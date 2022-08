Les meilleurs États américains pour quitter votre emploi et lancer votre propre entreprise

La Californie est depuis longtemps une plaque tournante pour les nouvelles entreprises, en particulier pour l’industrie technologique – mais le Golden State a récemment connu un exode d’entreprises de premier plan quittant l’État à la recherche de coûts plus bas et, dans de nombreux cas, de baisses d’impôts. Tesla, Oracle et Hewlett Packard sont parmi les plus grands noms qui ont déménagé leur siège social hors de Californie depuis 2020.

Selon Looka, la Californie est le meilleur endroit où séjourner si vous êtes enfin prêt à quitter votre travail quotidien et à démarrer votre propre entreprise. Et ce malgré un coût de la vie notoirement élevé, y compris l’un des taux d’imposition des sociétés les plus élevés du pays.

Après tout, l’emplacement de votre entreprise peut jouer un rôle énorme dans la détermination du type d’employés et de clients que vous pouvez attirer, ainsi que des coûts tels que les taxes et la masse salariale. Pour vous aider à affiner votre recherche, Looka.com – un site Web qui propose des outils de marque et de conception pour les startups – a a publié un nouveau classement des meilleurs États américains pour les entrepreneurs.

Mais Looka souligne la concentration toujours élevée de petites entreprises et de startups de moins de cinq employés en Californie, et l’un des meilleurs taux de survie pour les nouvelles entreprises du pays. La Californie se classe également au premier rang en termes de masse salariale annuelle pour les entreprises comptant moins de cinq employés. “Ces entrepreneurs sont, en moyenne, capables de mieux se payer eux-mêmes et leur équipe”, a déclaré un porte-parole de Looka à CNBC Make It.

Le classement cite des recherches de la Fondation Kauffman à but non lucratif montrant qu’en 2021, 82,56% des nouvelles entreprises en Californie étaient toujours en activité après leur première année. La moyenne nationale est de 81,7 %, et avec tous les défis auxquels sont confrontées les toutes nouvelles entreprises, elles ont souvent besoin de toute l’aide possible pour survivre.

Juste derrière la Californie se trouve le Texas, qui compte la quatrième plus forte concentration d’entreprises de moins de cinq employés. Le Lone Star State offre également la deuxième masse salariale annuelle la plus élevée pour les entreprises de moins de cinq employés et un coût de la vie inférieur à la moyenne, aidé par l’absence d’impôt sur le revenu des particuliers de l’État.

Le Rhode Island se situe tout en bas du classement, avec le plus faible nombre de nouvelles entreprises du pays et l’un des pires taux de survie pour les nouvelles entreprises : un peu plus 77% en 2021. La Virginie-Occidentale occupe la 49e place, terminant avant-dernière pour le revenu médian des ménages et le nombre de nouvelles entreprises créées entre 2020 et 2021.

Pour établir son classement, Looka indique que les États ont été jugés sur six critères :

Nombre d’entreprises de moins de cinq salariés

Revenu médian des ménages

Taux de survie des nouvelles entreprises

Coût de la vie

Masse salariale annuelle pour les entreprises de moins de cinq salariés

Pourcentage de nouvelles affaires dans chaque État de 2020 à 2021

L’entreprise s’est appuyée sur les données du US Census Bureau, de la World Population Review 2022 et des indicateurs de l’entrepreneuriat de la Kauffman Foundation.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Ce sont les meilleurs et les pires États dans lesquels vivre pour la génération Y en 2022

Ce sont les 5 meilleurs et les pires États pour les entreprises appartenant à des femmes en Amérique