Les meilleurs états pour élever une famille si vous gagnez plus de 70 000 $ par an

Selon Nouvelles américaines , le Massachusetts se classe non. 2 pour les soins de santé. Boston abrite deux des meilleurs hôpitaux du pays : Massachusetts General (rang : 5) et Brigham and Women’s (rang : 14).

Massachusetts New York Vermont Minnesota Nebraska

Le deuxième État de la liste est New York. Il s’est classé 36e pour l’abordabilité.

Selon Rocket Mortgage, en dehors de New York, l’État est loin d’être aussi cher, ce qui a fait pencher la balance de l’abordabilité à l’échelle de l’État.

Comme Boston, New York abrite des hôpitaux de classe mondiale, c’est pourquoi l’État se classe au septième rang pour les soins de santé.

Le troisième État sur la liste est le Vermont. Bien que l’État n’ait pas de métropoles importantes comme les deux États précédents, le Vermont se rattrape par des pistes de ski et une importante industrie touristique.

Le Vermont a certaines des lois de zonage les plus strictes pour protéger l’environnement. Il a également certains des impôts sur le revenu les plus élevés de l’État, atteignant 9,4% aux niveaux de revenu les plus élevés.

Il est important de noter que bien que les impôts sur le revenu de l’État soient élevés, le salaire moyen est de 61 581 $ et le revenu moyen est de 76 398 $, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

