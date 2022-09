Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Pour le iPhone 14, Apple a fait un petit quelque chose de différent. La taille Mini plus petite a disparu, et il existe maintenant deux tailles d’iPhone 14 standard, ainsi que deux tailles d’iPhone 14 Pro. Les deux gammes sont désormais disponibles en tailles 6,1 et 6,7 pouces : l’iPhone 14 et le plus grand iPhone 14 Plus, ainsi que le iPhone 14 Pro et le plus grand iPhone 14 Pro Max (qui disposent tous deux de caméras supplémentaires, d’écrans toujours allumés et de la fonction d’affichage unique “Dynamic Island”). Chaque modèle a son propre étui spécifique, alors assurez-vous d’obtenir le bon étui pour s’adapter à votre modèle d’iPhone 14 particulier.

Comme toujours, lorsqu’il s’agit d’un nouvel iPhone, vous avez le choix entre un large assortiment d’étuis qui aideront à le protéger des bosses et des chocs, et surtout, à empêcher votre écran et votre dos en verre de se fissurer. Voici quelques-unes des meilleures options d’étuis pour tous les modèles d’iPhone 14 dans une variété de styles, des étuis les plus minces aux plus robustes. Bien que nous ne les ayons pas encore tous essayés, nous avons de l’expérience dans l’utilisation de versions antérieures des étuis pour l’iPhone 13 – c’est sur cela que nous basons nos recommandations initiales. Nous ferons un suivi avec des commentaires pratiques sur les versions de l’iPhone 14 bientôt.

David Carnoy/CNET Speck a apporté bon nombre de ses conceptions de coques pour iPhone 13 à l’iPhone 14, y compris des modèles transparents populaires tels que les poignées Presidio Perfect-Clear et Perfect-Clear, et le Presidio2 Pro. Les étuis Speck avec MagSafe intégré coûtent environ 50 $, tandis que son étui Candyshell Pro reste le moins cher à environ 25 $ mais n’a pas MagSafe. Tous les nouveaux modèles ont une bonne protection contre les chutes (13 à 16 pieds, selon le modèle) ainsi que la protection antimicrobienne Microban de Speck. Quel que soit le modèle que vous choisissez, Speck accorde souvent une remise aux premiers acheteurs.

Amazone Cyrill est une marque sœur de Spigen, et ses étuis sont sans doute légèrement plus élégants, bien qu’ils coûtent quelques dollars de plus. J’aime l’UltraColor Mag (25 $) et le Kajuk Mag (27 $) est également très agréable, grâce à son dos en faux cuir “végétalien”. Les étuis transparents Shine Mag (30 $) sont joliment conçus avec “une touche d’éclat” pour ceux qui aiment un peu de flash dans leur étui pour iPhone.

Amazone Les étuis MagSafe peuvent coûter assez cher, mais si vous recherchez un étui MagSafe transparent et peu coûteux pour votre nouveau téléphone de la série iPhone 14, l’Ultra Hybrid MagFit de Spigen est une bonne valeur à environ 25 $. Spigen vend également une version non Mag de cet étui pour environ 8 $ de moins, et propose également plusieurs autres options d’étuis pour iPhone 14.

David Carnoy/CNET OtterBox s’est fait un nom avec son étui de la série Defender super protecteur, mais la plupart des gens veulent quelque chose de moins encombrant de nos jours. J’aime les étuis Symmetry Series Plus, qui se déclinent en différentes nuances (y compris la nouvelle couleur Euphoria) et ont MagSafe. Le boîtier Symmetry Plus Pop intègre un PopSockets PopGrip et est compatible avec le chargement sans fil, ce qui est important. OtterBox propose une réduction pour les premiers acheteurs sur son site.

David Carnoy/CNET Caseology a fait des cas de budget décent dans le passé, y compris NanoPop, Parallax, Skyfall et Vault. Son nouveau Capella Mag Clear est l’un des boîtiers Magsafe transparents les moins chers que nous ayons vus.

David Carnoy/CNET Le fabricant britannique de boîtiers Gear4, qui appartient maintenant à Zagg, fabrique des boîtiers qui sont à la hauteur d’OtterBox et de Speck, tous doublés du matériau absorbant les chocs D3O de la société et dotés de bords biseautés pour protéger votre téléphone. J’aime le nouveau Milan Snap (photo) et le Santa Cruz Snap, tous deux équipés de MagSafe et conçus pour une protection contre les chutes de 13 pieds. Cependant, plusieurs autres styles de boîtiers sont disponibles, la plupart avec des designs accrocheurs. Ils commencent à 30 $ pour les boîtiers non MagSafe, mais la plupart des modèles MagSafe coûtent entre 50 $ et 60 $.

David Carnoy/CNET La gamme d’étuis en cuir de Nomad arrive sur l’iPhone 14. Cependant, Nomad propose désormais deux qualités de cuir – la variété standard et un Horween haut de gamme qui coûte 20 $ de plus (70 $ au lieu de 50 $). Au moins la version Horween est conçue pour développer une patine “robuste” car les huiles de votre peau interagissent avec le cuir au fil du temps. Le nouvel étui en cuir moderne est disponible en noir, marron, tan anglais et une couleur naturelle plus claire que j’aime. Ils sont conçus pour une protection contre les chutes de 10 pieds (3 mètres) et équipés de MagSafe. Pendant ce temps, le Modern Leather Folio coûte 60 $ en noir ou en marron. Il existe également une version Sport plus abordable pour 40 $ qui est également équipée de MagSafe (ce n’est pas un étui en cuir, cependant, mais il a l’air plutôt lisse). De plus, Nomad a un nouveau boîtier robuste avec des pare-chocs “fortifiés” et une protection contre les chutes de 15 pieds qui coûte 50 $ avec MagSafe.

David Carnoy/CNET Casetify a trois modèles de base que vous pouvez personnaliser avec n’importe lequel des modèles de stock accrocheurs de Casetify ou quelque chose de plus personnel (comme votre nom). Nouveau dans la gamme, le boîtier Bounce offre encore plus de protection dans les coins que le boîtier Ultra Impact (tous deux compatibles MagSafe). Certains modèles sont aléatoires et beaucoup sont destinés aux adolescents. Je dois noter que les prix semblent avoir augmenté à nouveau. Les cas Casetify commencent maintenant à 68 $ (oui, c’est élevé), même si nous devrions voir quelques remises.

David Carnoy/CNET Rokform fabrique des étuis pour iPhone robustes depuis des années et, outre leur durabilité, leur principale caractéristique est la possibilité de les utiliser avec divers supports, y compris des supports de vélo et de moto, vendus séparément. Personnellement, je préfère la série Crystal, mais le boîtier Rugged est légèrement plus robuste. Les nouvelles coques iPhone 14 sont également compatibles MagSafe. Les étuis pour iPhone 14 de Rokform ont des aimants amovibles et ils sont compatibles avec le chargement sans fil si vous retirez l’aimant central inclus. “Avec l’aimant inférieur toujours intact, vous pouvez toujours charger sans fil tout en utilisant le montage magnétique et tous nos supports”, explique Rokform.

David Carnoy/CNET Tech21 propose une gamme d’étuis pour iPhone 14, y compris son populaire Evo Check (photo), qui est équipé de MagSafe pour 50 $. Il existe également plusieurs autres étuis parmi lesquels choisir, y compris l’ultraprotecteur Evo Max, qui est conçu pour les chutes de 20 pieds et dispose d’un couvercle coulissant pour protéger les caméras arrière de l’iPhone 14, ainsi que d’un étui que vous pouvez attacher à votre ceinture.

David Carnoy/CNET Les étuis et étuis portefeuille abordables, simples et minces de Smartish reviennent pour l’iPhone 14. L’étui Wallet Slayer 2.0 (photo) se décline en plusieurs modèles différents, y compris la couleur Groovy illustrée ici. Il contient trois cartes de crédit plus de l’argent, et vous pouvez utiliser l’une de vos cartes de crédit comme béquille. Cependant, son seul inconvénient est qu’il n’est pas compatible avec les chargeurs sans fil et MagSafe. Smartish vend également un boîtier MagSafe appelé le Gripzilla. C’est l’un des étuis MagSafe les plus abordables et il est facile à saisir, comme son nom l’indique.

David Carnoy/CNET Comme Lifeproof, Catalyst s’est fait un nom avec des étuis étanches, mais il se concentre désormais sur les options d’étuis de protection standard et propose deux nouveaux modèles pour l’iPhone 14: l’Influence à 60 $ (photo) est mon préféré, mais le nouvel étui Crux à 50 $ est également bon (les deux sont compatibles MagSafe). Ils ont des perforations sur les coins qui vous permettent d’attacher divers accessoires (une longe est incluse, mais Catalyst vend également d’autres accessoires). Les deux ont une protection contre les chutes de 10 pieds.

Quelle protection d’une coque iPhone 14 dois-je acheter ? Personnellement, j’aime les coques qui ne sont pas trop épaisses mais qui offrent une bonne protection contre les chutes, avec une lèvre sur le bord de l’écran (parfois appelée “pare-chocs d’écran”) et des coins surélevés qui aident à empêcher votre écran de se fissurer si votre téléphone devrait tomber face contre terre. Un étui folio protégera mieux votre écran. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’acheter une coque iPhone 14 super protectrice comme l’OtterBox Defender pour obtenir une bonne protection. La plupart des étuis sont raisonnablement minces et offrent toujours une protection contre les chutes d’au moins 6 pieds. J’ai inclus un étui très fin sur cette liste pour ceux qui préfèrent une protection minimale. Avant d’opter pour un étui comme celui-là, rappelez-vous simplement combien coûte votre téléphone – mais c’est mieux que de ne pas avoir d’étui du tout. Assurez-vous d’obtenir un protecteur d’écran en verre trempé pour votre modèle d’iPhone 14 afin d’éviter les rayures profondes et de protéger l’écran.

Dois-je acheter une coque MagSafe pour mon iPhone 14 ? Tous les modèles d’iPhone 14 sont équipés de la fonction MagSafe d’Apple, qui offre une charge sans fil plus rapide avec des chargeurs compatibles. Il prend également en charge les accessoires optionnels – y compris le portefeuille Magsafe, les mini portefeuilles et divers supports – qui adhèrent magnétiquement à l’arrière de votre téléphone. Comme l’iPhone 13, l’iPhone 14 possède “une gamme d’aimants” (Apple dit qu’ils sont recyclés) intégrés autour d’une bobine de charge pouvant tirer jusqu’à 15 watts de puissance. Cependant, si vous souhaitez utiliser ces accessoires MagSafe sans sortir votre téléphone de son étui, vous avez besoin d’un étui de téléphone équipé du support MagSafe. Le symbole MagSafe est un cercle avec un petit tuyau en dessous. Vous pouvez le voir sur des étuis transparents, mais il est intégré à l’intérieur de l’étui, donc s’il n’est pas transparent, vous ne le verrez que de l’intérieur. Si vous avez déjà un accessoire MagSafe – ou prévoyez d’acheter des accessoires MagSafe à l’avenir – vous voudrez obtenir un étui compatible MagSafe ; c’est une bonne option à avoir. Dans cet esprit, la majorité des cas de cette rafle sont équipés de MagSafe.