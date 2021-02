«Je me suis endormi en regardant le film Amélie, et quand je me suis réveillé, je m’étais tellement renversé de vin rouge que j’ai pensé une seconde que j’avais été abattu.

Si vous ne pouvez pas vous identifier à cette citation emblématique de Le projet Mindy alors vous n’êtes probablement pas un fan de rom-com et, eh bien, ça craint pour vous, surtout pendant le week-end de la Saint-Valentin.

Le genre, comme tout autre, a ses caractéristiques: le Meet-Cute (ou, parfois, Meet-Dislike). La tension-ils-ou-ne-veulent-ils pas. L’obstacle follement irréaliste qui sépare le couple principal. Le meilleur ami solidaire mais impertinent. Et pourtant, quand un film réussit vraiment, il n’y a rien de mieux que deux personnes follement attirantes admettant leur amour l’une pour l’autre. Mais quand une comédie romantique tourne mal, c’est aussi décevant que d’être debout pour un rendez-vous. Pas comme si nous savions ce que ça fait ou quoi que ce soit …

En l’honneur de la Saint-Valentin, nous avons compilé une liste de certaines de nos comédies romantiques préférées et d’une poignée de nos moins chères. Hé, il y a une mince ligne entre l’amour et la haine après tout.