaction moyenne au sol traversant le genou est de 1,2 à 1,5 fois le poids corporel de la personne. Ainsi, ce qui semble être une activité à impact minimal peut être trop important.”

Robinson recommande l’exercice aquatique aux patients souffrant d’arthrite des jambes ou des pieds. “Cela réduit les forces exercées sur le genou de 50 à 75 % par rapport à la marche sur terre”, a-t-il déclaré.

D’autres formes de cardio modéré incluent la randonnée, faire des courses ou effectuer certaines tâches (comme ratisser les feuilles), certains types de yoga, faire du vélo et utiliser un vélo elliptique.

2. Exercices de force légers

Erin Stimac, entraîneur personnel et instructeur d’exercices de groupe, affirme que les mouvements fonctionnels sont la base du maintien de l’indépendance, de la réduction du risque de blessure et de l’amélioration de la qualité de vie globale. Erin recommande d’incorporer des exercices de force qui couvrent les mouvements fonctionnels essentiels :

S’accroupir (assis et debout) : Les exercices de squat sont essentiels à la vie quotidienne régulière et contribuent à améliorer la mobilité et la stabilité.

Articulation (se pencher) : Indispensables pour des tâches telles que ramasser des objets, les exercices d’articulation renforcent le bas du dos et favorisent la flexibilité.

Pousser (poids corporel ou objets) : Pousser améliore la force du haut du corps et soutient des activités comme se lever du sol ou soulever des objets.

Tirer (vers le corps) : Cela renforce les muscles du dos et est crucial pour maintenir la posture et l’équilibre.

Transporter : La vie vous oblige souvent à transporter des objets d’un point à un autre. Il a été démontré qu’une force de préhension réduite est étroitement lié à la mortalitéprédisant mieux le risque de décès prématuré que la tension artérielle.

Certains exercices de force légers spécifiques recommandés par le CDC et pouvant intégrer des mouvements fonctionnels comprennent l’haltérophilie, l’utilisation de bandes de résistance, le travail dans un jardin, des exercices de poids corporel comme des tractions ou des pompes et diverses postures de yoga.

3. Exercices pour améliorer votre équilibre

Il est courant que les personnes âgées aient des problèmes d’équilibre. Un bon équilibre réduit le risque de chute.

“Pour améliorer l’équilibre, vous devez effectuer des activités d’équilibre pendant de courtes périodes tout au long de la journée, au lieu de 10 à 15 minutes une fois par jour”, a déclaré Robinson. Il recommande les activités d’équilibre suivantes, qui peuvent généralement être pratiquées en toute sécurité à la maison :

Tenez-vous debout sur vos deux pieds devant un comptoir. Lâchez le compteur pour voir combien de temps vous pouvez maintenir votre équilibre sans saisir le compteur. Répétez cette activité trois à cinq fois au cours de la journée jusqu’à ce que vous ayez accumulé trois périodes de 45 secondes. Une fois cet objectif atteint, passez à l’exercice suivant.

Répétez l’exercice d’équilibre ci-dessus, mais cette fois fermez les yeux.

Le yoga est également une forme d’exercice courante connue pour améliorer l’équilibreselon Johns Hopkins Medicine.

Peter Cade/Getty Images

Exercices que les personnes âgées devraient éviter

Existe-t-il des exercices spécifiques que les personnes âgées devraient éviter complètement ? Selon Stimac, la réponse est généralement non.

“Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées n’ont pas besoin d’éviter des mouvements spécifiques”, a déclaré Stimac. “La peur des blessures ne devrait pas les dissuader de s’engager dans un entraînement de force. Au lieu de nous concentrer sur les limitations, nous devrions explorer quels mouvements conviennent à chaque individu.”

Si vous souffrez d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure qui implique des limitations physiques, vous devez toujours suivre les conseils de votre médecin, mais vous pouvez toujours trouver des moyens d’être en bonne forme physique. Cela nécessite simplement des modifications et des conseils.

Stimac affirme qu’il n’existe pas d’approche unique et que chaque personne vieillissante mérite un programme sur mesure qui améliore sa force et ses capacités tout en tenant compte de ses besoins individuels. “En adoptant des plans personnalisés et en démystifiant les mythes, nous donnons aux personnes âgées les moyens de mener une vie active et épanouissante”, a-t-elle déclaré.