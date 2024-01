Les meilleurs exercices abdominaux | Pirate de la vie

Nous pouvons gagner une commission sur les liens sur cette page.

Voulez-vous un noyau solide, et peut-être une chance de développer un six-pack ? L’ajout de quelques exercices d’isolation abdominale vous aidera à cibler cette zone. Continuez à lire et je vous expliquerai les meilleurs exercices, les meilleures stratégies d’entraînement et ce que l’entraînement abdominal peut et ne peut pas faire pour vous, car il existe de nombreux mythes à ce sujet.

Où se trouvent vos muscles abdominaux et ce qu’ils font

« Ab » est l’abréviation de abdominaux et fait généralement référence à un muscle appelé droit de l’abdomen (RA en abrégé).

Le RA est un long muscle vertical situé sur le devant de votre corps qui relie votre bassin à votre cage thoracique. Lorsque vous le contractez, l’avant de votre bassin se rapproche de l’avant de votre cage thoracique. (C’est ce qui arrive lorsque vous faites un crunch.)

La PR présente des lignes horizontales de tissu conjonctif, qui divisent le muscle en ce qu’on appelle le «six pack», mais le nombre et la forme de ces segments varient d’une personne à l’autre. Arnold Schwarzennegger n’a qu’un pack de quatre, et Kumail Nanjiani a des abdominaux asymétriques. Toutes ces variations sont normales et vous ne pouvez pas modifier votre structure musculaire, seulement sa taille et sa force.

Au lieu de parler de formation « abdominale », il est plus courant de nos jours de parler de formation « de base ». Votre tronc comprend un tas d’autres muscles en plus de la RA. Il y a vos abdominaux transversaux, vos obliques internes et externes, une variété de muscles du dos, y compris vos érecteurs de la colonne vertébrale, et certains entraîneurs prennent en compte les fessiers, les fléchisseurs de la hanche, le haut du dos et les muscles de la poitrine lorsqu’ils parlent du tronc. La formation de base n’est donc pas juste entraînement ab, mais des abdominaux forts contribuent à un tronc solide.

Pourquoi les planches et les redressements assis ne sont pas les meilleurs exercices pour abdominaux

Les exercices abdominaux classiques sont les situps et les planches. Ni l’un ni l’autre n’est un mauvais faites de l’exercice, mais vous pouvez faire mieux.

Le principal problème avec les situps est que si vous faites plus de répétitions après que vos abdominaux soient fatigués, d’autres muscles prennent le relais, ce qui peut finir par tirer sur votre colonne vertébrale et provoquer des maux de dos. Ce n’est pas un problème si vous faites, disons, des séries de 10 redressements assis et que vous vous arrêtez pendant qu’il vous reste encore quelques répétitions en bonne forme dans le réservoir. Mais si tu en fais des tonnes, ça peut entraîner des maux de dos .

Lorsque les situps sont tombés en disgrâce, les planches sont devenues les nouvelles préférées. Le bon côté des choses, c’est qu’ils ont tendance à être plus doux pour le dos et qu’ils font travailler plus de muscles centraux que votre RA. Mais les planches sont difficiles pour les débutants, et une fois que vous êtes plus avancé, elles constituent un exercice sans issue. Une fois que vous pouvez tenir une planche pendant environ une minute, elle ne met pas beaucoup votre force à l’épreuve. Personne ne se soucie de savoir si vous pouvez tenir une planche pendant deux, trois ou dix minutes. Je veux dire, c’est impressionnant, mais il existe de meilleures façons de renforcer votre corps.

Le meilleur exercice abdominaux pour les débutants absolus : les bugs morts

Si vous avez mal au dos ou si vos hanches s’affaissent lorsque vous faites des planches ou des pompes, les Deadbugs sont l’exercice parfait pour vous. Dans cet exercice, vous vous allongez sur le dos, les quatre membres en l’air (d’où le nom), et vous abaissez lentement un bras et une jambe vers le sol tout en gardant votre torse stable.

Si même cela est trop difficile – ce qui est le cas pour beaucoup de débutants ! – vous pouvez régresser l’exercice en ne faisant qu’un bras à la fois, ou en gardant les jambes pliées. Une fois que vous pouvez faire des deadbugs en bonne forme avec les bras et les jambes tendus en même temps, vous êtes prêt à passer à d’autres exercices.

Le meilleur exercice abdominaux pour les personnes qui en ont marre des planches : déploiements abdominaux

L’humble roue abdominale est un défi fantastique pour votre cœur, comme vous le saurez si vous en avez déjà vu une dans le coin de la salle de sport et vous êtes dit « oh hé, qu’est-ce que c’est ? puis est rapidement tombé sur votre visage.

Pour vous entraîner de manière plus productive avec la roue ab, installez-vous de manière à ce que vous soyez à genoux et face à un mur . Faites rouler la roue dans le mur, puis ramenez-la à votre position de départ, en essayant de ne pas utiliser vos hanches. Visez une distance qui vous permet de faire trois séries de 8 à 12 répétitions.

Au fur et à mesure que vous vous améliorerez, vous pourrez vous éloigner du mur. Le but ultime est d’aller jusqu’au bout jusqu’à ce que votre ventre touche le sol, puis de reculer, puis de le faire debout et non à genoux.

Pour faire cet exercice, vous aurez besoin d’une roue abdominale, mais n’y pensez pas trop : une de base 10 $ un fera très bien l’affaire. En fait, les moins chers ont tendance à être mieuxcar ils sont moins stables, ce qui vous oblige à engager encore plus votre cœur.

Mentions honorables

Il existe des tonnes d’excellents exercices pour les abdominaux, mais j’aimerais en signaler deux. Scies à planches sont une excellente amélioration par rapport aux planches ordinaires. Vous balancez votre corps d’avant en arrière, en maintenant la tension dans vos abdominaux tout le temps. Vous pouvez le faire soit en fléchissant et en étendant vos chevilles, soit en plaçant des curseurs sous vos pieds.

La jambe suspendue se lève sont un autre excellent exercice pour les personnes plus avancées. La variante la plus difficile est de les faire strictement, sans balancer et avec les jambes tendues. Les levées de jambes suspendues (avec les genoux pliés si nécessaire) sont une excellente alternative à la roue abdominale si vous n’avez pas de roue abdominale.

Tour éclair : réponses à toutes vos questions sur l’entraînement abdominal

Maintenant que vous avez choisi votre exercice pour abdominaux, j’aimerais aborder quelques questions et mythes.

Quels exercices abdominaux conviennent le mieux aux hommes et aux femmes ?

C’est une question piège ! Vous choisissez un exercice abdominal approprié en fonction de votre niveau de force actuel, et non de votre sexe ou de vos objectifs esthétiques. Les meilleurs exercices abdominaux pour hommes et les meilleurs exercices abdominaux pour femmes sont la même liste d’exercices.

À quelle fréquence dois-je entraîner mes abdominaux ?

Certaines personnes disent que vous devriez entraîner vos abdominaux tous les jours, et d’autres recommandent de les entraîner « comme n’importe quel autre muscle » avec quelques séries intenses plusieurs fois par semaine. La vérité est que les abdominaux sont comme n’importe quel autre muscle, et que les deux approches fonctionnent. (Vous pouvez choisir de faire des squats ou des flexions des biceps tous les jours si vous le souhaitez, mais vous devrez les garder légers.)

Si vous aimez entraîner vos abdominaux tous les jours, vous pouvez continuer à le faire. Mais je recommanderais de les frapper pendant environ trois à cinq séries de 10, deux à trois fois par semaine. Cela devrait donner à ces muscles suffisamment de repos pour qu’ils soient prêts à relever un défi lorsque vous les entraînez. Vous constaterez peut-être que vous avez un noyau plus fort que vous ne le pensiez.

Comment puis-je obtenir un pack de six ?

Un « six pack » est ce que vous obtenez lorsque vos abdominaux sont suffisamment gros et que la quantité de graisse sur votre ventre est suffisamment faible pour que vous puissiez voir une certaine définition des abdominaux lorsque vous fléchissez.

Même si vous avez un tronc très solide, c’est votre graisse abdominale qui détermine si vos abdominaux sont visibles. Et nous transportons tous notre graisse différemment : certaines personnes ont relativement plus de facilité à faire apparaître leurs abdominaux, tandis que d’autres devraient avoir un pourcentage de graisse corporelle malsaine pour y parvenir.

Si vous voulez obtenir un pack de six, vous devrez entraîner vos abdominaux, mangez moins de calories que vous n’en brûlez et soyez chanceux en termes de génétique et d’autres facteurs incontrôlables.

Ces exercices me feront-ils perdre de la graisse abdominale ?

Plus fort pour les gens à l’arrière : les exercices ne font pas perdre de graisse à des endroits précis . Vous pouvez entraîner un muscle (comme votre PR) pour le rendre plus gros, et vous pouvez modifier votre alimentation pour perdre ou gagner de la graisse globale. Ça y est, ce sont les deux leviers que vous pouvez actionner. Faire des deadbugs, des déploiements abdominaux, des redressements assis ou des planches n’affectera pas la quantité de graisse sur votre ventre.