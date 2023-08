Les meilleurs États américains pour prendre leur retraite en 2023

Le plus grand attrait de l’Iowa pour les retraités est son prix abordable. Étant donné que la plupart des retraités vivent avec un revenu fixe, des coûts de logement inférieurs peuvent les aider à étirer leurs dollars plus loin que d’autres États, rapporte Bankrate.

Pour déterminer quels États sont les meilleurs pour les retraités, Bankrate a utilisé des données provenant de plusieurs sources, notamment le US Census Bureau, la Tax Foundation et les Centers for Medicare et Medicaid. Il a ensuite classé les 50 États dans cinq catégories pondérées :

Le Delaware s’est classé n ° 2 sur la liste, grâce à ses soins de santé de haute qualité et à sa charge fiscale légère. Les résidents du Delaware apprécient certains des impôts fonciers les plus bas dans le pays et l’État n’impose pas les prestations de sécurité sociale.

Cependant, contrairement à l’Iowa, le Delaware s’est classé 31e dans la catégorie d’abordabilité de Bankrate.

Alors que la Floride s’est classée comme le meilleur État à prendre sa retraite en 2022, elle est tombée à la 8e place cette année. Bien que le temps chaud du Sunshine State puisse en faire une option attrayante pour les retraités, le logement a tendance à être cher. En juin 2023, le prix de vente médian d’une maison en Floride était de 409 100 $, selon Redfin.

En fin de compte, l’endroit où vous choisirez de prendre votre retraite dépendra de ce qui compte le plus pour vous. Bien que l’abordabilité d’une destination de retraite potentielle puisse figurer en bonne place sur votre liste de priorités, vous voudrez peut-être également tenir compte d’autres facteurs, tels que les activités auxquelles vous aurez accès et si vous souhaitez être proche de votre famille.

Et n’oubliez pas de tenir compte de la façon dont un lieu peut changer au fil du temps.

« Vous devez prendre une décision non seulement sur la façon dont les choses se présentent aujourd’hui, mais aussi sur la question de savoir si un endroit sera durable et moins cher à long terme », a déclaré Larry Sprung, conseiller financier et fondateur de Mitlin Financial, dit Bankrate. « Vous devez regarder l’image complète. »

